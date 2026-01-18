Новини
Медведчук: Странно как рускоезичният евреин Зеленски е начело на украинската неонацистка моноетническа държава
Медведчук: Странно как рускоезичният евреин Зеленски е начело на украинската неонацистка моноетническа държава

18 Януари, 2026 07:00

По логиката на украинския президент, границите на Русия биха могли да минават през Ивано-Франковска област, посочи ръководителят на движението „Друга Украйна“

Медведчук: Странно как рускоезичният евреин Зеленски е начело на украинската неонацистка моноетническа държава - 1
Снимка: РБК
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената от Киев партия „Опозиционна платформа – За живот", е уверен, че времето е на страната на Русия в конфликта с Украйна.

„Времето е на страната на Русия, тя си е поставила стратегически цели и ги постига, без да преговаря с кървавия клоун“, каза политикът в интервю за ТАСС.

Медведчук заяви, че „се осъществяват постоянни контакти със САЩ, а Европа вече търси начини за подновяване на контактите с Русия“. „Така че всичко върви напред без Зеленски и може би без него ще приключи“, отбеляза лидерът на движението „Друга Украйна“.

Според Медведчук Зеленски „е излишно звено в този сценарий“. „Скоро всички ще разберат това и колкото по-скоро се случи това, толкова по-скоро ще настъпи мир“, смята политикът.

По логиката на Зеленски, границите на Русия биха могли да минават през Ивано-Франковска област, посочи Медведчук.

„Що се отнася до така наречените спорни територии, Зеленски се е вплел в този капан. Ако украинските територии се определят като тези, където населението говори украински, тогава границите на Русия биха били в Ивано-Франковска област и никъде по-на изток“, отбеляза политикът.

На въпроса дали смята за жизнеспособна идеята за демилитаризирана зона, признаваща спорните територии за руски, както е посочено в американския план за Украйна, Медведчук подчерта, че „специалната военна операция се прилага с цел демилитаризация и денацификация, но на цяла Украйна“.

„Следователно Украйна като демилитаризирана зона е подходяща както за Русия, така и за обикновените украинци. Тази схема е жизнеспособна и изключително необходима, но се отнася за цялата украинска територия“, отговори той.

Медведчук отбеляза, че „до едно време постоянно е предупреждавал украинските прозападни политици, че опитите за създаване на моноетническа държава ще доведат до загуба на територия и гибел на страната, което се случва днес“. Според него „Зеленски се е доказал като късоглед във всяко отношение, особено в политиката, създавайки идеология на пещерна русофобия“.

„Възниква въпросът какво прави Зеленски, рускоезичен евреин, начело на украинска неонацистка моноетническа държава“, добави той. „Тоест, неонацизмът в момента работи срещу своите създатели и няма начин това да се обърне демократично. Има само един вариант: да се върнат историческите руски земи, заедно с тяхното население, на Русия и никой няма да забрани на никого родния език, вярата, културата или историческата памет“.


  • 1 Kaлпазанин

    18 5 Отговор
    Нормалните хора да се замислят за заглавието ,и още ..Защо този етнос е бил гонен отвсякъде и изолиран

    Коментиран от #7

    07:18 18.01.2026

  • 2 Хахахаха

    6 19 Отговор
    Ей го тоя предател, където направиха грешка че го оставиха жив. До вчера украинец, а днес вече Украйна била неонацистка моноетническа държава! Ей с такива предатели е пълно и в България.

    Коментиран от #9

    07:19 18.01.2026

  • 3 Русия е злото на света,

    5 22 Отговор
    и никой вече не ви вярва на простащините , вие нахлухте в чужда държава да я грабите, нищо друго не е важно ! Трябва да бъдете затрити от лицето на земята!

    Коментиран от #11, #13

    07:20 18.01.2026

  • 4 Дааааа

    13 2 Отговор
    В Киев е - 16 градуса и няма ток.
    Зеления обикаля света и стана милиардер.
    Украинците виснало са много търпеливи хора

    Коментиран от #8, #10

    07:20 18.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    14 4 Отговор
    Последното изречение рускоговорящ евреин неонацист казва всичко. По вярно определение за володимир зеленски не бях чел.

    07:20 18.01.2026

  • 6 чухте ли козяции

    7 2 Отговор
    "Украйна, като демилитаризирана зона, е подходяща както за Русия, така и за обикновените украинци"

    Козяци, чухте ли някога някой окраинец, руснак, американец или уpcyлианец да ви пита за мнението ви?!

    07:21 18.01.2026

  • 7 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Вие копейките съвсем се объркахте в руската пропаганда! До вчера твърдяхте и спорихте, че украинците били руснаци, а днес вече твърдите, че този етнос бил гонен от всякъде? Вие въобще, знаете ли какво пишете?

    07:21 18.01.2026

  • 8 Аман от редактор

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дааааа":

    Видимо

    07:22 18.01.2026

  • 9 Вашето мнение

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Неонацисти са върхушката назначена от сащ и ес. Обикновенните украинци се чувстват като част от Русия, гаргамел.

    Коментиран от #12, #16, #20

    07:22 18.01.2026

  • 10 Хахахаха

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "Дааааа":

    Те нямат ток, не заради Зеленски бе копей! В Донецк, нямат нито ток, нито вода, нито парно, нищо! А са окупирани от раша от 12 години! Ето за това нямат нищо, защото е дошъл руския мир, за това.

    Коментиран от #18, #22

    07:23 18.01.2026

  • 11 НЕ Е ВЯРНО

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Русия е злото на света,":

    Бандерите учтиво помолиха руснаците да ги им помогнат в пристъпа на бясня русофобия и желание да се отърват от всичко руско. И руснаците помагат, взимат си го! Ама онея шизофреници бандерите още се бият с калашници и руски танкове.

    Коментиран от #21

    07:24 18.01.2026

  • 12 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Какво пушиш, гледам много яко действа?

    07:24 18.01.2026

  • 13 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Русия е злото на света,":

    а украинците като избивахте в продължение на години цивилни в източните региони всичко си беше наред - така ли ги виждаш нещата?

    Коментиран от #15

    07:25 18.01.2026

  • 14 Никой не го интересува, къде ходи Зелето

    6 2 Отговор
    Ниой не се интересува от Украйна!

    Коментиран от #19

    07:25 18.01.2026

  • 15 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    В източните райони, никой не е избил повече хора от путлера!

    07:26 18.01.2026

  • 16 ще си събираш

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    кар ан тийте

    07:27 18.01.2026

  • 17 Българин.

    8 2 Отговор
    Прав е човека! Ционистите избиха 3 милиона в Украйна. Брато убийствена война която беше изкуствено създадена от службите на сатанистите! Всичко започна с един майдан и 5 милиарда долара раздадени рушвети!

    Коментиран от #23

    07:27 18.01.2026

  • 18 Дааааа

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Грабвай мишката/ ако знаеш какво е / и отивай да помагаш на осрайна

    Коментиран от #25

    07:28 18.01.2026

  • 19 Геро

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Никой не го интересува, къде ходи Зелето":

    Никой не се интересува от мнението на от-падъци като теб.

    07:28 18.01.2026

  • 20 АБСОЛЮТНО ВЯРНО И .ТОЧНО .КАЗАНО

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Най верният коментар но не оттърва на антлантицитеЖендери!!!

    07:29 18.01.2026

  • 21 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "НЕ Е ВЯРНО":

    Надявам се и вас един ден така да "асвабадят" рашите, като Донбас. Путинизма се лекува само с руски мир.

    Коментиран от #27

    07:29 18.01.2026

  • 22 хохохохо

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Е нали зеленски щеше да ги освобождава, бе жълтопаве?! Нали щеше да си връща Донбас и Крим?! Колко върна? Или май само загуби още? Кой пак е виновен на неонацистите в Киев че нямат ток, вода, парно, радио? Може би ти, който не си им дари нито един лев и не им достигат златните тоалетни? Ти, който не отиде да се биеш на фронта, да им покажеш как се мачкат ушанки?!

    07:31 18.01.2026

  • 23 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин.":

    И ти нещо си пушил? На каква трева сте, много е яка? Тя по въздуха ли се разнася в България или си я пушете?

    07:31 18.01.2026

  • 24 Анонимен

    2 0 Отговор
    Сами храним Злото от Фактибг!

    07:33 18.01.2026

  • 25 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Дааааа":

    Грабвай мешката и напред към раша? Какво правиш във "вражеска" страна на раша в ЕС и НАТО, копей? Нещо не си ли объркал страната в която живееш? Вие знаете ли, какво правят с хората, които подкрепят "вражески" държави в диктаторските страни? Вие знаете ли, че само заради демокрацията вие си щъкате свободно? При всички други режими, щяхте да чукате камъни в Белене?

    07:34 18.01.2026

  • 26 Хм...

    1 3 Отговор
    Но не е странно, че всички марионетки на кремль скачат срещу Зеленски. Очевидно пречи много на плановете на путин. Реално той провали и тридневната операция по завладяването на страната, очакваха топло посрещане и малка съпротива, а ги наритаха като мръсни кучета.

    07:35 18.01.2026

  • 27 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Копейки, що цъкате минуси? Не искате ли асвабаждение и руски мир?

    07:35 18.01.2026

  • 28 забеляЗЪЛ

    1 2 Отговор
    Копейките още не могат да свикнат с еврото и за това ги лъжат в магазините.

    07:36 18.01.2026

  • 29 Българин.

    2 1 Отговор
    По лошо от зелениятпор са неговите господари ционистите!

    07:37 18.01.2026

