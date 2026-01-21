Ивайло Мирчев: Загуба за демократичната общност е Лена Бориславова да не бъде кандидат за депутат

Да си политик с кауза е трудно навсякъде. Особено трудно е в България, където политиката е превърната в терен за алъш-вериш вместо за истинска обществена работа.
Това написа на личната си страница във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, който коментира новината, че Лена Бориславова се е отказала да бъде част от кандидат-депутатските листи на ПП. Ето какво още сподели Мирчев:
"Малко са хората, които знаят точно защо са нагазили в калта на българската политика, и причините им нямат общо с ничия лична облага. Лена Бориславова е един от тези хора и смятам, че ще е загуба за демократичната общност тя да не бъде сред кандидатите на предстоящите избори. Освен кално, политиката е и дълго бягане — маратон, не спринт, поне ако искаме да свършим смислена работа. Убеден съм, че каквото и ново начинание да започне, Лена ще го изпълни с присъщия си кураж и отдаденост. С натрупания опит ще преследва нови каузи. Едно е сигурно - няма да стои под радара и позицията ѝ ще има глас и влияние".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киро Острото
19:41 21.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #12
19:41 21.01.2026
3 Самохвалко
19:41 21.01.2026
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #36
19:41 21.01.2026
5 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
19:41 21.01.2026
6 Малеееее
19:42 21.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 007 /агент/
Регистрирала е цех за производство на парапети...
19:43 21.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Ей скъперник":На последният протест за честни избори до мен беше Денков.Вече сме съюзници срещу Мафията.
Коментиран от #13
19:43 21.01.2026
10 Фенки
19:44 21.01.2026
11 Софиянец
19:44 21.01.2026
12 Така е
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Както тези влюбени гълъбчета...
Коментиран от #38
19:44 21.01.2026
13 Ей скъперник
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ако имах властта на Денков и ме удариш, досега да съм те похарчил.
Коментиран от #16
19:45 21.01.2026
14 Мдаа
19:45 21.01.2026
15 Сатана Z
19:45 21.01.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Ей скъперник":Извиних се на Денков и се сдобрихме.Вече сме заедно на протестите срещу Мафията.
Коментиран от #18, #44
19:47 21.01.2026
17 Няма време,
До коментар #7 от "Ей скъперник":Реже хартиики от вестници за "заведението"...
19:47 21.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тити на Кака
По този повод предлагам да бъде обявен тридневен газов траур в страната, съчетан с пребоядисване на всички парапети!
19:49 21.01.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Ей скъперник":Имам снимки с Денков от последния протест но не дават да ги публикувам тук.
Коментиран от #35
19:50 21.01.2026
21 Последния Софиянец
19:52 21.01.2026
22 Спецназ
Факт е че К.РВИ- те на Киро се оказаха цепеняци и много по-остри от
дъртите разшлекани К.РВИ на Боко!
Коментиран от #25
19:53 21.01.2026
23 Глюпости ,
19:54 21.01.2026
24 Mими Кучева🐕🦺
19:55 21.01.2026
25 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Спецназ":На Бойко са работни 🐎🐎🐎.За другата работа има манекенки
19:55 21.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мистър Бийн
19:57 21.01.2026
28 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #29
19:59 21.01.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Mими Кучева🐕🦺":Чух че Шиши поканил Тошко африкански в листите на ДПС.Ще има еднополов кекс.
Коментиран от #32
20:00 21.01.2026
30 Не трябва да напуска
Това момиче е умно.
Коментиран от #33, #42
20:02 21.01.2026
31 Точна статия
20:03 21.01.2026
32 Шиши падна върху маймун тошко
До коментар #29 от "Последния Софиянец":Па-па-паааднааа
20:04 21.01.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #30 от "Не трябва да напуска":Наследила е акъла на леля си Цветелина Бориславова.
20:04 21.01.2026
34 Страшна загуба е шарлатанка
20:05 21.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Така е.
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Кокорчо ги знае пeдeрaски номера...
20:10 21.01.2026
37 Абе тоя хайдук
20:12 21.01.2026
38 има вкус тошко африкански
До коментар #12 от "Така е":Едно сравнение. Тези снимки са направени края на лятото на 2019 г. от Радостин Василев в момента лидер на МЕЧ при учредяването на ИТН. Тошко със съпругата си преди 6 г.и 5 месеца. Може да сравните тогава жена му и в момента изгората му която направи депутатка
20:15 21.01.2026
39 Дрътия Софианец
20:15 21.01.2026
40 Да,бе
20:16 21.01.2026
41 Дори само
20:17 21.01.2026
42 Тити на Кака
До коментар #30 от "Не трябва да напуска":Я ни разкажи колко умно беше това момиче когато преди време ни обясняваше как с Парапетков и Кокоранков са договорили четири ПЪТИ по-евтин американски газ, дядка!
Та?
Как му викат на такова "умно", дето говори очевидни глупости с физиономия на скумрия-пророчица? Колко умна е една завършила криво-ляво право особа, която след скандалния арест на Буци се метна в следствието с цяла папка "доказателства", които се оказаха.....разпечатки от жълти сайтове?
Я раздуй дядо кавала, да ти чуем песничката 😂😂😂
20:19 21.01.2026
43 Румен
20:20 21.01.2026
44 Тити на Кака
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Ох, олекна ми, баце....
Сполай ви!
20:22 21.01.2026