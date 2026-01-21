Ивайло Мирчев: Загуба за демократичната общност е Лена Бориславова да не бъде кандидат за депутат

Да си политик с кауза е трудно навсякъде. Особено трудно е в България, където политиката е превърната в терен за алъш-вериш вместо за истинска обществена работа.

Това написа на личната си страница във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, който коментира новината, че Лена Бориславова се е отказала да бъде част от кандидат-депутатските листи на ПП. Ето какво още сподели Мирчев:

"Малко са хората, които знаят точно защо са нагазили в калта на българската политика, и причините им нямат общо с ничия лична облага. Лена Бориславова е един от тези хора и смятам, че ще е загуба за демократичната общност тя да не бъде сред кандидатите на предстоящите избори. Освен кално, политиката е и дълго бягане — маратон, не спринт, поне ако искаме да свършим смислена работа. Убеден съм, че каквото и ново начинание да започне, Лена ще го изпълни с присъщия си кураж и отдаденост. С натрупания опит ще преследва нови каузи. Едно е сигурно - няма да стои под радара и позицията ѝ ще има глас и влияние".