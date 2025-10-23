Българското Барби втрещи последователите си с тези СНИМКИ на вечерята си

Жената с най-големите устни в България – и, по собствените ѝ думи, „на света“ – отново е във вихъра на онлайн скандал. Поводът? Не нова естетична процедура, а… порция пица и спагети.

Андреа публикува кадри, на които се наслаждава на италианска вечеря – пица, паста и салата. Вместо апетит, снимките предизвикаха буря от коментари и подигравки, пише marica.bg.

„Как въобще яде с тези устни?“ – питат потребители от Сърбия, Германия и дори Бразилия. Някои предположиха, че използва сламка за твърда храна, а други заподозряха „алергична реакция“ или „загуба на усещане“.

Докато критиците я нарекоха „естетичен кошмар“, нейните фенове я защитиха ожесточено: „Андреа е икона!“, „Жена от бъдещето!“, „Има смелост, каквато малцина притежават!“

Феновете я определят като символ на независимост и увереност – жена, която не се подчинява на стереотипи.

Самата Андреа признава, че не всички около нея са във възторг. „Родителите ми често ми казват, че прекалявам. Баба и дядо бяха в шок. Но тялото ми е моя работа. Аз решавам как да изглеждам“, категорична е тя.

В типичния си стил Андреа обещава, че няма намерение да спира с корекциите: „Може би ще увелича още малко… или доста“, казва тя с усмивка и поредна доза самоувереност.

Докато социалните мрежи прегряват от коментари, Андреа Иванова остава вярна на себе си. „Обичам се такава, каквато съм – и това е най-важното“, завършва тя.

