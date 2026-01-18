Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената от Киев партия „Опозиционна платформа – За живот", е уверен, че времето е на страната на Русия в конфликта с Украйна.

„Времето е на страната на Русия, тя си е поставила стратегически цели и ги постига, без да преговаря с кървавия клоун“, каза политикът в интервю за ТАСС.

Медведчук заяви, че „се осъществяват постоянни контакти със САЩ, а Европа вече търси начини за подновяване на контактите с Русия“. „Така че всичко върви напред без Зеленски и може би без него ще приключи“, отбеляза лидерът на движението „Друга Украйна“.

Според Медведчук Зеленски „е излишно звено в този сценарий“. „Скоро всички ще разберат това и колкото по-скоро се случи това, толкова по-скоро ще настъпи мир“, смята политикът.

По логиката на Зеленски, границите на Русия биха могли да минават през Ивано-Франковска област, посочи Медведчук.

„Що се отнася до така наречените спорни територии, Зеленски се е вплел в този капан. Ако украинските територии се определят като тези, където населението говори украински, тогава границите на Русия биха били в Ивано-Франковска област и никъде по-на изток“, отбеляза политикът.

На въпроса дали смята за жизнеспособна идеята за демилитаризирана зона, признаваща спорните територии за руски, както е посочено в американския план за Украйна, Медведчук подчерта, че „специалната военна операция се прилага с цел демилитаризация и денацификация, но на цяла Украйна“.

„Следователно Украйна като демилитаризирана зона е подходяща както за Русия, така и за обикновените украинци. Тази схема е жизнеспособна и изключително необходима, но се отнася за цялата украинска територия“, отговори той.

Медведчук отбеляза, че „до едно време постоянно е предупреждавал украинските прозападни политици, че опитите за създаване на моноетническа държава ще доведат до загуба на територия и гибел на страната, което се случва днес“. Според него „Зеленски се е доказал като късоглед във всяко отношение, особено в политиката, създавайки идеология на пещерна русофобия“.

„Възниква въпросът какво прави Зеленски, рускоезичен евреин, начело на украинска неонацистка моноетническа държава“, добави той. „Тоест, неонацизмът в момента работи срещу своите създатели и няма начин това да се обърне демократично. Има само един вариант: да се върнат историческите руски земи, заедно с тяхното население, на Русия и никой няма да забрани на никого родния език, вярата, културата или историческата памет“.