Българското Барби втрещи последователите си с тези СНИМКИ на вечерята си

Българското Барби втрещи последователите си с тези СНИМКИ на вечерята си

23 Октомври, 2025 10:41

  • българско-
  • барби-
  • андреа-
  • устни-
  • корекции

„Как въобще яде с тези устни?“ – питат потребители от Сърбия, Германия и дори Бразилия

Българското Барби втрещи последователите си с тези СНИМКИ на вечерята си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жената с най-големите устни в България – и, по собствените ѝ думи, „на света“ – отново е във вихъра на онлайн скандал. Поводът? Не нова естетична процедура, а… порция пица и спагети.

Андреа публикува кадри, на които се наслаждава на италианска вечеря – пица, паста и салата. Вместо апетит, снимките предизвикаха буря от коментари и подигравки, пише marica.bg.

„Как въобще яде с тези устни?“ – питат потребители от Сърбия, Германия и дори Бразилия. Някои предположиха, че използва сламка за твърда храна, а други заподозряха „алергична реакция“ или „загуба на усещане“.


Докато критиците я нарекоха „естетичен кошмар“, нейните фенове я защитиха ожесточено: „Андреа е икона!“, „Жена от бъдещето!“, „Има смелост, каквато малцина притежават!“

Феновете я определят като символ на независимост и увереност – жена, която не се подчинява на стереотипи.

Самата Андреа признава, че не всички около нея са във възторг. „Родителите ми често ми казват, че прекалявам. Баба и дядо бяха в шок. Но тялото ми е моя работа. Аз решавам как да изглеждам“, категорична е тя.

В типичния си стил Андреа обещава, че няма намерение да спира с корекциите: „Може би ще увелича още малко… или доста“, казва тя с усмивка и поредна доза самоувереност.

Докато социалните мрежи прегряват от коментари, Андреа Иванова остава вярна на себе си. „Обичам се такава, каквато съм – и това е най-важното“, завършва тя.

Източник: www.marica.bg


  • 1 Прекрасна

    1 20 Отговор
    Божествена е! Всички искат да приличат на нея, но малко могат да си го позволят! И все пак, дори малко количество хиларуон и силион е по-добре от нищо!

    Коментиран от #4

    10:43 23.10.2025

  • 2 дядото

    19 0 Отговор
    въпреки че съм стар човек,това на снимките определено не е жена,но на какво животни прилича.

    10:44 23.10.2025

  • 3 Без цензура

    15 0 Отговор
    Тези с джуките само царевица ли кълват или налитат и на кочана ? Кошмари имам вече от тези силиконови простакеси. За тази подобните й , е важно само да има добър вакуум, иначе остават гладни като сомалийски кучета.

    10:45 23.10.2025

  • 4 Закон за гравитацията

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прекрасна":

    Това количество силикон никак не е малко, защото вече се е изтърсил до пъпа!

    Коментиран от #6

    10:46 23.10.2025

  • 5 Някой

    11 0 Отговор
    Прилича на грешка на картинка дадена от изкуствен интелект, както дава някой с 6 пръста на ръце.
    Неестественото е грозно! Освен това ще се съмняваш какъв интелект има. Дори изкуствените гърди са измислени от мъж, но да се слагат на такива с рязани гърди при рак, да не се комплексират.

    10:47 23.10.2025

  • 6 побърканяк

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Закон за гравитацията":

    Това нещо на снимката има силикон не само в джуките, а и в последният й етаж

    10:48 23.10.2025

  • 7 хи хи

    6 0 Отговор
    Габа простата от Ергена доста има да наваксва докато я настигне тази! Давай Габриело Бланко, ти можеш! 🤣

    10:51 23.10.2025

  • 8 настоявам за компенсация

    6 0 Отговор
    Настоявам да ми се платят вредни за ужаса който преживях когато снимката от статията мина пре погледа ми.

    10:58 23.10.2025

  • 9 Сила

    6 0 Отговор
    Интересно ми е , каква е визията на " последователите " на това нещо ....??! Как изглеждат те ....

    11:01 23.10.2025

  • 10 Пипи

    6 0 Отговор
    Прилича на извънземно. Сякаш някой я е надул с компресора. Грозотия и потрес. Трябва да си ментално увреден, да се докараш до това състояние.

    11:02 23.10.2025

  • 11 Отвратен

    6 0 Отговор
    Ако това е "жена от бъдещето", пишете ме директно от различните и не ме търсете повече! Нищо чудно, че България пак се е прославила!

    11:06 23.10.2025

  • 12 Професор

    0 3 Отговор
    Умна жена която е инвестирала в джykите си. Няма нужда да работи. Има милиони последователи в социалните мрежи. А като си известен човек и имаш милиони последователи имаш добри доходи и висок стандарт на живот. Ако не се беше направила на такъв клоун никой нямаше да я познава и щеше да бъде касиерка в Кауфланд за 500 евро на месец.

    11:09 23.10.2025

  • 13 Оценка

    1 0 Отговор
    Грозно, по-грозно, най-грозно, те това чудо.

    11:16 23.10.2025

  • 15 бай Митко

    0 0 Отговор
    Грозотия, отвращение, ужас! Как да го гледаш това изчадие адово! Една от евроатлантическите ценности!!!

    11:19 23.10.2025