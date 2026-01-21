Веласкес след контролата със Заглебие : Показахме неща, които ми харесаха



Треньорът на Левски Хулио Веласкес беше доволен от представянето на своя отбор при нулевото равенство срещу Заглембе Любин. Той сподели, че играчите са показали неща, които са му харесали.

"Още една контролна среща и тренировка за нашия отбор. Играхме срещу отбор, който играе важна роля в местното първенство. Превъзхождахме ги в целия мач. Показахме неща, които ми харесаха. Другият отбор се затваряше добре. Хареса ми как разбрахме пространствата, в които може да атакуваме. В последните метри ни лисваше малко повече продължителност и съсредоточение. Имахме и достатъчно възможности, за да спечелим този мач. Невероятно поведение на отбора в защита, добра реакция след загуба на топката. Имаше малко неточности и някои неща, които трябва да поправим, когато не притежаваме топката. Като цяло много добре. Трябваше да сме по-съсредоточени в последните метри, където трябва да покажем по-добри неща, за да нараним съперника", започна Веласкес.

"Не става въпрос, че не съм доволен. Постоянно, в който и да е мач има неща, които да поправиш. Струва ми се, че направихме добър мач. Бяхме доминиращи през целия мач. Нормално е при тези обстоятелсва да го спечелиш. Получи се доста добре. Мисля, че сме отборът, който отбеляза най-много голове в шампионата. Не може да диагностицираме контролна среща. Това е съвсем различно. Получават се различни обстоятелства. Моят отбор ми хареса много в много моменти. Както и в първенството, така и тук. Липсва първият гол. Момчетата имат невероятно отношение и влагане. Трябва да подобрим детайлите, за които стана въпрос".

"Ще видим. В ежедневна комуникация сме с ръководството, говорим всеки ден по тези въпроси. Подхождаме по нормален начин към всички процеси", каза той по отношение на трансферите.

"Не съм привърженик да се отделят различните компоненти. Футболът е едно цяло. Всеки футболист трябва да е в добра кондиция, за да играе добре. Не искам да тичаме много, а да тичаме правилно. Ако атакуваш добре, ще защитаваш добре. Ако стоиш добре в атака, ще ти коства по-малко усилия в защита. Кондиционно отборът стои много добре. Очевидно имаме още няколко дни, за да подобрим нещата", завърши треньорът на Левски.