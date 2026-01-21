Новини
България »
Проф. Коларова: Влизайки в политиката Румен Радев ще „изяде“ електората на всички протестни партии

21 Януари, 2026 20:05 477 19

  • проф. румяна коларова-
  • румен радев-
  • политика-
  • избори

Като президент можеше да бъде „така и иначе“, между Изтока и Запада, но сега вече ще трябва да отстоява съвсем ясни и конкретни позиции

Проф. Коларова: Влизайки в политиката Румен Радев ще „изяде“ електората на всички протестни партии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ясно е, че влизайки в политиката, Румен Радев ще „изяде“ електората на всички протестни партии; на всички партии, които са били срещу статуквото, в т.ч. на ИТН и БСП. ПП-ДБ и „Възраждане“ също ще претърпят електорални щети. Това заяви в интервю за NOVA NEWS политологът проф. Румяна Коларова.

Тя допълни, че оттук нататък Радев ще трябва да започне да изразява ясна и конкретна позиция по дадени политически теми, а не „да седи на два стола“, какъвто беше случаят по време на президентския му мандат през тези девет години.

„Като президент можеше да бъде „така и иначе“, между Изтока и Запада, но сега вече ще трябва да отстоява съвсем ясни и конкретни позиции“, каза проф. Коларова.

Относно поканата на президента Тръмп към Радев да се включи към Съвета за мир, Коларова смята, че България трябва да се придържа към общоевропейската позиция в този случай, която е масов отказ.

Не мисля, че България трябва да се разграничава от позицията на останалите европейски страни. Тръмп си е еврофоб, който цели да разбие ЕС, отбеляза тя.

По темата с промените в Изборния кодекс Коларова заяви, че е скептична към идеята да се внедряват сканиращи машини в изборния процес.

„Моят прочит на цялата тази сага е сведен до бизнес интереса. Купуването на тези машини е една много печеливша сделка за фирмата, която го прави. Смятам, че по-правилно би било да има регионални преброителни центрове вместо секционни комисии, за да може в тях да отиват бюлетините, каза в заключение политологът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #7

    20:06 21.01.2026

  • 2 Чорлавата

    15 0 Отговор
    баба се показа !

    20:07 21.01.2026

  • 3 Косю гагауза:

    5 4 Отговор
    - Мразя го тоя Радев, бееее! Бацееее, купи ми избирателиии!

    20:07 21.01.2026

  • 4 Сатана Z

    0 8 Отговор
    Румбата ще вземе кака Лена за началник на Кабинета,но Деса ще му прави на окото като Бриджит нацели Макрон

    20:08 21.01.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    9 0 Отговор
    Абе, какво пуши тая бе? Май е нещо възсилничко, щом й се виждат зелени слонове!

    20:11 21.01.2026

  • 6 Гост

    11 0 Отговор
    Изчезвай, бабишкер. Евтина слугиня

    20:12 21.01.2026

  • 7 Ей скъперник

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те звънят само на будалите, самохвалкото ясно го написа.

    20:12 21.01.2026

  • 8 Тоя бабушкерляк

    11 0 Отговор
    не ближееш ли доскоро Дъ-то на Боко?

    Коментиран от #18

    20:13 21.01.2026

  • 9 Ами

    6 0 Отговор
    Спокойно бабе ... тебе никой няма да те изяде :)

    20:15 21.01.2026

  • 10 Да,бе

    4 0 Отговор
    Коларова,яхай метлата и газ към отвъдното,вярно че си закъсняла поне с половин век,но пак е едно добро за човечеството...

    20:15 21.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Със зулусите, копейки, червени бастуни, мечове, ножове, хулигани, боздугани е свършено. Простия им електорат ще възира при Радев. Преди беше при Волен, Симеонов, Марешки и Шкембе Войвода. Без Лена Парапета и жълтокопитните ще видят зор.

    Коментиран от #15

    20:18 21.01.2026

  • 12 сноу

    4 0 Отговор
    Не знам кой те кръсти проф. каруцарке но да вземеш да се провериш откъде издишаш...Радев беше президент на всички българи, и няма как да бъде на страната на куха лейка като тебе...а ти си плямпай,не ни пречиш..

    20:18 21.01.2026

  • 13 Спецназ

    2 2 Отговор
    Ще изяде БСП, ИТН и ПП по МНОГО от тях и
    по-малко от Възраждане- на тях ще им изяде само прогнозния ръст,

    ама ония трите ще са ДО КОКАЛ, Баце- наполовина!

    20:19 21.01.2026

  • 14 Герберската

    4 0 Отговор
    подлога пак се обърка! Най много електорат Радев ще дръпне от герб!

    20:20 21.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Фантомите на Шиши от Гърмен са интелектуалци.

    20:21 21.01.2026

  • 16 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Само тъпи м,у,т,ри са социолоз,политолози и др.подобни

    20:21 21.01.2026

  • 17 Иван 1

    2 0 Отговор
    Така и трябва стига са крали и лъгали.

    20:21 21.01.2026

  • 18 И в момента

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя бабушкерляк":

    това е единственото и занимание!

    20:22 21.01.2026

  • 19 Макс

    0 0 Отговор
    Няма да стане , скъпа . Радев сбърка много . Вече е никой .

    20:22 21.01.2026

