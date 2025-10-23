Българското Барби втрещи последователите си с тези СНИМКИ на вечерята си

Жената с най-големите устни в България – и, по собствените ѝ думи, „на света“ – отново е във вихъра на онлайн скандал. Поводът? Не нова естетична процедура, а… порция пица и спагети.
Андреа публикува кадри, на които се наслаждава на италианска вечеря – пица, паста и салата. Вместо апетит, снимките предизвикаха буря от коментари и подигравки, пише marica.bg.
„Как въобще яде с тези устни?“ – питат потребители от Сърбия, Германия и дори Бразилия. Някои предположиха, че използва сламка за твърда храна, а други заподозряха „алергична реакция“ или „загуба на усещане“.
Докато критиците я нарекоха „естетичен кошмар“, нейните фенове я защитиха ожесточено: „Андреа е икона!“, „Жена от бъдещето!“, „Има смелост, каквато малцина притежават!“
Феновете я определят като символ на независимост и увереност – жена, която не се подчинява на стереотипи.
Самата Андреа признава, че не всички около нея са във възторг. „Родителите ми често ми казват, че прекалявам. Баба и дядо бяха в шок. Но тялото ми е моя работа. Аз решавам как да изглеждам“, категорична е тя.
В типичния си стил Андреа обещава, че няма намерение да спира с корекциите: „Може би ще увелича още малко… или доста“, казва тя с усмивка и поредна доза самоувереност.
Докато социалните мрежи прегряват от коментари, Андреа Иванова остава вярна на себе си. „Обичам се такава, каквато съм – и това е най-важното“, завършва тя.
Източник: www.marica.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прекрасна
Коментиран от #4
10:43 23.10.2025
2 дядото
10:44 23.10.2025
3 Без цензура
10:45 23.10.2025
4 Закон за гравитацията
До коментар #1 от "Прекрасна":Това количество силикон никак не е малко, защото вече се е изтърсил до пъпа!
Коментиран от #6
10:46 23.10.2025
5 Някой
Неестественото е грозно! Освен това ще се съмняваш какъв интелект има. Дори изкуствените гърди са измислени от мъж, но да се слагат на такива с рязани гърди при рак, да не се комплексират.
10:47 23.10.2025
6 побърканяк
До коментар #4 от "Закон за гравитацията":Това нещо на снимката има силикон не само в джуките, а и в последният й етаж
10:48 23.10.2025
7 хи хи
10:51 23.10.2025
8 настоявам за компенсация
10:58 23.10.2025
9 Сила
11:01 23.10.2025
10 Пипи
11:02 23.10.2025
11 Отвратен
11:06 23.10.2025
12 Професор
11:09 23.10.2025
13 Оценка
11:16 23.10.2025
15 бай Митко
11:19 23.10.2025