"Дъжд" от игуани във Флорида (ВИДЕО)

„Дъжд“ от замръзнали игуани се изсипа в южната част на американския щат Флорида. Телевизия Fox 13 привлече вниманието към видеото с влечуги.

Местният жител Рик Ринкон в окръг Маями-Дейд засне неподвижно влечуго, което лежи на тревата и се маскира като околната среда. Друга игуана беше уловена от гражданин от Форт Лодърдейл - там влечугото беше в процес на затопляне, пише БГНЕС.

Игуаните са хладнокръвни животни. Когато температурите паднат, тропическите влечуги се забавят и преминават в анабиоза, при която седящите на дървета игуани падат на земята. Ако температурата падне до четири градуса по Целзий, игуаните стават неподвижни. Експертите по дивата природа съветват да не ги докосвате.

В крайна сметка игуаните ще се стоплят и ще започнат да се движат отново. „Никога не вземайте измръзнала игуана у дома! Това са диви животни и след като се затоплят, може да покажат защитно поведение ”, отбелязва държавната комисия по дивата природа и рибарството.

The frozen iguanas in Florida are thawing 😬🥶 #Florida pic.twitter.com/KrX5TULwE3