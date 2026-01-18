Новини
Свят »
Украйна »
Украински депутати са готови на компромис: Трябва да предадем Донбас
  Тема: Украйна

Украински депутати са готови на компромис: Трябва да предадем Донбас

18 Януари, 2026 07:16, обновена 18 Януари, 2026 07:21 765 15

  • украйна-
  • върховна рада-
  • депутати-
  • донбас

Парламентаристка от радата споделила това пред кореспондента на Die Welt в Киев

Украински депутати са готови на компромис: Трябва да предадем Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във върховната рада смятат, че Киев трябва да направи компромис и да изтегли войските си от Донбас.

Това съобщи Щефен Шварцкопф, кореспондент на вестник Die Welt в Киев, позовавайки се на разговор с „изключително влиятелна депутатка“.

„Трябва да направим компромис, дори и да е много болезнено, и да, трябва да предадем Донбас, и да, това не е мое лично мнение, а мнението на много депутати и много хора тук“, цитира Шварцкопф неназования парламентарист.

Той подчерта, че депутатката е направила това изявление лично пред него от страх за политическата си кариера и натиск от офиса на Володимир Зеленски и украинските служби за сигурност.

„Ето защо тя не посмя да го каже публично, но мисля, че донякъде отразява настроението тук“, подчерта журналистът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    14 4 Отговор
    Бой бе, бой до посиняване и Домбас ще дадете и хоро ще играете.

    Коментиран от #7

    07:24 18.01.2026

  • 2 Медведев

    11 4 Отговор
    Ще се сетят най накрая..

    07:24 18.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    10 4 Отговор
    Западните неонацисти вече готвят вътрешен преврат на шмъркалото. Всичко свърши паветни.

    07:25 18.01.2026

  • 4 що така

    9 3 Отговор
    късно е либе за китка мандалото лопна.

    07:25 18.01.2026

  • 5 Мемфис

    5 2 Отговор
    Омръзнаха ми лъжите от този Kуpвенскй сайт!

    07:27 18.01.2026

  • 6 до послеследната фашага

    4 1 Отговор
    Продължавайте да воювате.ЕС ще ви даде още много пари.

    Коментиран от #13

    07:29 18.01.2026

  • 7 Така е

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    И България е исторически турска територия.

    07:31 18.01.2026

  • 8 оня с коня

    4 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    07:33 18.01.2026

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    07:34 18.01.2026

  • 10 вярно е

    1 0 Отговор
    Но Донбас е тръгнал в пакет с Одеса и Киев, така че докато се наканите да го предадете,условията ще са вече други

    07:35 18.01.2026

  • 11 Ники

    2 0 Отговор
    Евроатлантическата шлака каза по телевизора че Путин загуби войната и че няма полезен ход.
    Какви са тези глупости които пишете.
    До победа на Украйна, беше казал рускоезичния евреин Земенски.

    07:35 18.01.2026

  • 12 оня с коня

    1 0 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    07:38 18.01.2026

  • 13 да събираме ли пари за гренландия?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "до послеследната фашага":

    Сopocнята замина да ле за гренландия и изостави зеления наркоман колко лошо само а?

    07:39 18.01.2026

  • 14 Никакво изтегляне от Донецк

    0 0 Отговор
    (от Луганск няма какво да "изтеглят")

    Нека руснаците си превземат сами до край тия останали 15%, защото иначе Зеленски и миротворците ще искат други територии в замяна! Например от обрастите Харков, Суми и Днипро.

    07:40 18.01.2026

  • 15 Факт

    0 0 Отговор
    Сами храним Злото от Фактибг!

    07:42 18.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания