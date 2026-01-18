Украински депутати са готови на компромис: Трябва да предадем Донбас

Във върховната рада смятат, че Киев трябва да направи компромис и да изтегли войските си от Донбас.
Това съобщи Щефен Шварцкопф, кореспондент на вестник Die Welt в Киев, позовавайки се на разговор с „изключително влиятелна депутатка“.
„Трябва да направим компромис, дори и да е много болезнено, и да, трябва да предадем Донбас, и да, това не е мое лично мнение, а мнението на много депутати и много хора тук“, цитира Шварцкопф неназования парламентарист.
Той подчерта, че депутатката е направила това изявление лично пред него от страх за политическата си кариера и натиск от офиса на Володимир Зеленски и украинските служби за сигурност.
„Ето защо тя не посмя да го каже публично, но мисля, че донякъде отразява настроението тук“, подчерта журналистът.
1 Вашето мнение
Коментиран от #7
07:24 18.01.2026
2 Медведев
07:24 18.01.2026
3 Вашето мнение
07:25 18.01.2026
4 що така
07:25 18.01.2026
5 Мемфис
07:27 18.01.2026
6 до послеследната фашага
Коментиран от #13
07:29 18.01.2026
7 Така е
До коментар #1 от "Вашето мнение":И България е исторически турска територия.
07:31 18.01.2026
8 оня с коня
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
07:33 18.01.2026
9 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
07:34 18.01.2026
10 вярно е
07:35 18.01.2026
11 Ники
Какви са тези глупости които пишете.
До победа на Украйна, беше казал рускоезичния евреин Земенски.
07:35 18.01.2026
12 оня с коня
07:38 18.01.2026
13 да събираме ли пари за гренландия?
До коментар #6 от "до послеследната фашага":Сopocнята замина да ле за гренландия и изостави зеления наркоман колко лошо само а?
07:39 18.01.2026
14 Никакво изтегляне от Донецк
Нека руснаците си превземат сами до край тия останали 15%, защото иначе Зеленски и миротворците ще искат други територии в замяна! Например от обрастите Харков, Суми и Днипро.
07:40 18.01.2026
15 Факт
07:42 18.01.2026