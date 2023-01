"Само любовта боли така": Андреа каза сбогом на Кубрат с драматично ВИДЕО

В навечерието на Нова година Кубрат Пулев си призна - не просто има жена до себе си, но двамата вече са горди родители на малката Христина, която той описа като любовта на живота си. Дъщеря му била с черна коса и черни очи, а боксьорът трудно намираше думи, за да опише щастието си.

Междувременно Андреа запази мълчание - нещо, твърде нетипично за нея в такива ситуации. Така например, когато стана ясно от друго интервю, че Кубрат е обвързан, тя публикува видео с нейна стара песен, чиято основна визия е тяхна обща снимка:

Да, но Андреа не беше реагирала по повод признанието за детето на бившия си. Е, направи го. И то по доста ефектен начин:

Видеото е качено в нейния профил, а песента на фон е "Only Love Can Hurt Like This" на Палома Фейт. Преводът е ясен - "Само любовта боли по този начин". Под видеото тя е написал "сбогом", а текстът на самата песен едва ли би оставила когото и да е било безучастен.

Именно Андреа беше тази, която обяви края на връзката им преди години, припомня Vbox7. Тогава тя сподели истински тежки детайли от връзката им, която в последните години се е била превърнала в токсична.

Андреа сподели за изневери от страна на Кобрата, както и за последвали мисли за самоубийство от нейна страна.

След видеото по-горе последователите на Андреа застанаха на нейна страна и я посъветваха да го забрави, изтрие от живота си и да не се унижава по този начин.