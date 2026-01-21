Новини
Ивайло Мирчев: Загуба за демократичната общност е Лена Бориславова да не бъде кандидат за депутат

21 Януари, 2026 19:39 896 44

Малко са хората, които знаят точно защо са нагазили в калта на българската политика, и причините им нямат общо с ничия лична облага. Лена Бориславова е един от тези хора

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да си политик с кауза е трудно навсякъде. Особено трудно е в България, където политиката е превърната в терен за алъш-вериш вместо за истинска обществена работа.

Това написа на личната си страница във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, който коментира новината, че Лена Бориславова се е отказала да бъде част от кандидат-депутатските листи на ПП. Ето какво още сподели Мирчев:

"Малко са хората, които знаят точно защо са нагазили в калта на българската политика, и причините им нямат общо с ничия лична облага. Лена Бориславова е един от тези хора и смятам, че ще е загуба за демократичната общност тя да не бъде сред кандидатите на предстоящите избори. Освен кално, политиката е и дълго бягане — маратон, не спринт, поне ако искаме да свършим смислена работа. Убеден съм, че каквото и ново начинание да започне, Лена ще го изпълни с присъщия си кураж и отдаденост. С натрупания опит ще преследва нови каузи. Едно е сигурно - няма да стои под радара и позицията ѝ ще има глас и влияние".


Поставете оценка:
Оценка 2 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Острото

    27 4 Отговор
    Парапета ще е пуст без нея

    19:41 21.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Мирчев и е навит но тя си иска Кирчо

    Коментиран от #7, #12

    19:41 21.01.2026

  • 3 Самохвалко

    23 2 Отговор
    Прав е Мирчев, кой ще успокоява канадеца? И кой ще кърти парапета?

    19:41 21.01.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    19 1 Отговор
    Ми кокорчо по пеньоар ѝ намаза парапета с грес, както днес коментира един колега, чиито коментар много харесах и за това го цитирам :)

    Коментиран от #36

    19:41 21.01.2026

  • 5 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    26 2 Отговор
    тоя наследствени комунист от село с двата пръста чело да не знае много че след изборите може да му се наложи да ходи сам да се гушка с баце

    19:41 21.01.2026

  • 6 Малеееее

    19 3 Отговор
    Тя е царица на сглобките. Ако вие не я вземете в ДБ, мафиотите Пеевски и Борисов ще си я поискат и тя ще ви сглоби наново с мафията. Старата любов ръжда не хваща.

    19:42 21.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 007 /агент/

    20 1 Отговор
    Не я мисли !!!
    Регистрирала е цех за производство на парапети...

    19:43 21.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "Ей скъперник":

    На последният протест за честни избори до мен беше Денков.Вече сме съюзници срещу Мафията.

    Коментиран от #13

    19:43 21.01.2026

  • 10 Фенки

    15 1 Отговор
    ако и теб те нямаше щеше да е най-добре...!

    19:44 21.01.2026

  • 11 Софиянец

    17 3 Отговор
    Голяма загуба за парапетите 😂

    19:44 21.01.2026

  • 12 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Както тези влюбени гълъбчета...

    Коментиран от #38

    19:44 21.01.2026

  • 13 Ей скъперник

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ако имах властта на Денков и ме удариш, досега да съм те похарчил.

    Коментиран от #16

    19:45 21.01.2026

  • 14 Мдаа

    6 5 Отговор
    На мен ми се струва, че Асен чисти партията. Радев няма да се коалира с компрометирани хора.

    19:45 21.01.2026

  • 15 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Асен Василев ме можа да преживее,че Киро заглави кака Лена за парапета вместо него и я напъди щото е хетеро

    19:45 21.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "Ей скъперник":

    Извиних се на Денков и се сдобрихме.Вече сме заедно на протестите срещу Мафията.

    Коментиран от #18, #44

    19:47 21.01.2026

  • 17 Няма време,

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ей скъперник":

    Реже хартиики от вестници за "заведението"...

    19:47 21.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тити на Кака

    11 3 Отговор
    Така е, загубата е огромна!
    По този повод предлагам да бъде обявен тридневен газов траур в страната, съчетан с пребоядисване на всички парапети!

    19:49 21.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ей скъперник":

    Имам снимки с Денков от последния протест но не дават да ги публикувам тук.

    Коментиран от #35

    19:50 21.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    С Денков на протеста за честни избори.

    19:52 21.01.2026

  • 22 Спецназ

    4 2 Отговор
    Относно жените депутатки:

    Факт е че К.РВИ- те на Киро се оказаха цепеняци и много по-остри от

    дъртите разшлекани К.РВИ на Боко!

    Коментиран от #25

    19:53 21.01.2026

  • 23 Глюпости ,

    3 2 Отговор
    Ше липсва само по парапетите ...

    19:54 21.01.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 4 Отговор
    Това е трагедия за България,още плача и не мога да се успокоя!🐞👩😪👩🐞

    19:55 21.01.2026

  • 25 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Спецназ":

    На Бойко са работни 🐎🐎🐎.За другата работа има манекенки

    19:55 21.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мистър Бийн

    1 1 Отговор
    е в тотален шок. Щом Лени я няма в парламента къде ще бъде той. Не може да я замени на парапета......

    19:57 21.01.2026

  • 28 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор
    Искам да гледам съвокуплението на тошко африкански и палавата митова 🐞👩😪👩🐞 на парапета или депутатската банка 🐞👩😪👩🐞 гледката ще е незабравима 🐞👩😪👩🐞

    Коментиран от #29

    19:59 21.01.2026

  • 29 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Чух че Шиши поканил Тошко африкански в листите на ДПС.Ще има еднополов кекс.

    Коментиран от #32

    20:00 21.01.2026

  • 30 Не трябва да напуска

    3 5 Отговор
    За огромно съжаление е прав
    Това момиче е умно.

    Коментиран от #33, #42

    20:02 21.01.2026

  • 31 Точна статия

    2 1 Отговор
    Мирчев и Лена Бориславова помахаха на тошко африкански и памела митова за сбогом от парламента

    20:03 21.01.2026

  • 32 Шиши падна върху маймун тошко

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Па-па-паааднааа

    20:04 21.01.2026

  • 33 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Не трябва да напуска":

    Наследила е акъла на леля си Цветелина Бориславова.

    20:04 21.01.2026

  • 34 Страшна загуба е шарлатанка

    1 2 Отговор
    Загуба е да ви има гнусни измамници ПП и ДБ!

    20:05 21.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така е.

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Кокорчо ги знае пeдeрaски номера...

    20:10 21.01.2026

  • 37 Абе тоя хайдук

    0 1 Отговор
    с изчанчената мутра и два пръста чело още ли го отразявате?

    20:12 21.01.2026

  • 38 има вкус тошко африкански

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Едно сравнение. Тези снимки са направени края на лятото на 2019 г. от Радостин Василев в момента лидер на МЕЧ при учредяването на ИТН. Тошко със съпругата си преди 6 г.и 5 месеца. Може да сравните тогава жена му и в момента изгората му която направи депутатка

    20:15 21.01.2026

  • 39 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор
    Последниа Софеанец заева чиниЙте на 17-те ресторанта ... Във вихъра е ...

    20:15 21.01.2026

  • 40 Да,бе

    1 0 Отговор
    Един парапет плаче неутешимо...Без еротика не се живей.

    20:16 21.01.2026

  • 41 Дори само

    0 0 Отговор
    Това твърдение е достатъчно да разберете, що за партия са пп-дб и колко е акълът на нейните “ръководители”! За обикновените членове, направо ме е страх и да помисля!

    20:17 21.01.2026

  • 42 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Не трябва да напуска":

    Я ни разкажи колко умно беше това момиче когато преди време ни обясняваше как с Парапетков и Кокоранков са договорили четири ПЪТИ по-евтин американски газ, дядка!
    Та?
    Как му викат на такова "умно", дето говори очевидни глупости с физиономия на скумрия-пророчица? Колко умна е една завършила криво-ляво право особа, която след скандалния арест на Буци се метна в следствието с цяла папка "доказателства", които се оказаха.....разпечатки от жълти сайтове?
    Я раздуй дядо кавала, да ти чуем песничката 😂😂😂

    20:19 21.01.2026

  • 43 Румен

    0 0 Отговор
    Без Лена не може ме. Желаем хубави хора, а не такива кат Киселова. Киното, Театъра и Парламента са едно и също. Всички ги гледаме и преценяваме кой е добър и кой не.

    20:20 21.01.2026

  • 44 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Ох, олекна ми, баце....
    Сполай ви!

    20:22 21.01.2026

