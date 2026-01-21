Проф. Коларова: Влизайки в политиката Румен Радев ще „изяде“ електората на всички протестни партии

Ясно е, че влизайки в политиката, Румен Радев ще „изяде“ електората на всички протестни партии; на всички партии, които са били срещу статуквото, в т.ч. на ИТН и БСП. ПП-ДБ и „Възраждане“ също ще претърпят електорални щети. Това заяви в интервю за NOVA NEWS политологът проф. Румяна Коларова.

Тя допълни, че оттук нататък Радев ще трябва да започне да изразява ясна и конкретна позиция по дадени политически теми, а не „да седи на два стола“, какъвто беше случаят по време на президентския му мандат през тези девет години.

„Като президент можеше да бъде „така и иначе“, между Изтока и Запада, но сега вече ще трябва да отстоява съвсем ясни и конкретни позиции“, каза проф. Коларова.

Относно поканата на президента Тръмп към Радев да се включи към Съвета за мир, Коларова смята, че България трябва да се придържа към общоевропейската позиция в този случай, която е масов отказ.

Не мисля, че България трябва да се разграничава от позицията на останалите европейски страни. Тръмп си е еврофоб, който цели да разбие ЕС, отбеляза тя.

По темата с промените в Изборния кодекс Коларова заяви, че е скептична към идеята да се внедряват сканиращи машини в изборния процес.

„Моят прочит на цялата тази сага е сведен до бизнес интереса. Купуването на тези машини е една много печеливша сделка за фирмата, която го прави. Смятам, че по-правилно би било да има регионални преброителни центрове вместо секционни комисии, за да може в тях да отиват бюлетините, каза в заключение политологът.