Новини
България »
София »
Костадин Костадинов: Хартиеният вот е основен риск за честността на изборите

Костадин Костадинов: Хартиеният вот е основен риск за честността на изборите

16 Януари, 2026 22:43 478 19

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • гласуване-
  • хартиена бюлетина-
  • парламент

Спорът около изборните правила не е политически, а технологичен

Костадин Костадинов: Хартиеният вот е основен риск за честността на изборите - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" настоява за въвеждане на 100% машинно гласуване с хартиен контролен отпечатък, като определя хартиения вот като основен риск за честността на изборите. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов в "Панорама" по БНТ.

"Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия", коментира той.

По думите му спорът около изборните правила не е политически, а технологичен.

"Моделът от 2021 г. осигурява двоен контрол върху вота и ограничава възможностите за злоупотреби", поясни Костадинов.

Костадинов коментира и ограничаването на изборните секции извън ЕС.

"Този праг засяга реално само три държави. В Турция имаше близо 150 секции, в които няма прозрачен избирателен процес", заяви лидерът на "Възраждане".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 марш ве

    5 5 Отговор
    Б О К Л У К

    22:46 16.01.2026

  • 2 Днес ГЕРБ открадна.

    9 0 Отговор
    60 милиона евро. Като ги раздаде на техни хора.

    Коментиран от #18

    22:46 16.01.2026

  • 3 Костя, тук си прав,

    8 3 Отговор
    но пак си оставаш предател и u6pukчuя на Путин

    22:46 16.01.2026

  • 4 Милицията на кой?

    4 1 Отговор
    Ще прави изборите.

    22:48 16.01.2026

  • 5 копейкин

    5 2 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    22:50 16.01.2026

  • 6 Копейката

    6 2 Отговор
    усети на къде духа вятъра и взе да се прави на загрижен за вота!

    Коментиран от #8, #15

    22:51 16.01.2026

  • 7 Костя, тук си прав,

    6 5 Отговор
    но пак си оставаш предател и u6pukчuя на Путин

    22:51 16.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 иван костов

    5 0 Отговор
    Мен ме интересува, има ли камери в тоалетните на НС?

    Коментиран от #12

    22:55 16.01.2026

  • 10 нннн

    4 0 Отговор
    100% машинно гласуване с контролно броене на хартиение отрязъци. При разминаване на резултата - експертиза.

    22:57 16.01.2026

  • 11 Оги

    5 2 Отговор
    Косьо, как е, върви ли еврото, а? Или много се гнусиш да го подаваш и да го вземаш, а? Като с ваксините, а? Уж сте против, а пък всички се оказахте ваксинирани със сертификати, нали? Кога ще вадиш България от еврозоната, Шенген, ЕС, НАТО, ЕС, и галактиката? Да цъфне и да върже. От най-долните, просто.

    Коментиран от #14

    22:57 16.01.2026

  • 12 царя

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "иван костов":

    има пиши ми на вайбъра

    22:58 16.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 костя е такъв

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Оги":

    уж нямаше да взема субсидията после я взе и каза че насила му я дали...

    Коментиран от #17

    23:00 16.01.2026

  • 15 Минувач

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейката":

    Това, както и още над 20 поправки в ИК са заложени в предложенията на Възраждане още от Ноември 2024!
    А в статията никъде не написаха, че ППДБ искат не 100% машини, а само 75%, като оставят3000 секции с под 300 човека пак на хартия. Затова и Възраждане не им подписаха първото гласуване за промените. По медиите НИКОЙ не казва лъжата на ППДБ, които лъжат за 100% машини, че били искали.

    23:08 16.01.2026

  • 16 Костя ,

    0 1 Отговор
    Отвори портфейла , а видим рублите ..🤭

    23:10 16.01.2026

  • 17 Минувач

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "костя е такъв":

    От субсидиите са родени над 50 българчета, защото ги дариха - веднъж 300 000 лв, после 134 000 лв. Има новини в медиите, потърси в нета. Да не говорим, че и НАП направиха пътека до партията да ги разследват тогава и, разбира се не откриха нищо.

    23:10 16.01.2026

  • 18 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Днес ГЕРБ открадна.":

    Кога виде докато миеше чиниите у 17-те ресторанта у Гренландия ?!🤭😁

    23:12 16.01.2026

  • 19 Мафия се бори с протести

    0 0 Отговор
    Срещу кражбите. Опозицията трябва да е обединена. Късият срок до избори помага само на Сглобката.

    23:13 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове