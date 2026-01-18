Медведчук: Странно как рускоезичният евреин Зеленски е начело на украинската неонацистка моноетническа държава

Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената от Киев партия „Опозиционна платформа – За живот", е уверен, че времето е на страната на Русия в конфликта с Украйна.
„Времето е на страната на Русия, тя си е поставила стратегически цели и ги постига, без да преговаря с кървавия клоун“, каза политикът в интервю за ТАСС.
Медведчук заяви, че „се осъществяват постоянни контакти със САЩ, а Европа вече търси начини за подновяване на контактите с Русия“. „Така че всичко върви напред без Зеленски и може би без него ще приключи“, отбеляза лидерът на движението „Друга Украйна“.
Според Медведчук Зеленски „е излишно звено в този сценарий“. „Скоро всички ще разберат това и колкото по-скоро се случи това, толкова по-скоро ще настъпи мир“, смята политикът.
По логиката на Зеленски, границите на Русия биха могли да минават през Ивано-Франковска област, посочи Медведчук.
„Що се отнася до така наречените спорни територии, Зеленски се е вплел в този капан. Ако украинските територии се определят като тези, където населението говори украински, тогава границите на Русия биха били в Ивано-Франковска област и никъде по-на изток“, отбеляза политикът.
На въпроса дали смята за жизнеспособна идеята за демилитаризирана зона, признаваща спорните територии за руски, както е посочено в американския план за Украйна, Медведчук подчерта, че „специалната военна операция се прилага с цел демилитаризация и денацификация, но на цяла Украйна“.
„Следователно Украйна като демилитаризирана зона е подходяща както за Русия, така и за обикновените украинци. Тази схема е жизнеспособна и изключително необходима, но се отнася за цялата украинска територия“, отговори той.
Медведчук отбеляза, че „до едно време постоянно е предупреждавал украинските прозападни политици, че опитите за създаване на моноетническа държава ще доведат до загуба на територия и гибел на страната, което се случва днес“. Според него „Зеленски се е доказал като късоглед във всяко отношение, особено в политиката, създавайки идеология на пещерна русофобия“.
„Възниква въпросът какво прави Зеленски, рускоезичен евреин, начело на украинска неонацистка моноетническа държава“, добави той. „Тоест, неонацизмът в момента работи срещу своите създатели и няма начин това да се обърне демократично. Има само един вариант: да се върнат историческите руски земи, заедно с тяхното население, на Русия и никой няма да забрани на никого родния език, вярата, културата или историческата памет“.
1 Kaлпазанин
Коментиран от #7
07:18 18.01.2026
2 Хахахаха
Коментиран от #9
07:19 18.01.2026
3 Русия е злото на света,
Коментиран от #11, #13
07:20 18.01.2026
4 Дааааа
Зеления обикаля света и стана милиардер.
Украинците виснало са много търпеливи хора
Коментиран от #8, #10
07:20 18.01.2026
5 Вашето мнение
07:20 18.01.2026
6 чухте ли козяции
Козяци, чухте ли някога някой окраинец, руснак, американец или уpcyлианец да ви пита за мнението ви?!
07:21 18.01.2026
7 Хахахаха
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Вие копейките съвсем се объркахте в руската пропаганда! До вчера твърдяхте и спорихте, че украинците били руснаци, а днес вече твърдите, че този етнос бил гонен от всякъде? Вие въобще, знаете ли какво пишете?
07:21 18.01.2026
8 Аман от редактор
До коментар #4 от "Дааааа":Видимо
07:22 18.01.2026
9 Вашето мнение
До коментар #2 от "Хахахаха":Неонацисти са върхушката назначена от сащ и ес. Обикновенните украинци се чувстват като част от Русия, гаргамел.
Коментиран от #12, #16, #20
07:22 18.01.2026
10 Хахахаха
До коментар #4 от "Дааааа":Те нямат ток, не заради Зеленски бе копей! В Донецк, нямат нито ток, нито вода, нито парно, нищо! А са окупирани от раша от 12 години! Ето за това нямат нищо, защото е дошъл руския мир, за това.
Коментиран от #18, #22
07:23 18.01.2026
11 НЕ Е ВЯРНО
До коментар #3 от "Русия е злото на света,":Бандерите учтиво помолиха руснаците да ги им помогнат в пристъпа на бясня русофобия и желание да се отърват от всичко руско. И руснаците помагат, взимат си го! Ама онея шизофреници бандерите още се бият с калашници и руски танкове.
Коментиран от #21
07:24 18.01.2026
12 Хахахаха
До коментар #9 от "Вашето мнение":Какво пушиш, гледам много яко действа?
07:24 18.01.2026
13 Анонимен
До коментар #3 от "Русия е злото на света,":а украинците като избивахте в продължение на години цивилни в източните региони всичко си беше наред - така ли ги виждаш нещата?
Коментиран от #15
07:25 18.01.2026
14 Никой не го интересува, къде ходи Зелето
Коментиран от #19
07:25 18.01.2026
15 Хахахаха
До коментар #13 от "Анонимен":В източните райони, никой не е избил повече хора от путлера!
07:26 18.01.2026
16 ще си събираш
До коментар #9 от "Вашето мнение":кар ан тийте
07:27 18.01.2026
17 Българин.
Коментиран от #23
07:27 18.01.2026
18 Дааааа
До коментар #10 от "Хахахаха":Грабвай мишката/ ако знаеш какво е / и отивай да помагаш на осрайна
Коментиран от #25
07:28 18.01.2026
19 Геро
До коментар #14 от "Никой не го интересува, къде ходи Зелето":Никой не се интересува от мнението на от-падъци като теб.
07:28 18.01.2026
20 АБСОЛЮТНО ВЯРНО И .ТОЧНО .КАЗАНО
До коментар #9 от "Вашето мнение":Най верният коментар но не оттърва на антлантицитеЖендери!!!
07:29 18.01.2026
21 Хахахаха
До коментар #11 от "НЕ Е ВЯРНО":Надявам се и вас един ден така да "асвабадят" рашите, като Донбас. Путинизма се лекува само с руски мир.
Коментиран от #27
07:29 18.01.2026
22 хохохохо
До коментар #10 от "Хахахаха":Е нали зеленски щеше да ги освобождава, бе жълтопаве?! Нали щеше да си връща Донбас и Крим?! Колко върна? Или май само загуби още? Кой пак е виновен на неонацистите в Киев че нямат ток, вода, парно, радио? Може би ти, който не си им дари нито един лев и не им достигат златните тоалетни? Ти, който не отиде да се биеш на фронта, да им покажеш как се мачкат ушанки?!
07:31 18.01.2026
23 Хахахаха
До коментар #17 от "Българин.":И ти нещо си пушил? На каква трева сте, много е яка? Тя по въздуха ли се разнася в България или си я пушете?
07:31 18.01.2026
24 Анонимен
07:33 18.01.2026
25 Хахахаха
До коментар #18 от "Дааааа":Грабвай мешката и напред към раша? Какво правиш във "вражеска" страна на раша в ЕС и НАТО, копей? Нещо не си ли объркал страната в която живееш? Вие знаете ли, какво правят с хората, които подкрепят "вражески" държави в диктаторските страни? Вие знаете ли, че само заради демокрацията вие си щъкате свободно? При всички други режими, щяхте да чукате камъни в Белене?
07:34 18.01.2026
26 Хм...
07:35 18.01.2026
27 Хахахаха
До коментар #21 от "Хахахаха":Копейки, що цъкате минуси? Не искате ли асвабаждение и руски мир?
07:35 18.01.2026
28 забеляЗЪЛ
07:36 18.01.2026
29 Българин.
07:37 18.01.2026