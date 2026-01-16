Костадин Костадинов: Хартиеният вот е основен риск за честността на изборите

"Възраждане" настоява за въвеждане на 100% машинно гласуване с хартиен контролен отпечатък, като определя хартиения вот като основен риск за честността на изборите. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов в "Панорама" по БНТ.
"Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия", коментира той.
По думите му спорът около изборните правила не е политически, а технологичен.
"Моделът от 2021 г. осигурява двоен контрол върху вота и ограничава възможностите за злоупотреби", поясни Костадинов.
Костадинов коментира и ограничаването на изборните секции извън ЕС.
"Този праг засяга реално само три държави. В Турция имаше близо 150 секции, в които няма прозрачен избирателен процес", заяви лидерът на "Възраждане".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 марш ве
22:46 16.01.2026
2 Днес ГЕРБ открадна.
Коментиран от #18
22:46 16.01.2026
3 Костя, тук си прав,
22:46 16.01.2026
4 Милицията на кой?
22:48 16.01.2026
5 копейкин
22:50 16.01.2026
6 Копейката
Коментиран от #8, #15
22:51 16.01.2026
7 Костя, тук си прав,
22:51 16.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 иван костов
Коментиран от #12
22:55 16.01.2026
10 нннн
22:57 16.01.2026
11 Оги
Коментиран от #14
22:57 16.01.2026
12 царя
До коментар #9 от "иван костов":има пиши ми на вайбъра
22:58 16.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 костя е такъв
До коментар #11 от "Оги":уж нямаше да взема субсидията после я взе и каза че насила му я дали...
Коментиран от #17
23:00 16.01.2026
15 Минувач
До коментар #6 от "Копейката":Това, както и още над 20 поправки в ИК са заложени в предложенията на Възраждане още от Ноември 2024!
А в статията никъде не написаха, че ППДБ искат не 100% машини, а само 75%, като оставят3000 секции с под 300 човека пак на хартия. Затова и Възраждане не им подписаха първото гласуване за промените. По медиите НИКОЙ не казва лъжата на ППДБ, които лъжат за 100% машини, че били искали.
23:08 16.01.2026
16 Костя ,
23:10 16.01.2026
17 Минувач
До коментар #14 от "костя е такъв":От субсидиите са родени над 50 българчета, защото ги дариха - веднъж 300 000 лв, после 134 000 лв. Има новини в медиите, потърси в нета. Да не говорим, че и НАП направиха пътека до партията да ги разследват тогава и, разбира се не откриха нищо.
23:10 16.01.2026
18 Дрътия Софианец
До коментар #2 от "Днес ГЕРБ открадна.":Кога виде докато миеше чиниите у 17-те ресторанта у Гренландия ?!🤭😁
23:12 16.01.2026
19 Мафия се бори с протести
23:13 16.01.2026