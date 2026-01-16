Важните новини във ФАКТИ на 16.01.2026 г.

Костадин Костадинов: По искане на "Възраждане" с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!

Току що в правната комисия се прие предложението на Възраждане гласуването в страни извън ЕС да се ограничи до 20 секции - така, както беше до 2021 г.

Мартин Димитров: Нашата цел са честните избори

Виждали ли ли сте тези скенери? Пробвали ли сте ги? Това кога може да бъде въведено? Кога ще ги купите? Кога ще ги тествате? Тези въпроси към управляващото мнозинство зададе в "Панорама" по БНТ Мартин Димитров от "Демократична България".

Тома Биков: Правителството на Росен Желязков вкара България в еврозоната

Ние сме системна формация и участваме на избори, за да ги спечелим. През годините сме показвали, че можем да сме ефективни и в управлението, и в опозиция, но това което не сме променяли е да уважаваме вота на българските граждани и да се борим за него и да се опитаме да формулираме нови цели пред българското общество и да формираме ново самочувствие за тях. През последната една година постигнахме това в своите цели. Ние отиваме на нови избори , като формация, която е постигнала основната си цел – пълната интеграция на България в рамките на ЕС. Това заяви Тома Биков от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ.

Явор Дачков: Мисля, че президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си и ще се включи активно в битката за парламента

Мисля, че в следващите дни президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си от президентския пост и ще се включи активно в битката за парламента и изпълнителната власт на тези избори.

150 евро глоба за шофьор, показал среден пръст на полицаи в Пловдив

150 евро ще брои водач на лекотоварен автомобил заради проява на дребно хулиганство към служители на реда на бул. "Кукленско шосе" в Пловдив.

Петър Ганев: Въвеждането на еврото вървеше добре, докато депутатите не се върнаха на работа

По-високата инфлация миналата година я видяхме в началото на годината и през лятото, към края на годината имаме леко успокоение. В целия ни регион инфлацията е по-висока, независимо от еврото. На кешова база, може би, сме овладели 3% дефицит, но средносрочно казусът стои. Това заяви икономистът Петър Ганев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Първан Симеонов със сценарий за Румен Радев: Скача, прави финален спринт и разчита на избухване

Има търсене за нещо ново и всички се чудим откъде може да дойде то. Може да не го очакваме само от Радев. Могат да се появят и други неща. Но търсенето е налице. Това каза в интервю за БНТ политологът Първан Симеонов.

Проф. Константинов: Промени в Изборния кодекс в последния момент опорочават изборите

Категорично не трябва да се правят промени в Изборния кодекс в последния момент. Правилото е една година преди изборите – да не се пипа нищо. А това, което се пипне – да важни не за предстоящия вот, а за по-следващите избори. Минималното правило е шест месеца по-рано да се правят промени. Ако пипнете в рамките на тези шест месеца – изборите са опорочени. Това заяви в предаването „Пресечна точка” директорът "Електорални нагласи и прогнози" в „Галъп Интернешънъл Болкан” проф. Михаил Константинов.

Тежка катастрофа край Велико Търново взе две жертви

Тежък пътен инцидент взе две жертви на пътя София – Варна в района на великотърновското село Леденик. Катастрофата е станала в късния следобед между лек автомобил и тир, съобщи "Нова телевизия".

Хасан Адемов: Не е имало идея АПС да задържи мандата по-дълго

ДПС е реализирало на два пъти управленски мандат, така че ние имаме и опита и способността да реализираме мандата. Ние от АПС подходихме отговорно, защото разчетохме правилно гласа на протестиращите, които искат ново управление. Това заяви депутатът от АПС Хасан Адемов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Правната комисия ограничи броя на изборните секции в държави извън ЕС

Правната комисия в Народното събрание прие на второ четене част от промените в Изборния кодекс, които засягат организацията на вота извън страната и въвеждането на нови технологии при отчитането на резултатите. Сред одобрените текстове е предложението на парламентарната група "Възраждане" за ограничаване броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз, писа news.bg.

Явор Гечев: Румен Радев ще помете статуквото

Само Румен Радев знае какво ще прави – дали ще прави партия, дали ще излиза на избори. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съветникът на президента Румен Радев Явор Гечев.

Правната комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК

Парламентарната правна комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Отхвърлени бяха проектите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и на "ДПС - Ново начало", свързани с комисията, обобщи БТА.

България отбелязва ново най-ниско ниво на откази за визи за САЩ

България отбеляза ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 година.

"Кроношпан": Заповедта за спиране на производството е необоснована и незаконосъобразна

"Кроношпан България" се запозна със заповедта на директора на РИОСВ-Велико Търново, с която е наложена принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството. Считаме, че издадената заповед е необоснована и незаконосъобразна, тъй като в хода на извършените проверки не са установени обективни, измерими и доказани превишения на нормативно допустимите емисии, нито реални нарушения, които да обосновават налагането на най-тежката възможна мярка – спиране на производството. Това пишат в своя позиция от завода.

Асеновград обяви частично бедствено положение заради аварията на магистрален водопровод

Кметът на община Асеновград Христо Грудев обяви частично бедствено положение заради повредата на магистрален водопровод Ф300 на улица "Матей Преображенски", съобщиха от общинската администрация. Четвърти ден част от града е с нарушено или липсващо водоподаване.

В петък внезапно е починал врачанският бизнесмен Веско Каменов

В петък внезапно е починал врачанският бизнесмен Веско Каменов, известен в цяла България като Гери Ченчаджията.

МИР одобри над 1300 фирми за повишаване на енергийната им ефективност

Министерството на иновациите и растежа одобри 1322 фирми за повишаване на енергийната им ефективност с европейски средства. Те ще получат близо 60 млн. евро по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Процедурата за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници предизвика сериозен интерес. Проектни предложения подадоха 2678 компании, като повече от 70% са извън София и извън най-развития Югозападен регион на страната.