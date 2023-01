Сладко отмъщение? Кръсти хлебарка на бивше гадже за Св. Валентин. Ето как... (ВИДЕО)

Наближава Денят на влюбените, но за някои хора този празник не предизвиква топли и добри чувства на любов - вместо това те прекарват деня в мисли за бившия си. За да помогне на тези хора да отбележат празника подобаващо, зоологическата градина в Сан Антонио позволява на хората да кръщават хлебарки на бившите си, предава CBS.

Ежегодната традиция на зоологическата градина за Деня на влюбените помага за набирането на средства в подкрепа на "визията на зоологическата градина за осигуряване на бъдеще за дивата природа в Тексас и по света". Срещу дарение от 5-25 долара можете да кръстите хлебарка на бившия си партньор и да получите цифрова картичка за Свети Валентин - бившият ви партньор също ще получи цифрова картичка, която го информира, че хлебарка е кръстена на него.

Зоологическата градина в Сан Антонио също така позволява на дарителите символично да нарекат гризач или зеленчук на името на бившия си партньор.

Те не са единствените, които дават възможност на мразещите Деня на влюбените да изразят чувствата си към бившия си. Зоологическата градина в Бронкс също има програма "Кръсти хлебарка", в която можете да изпратите на бившия си чанта от плат с изображение на хлебарка - информирайки го, че има такава, кръстена на него.

В зоологическата градина в Ел Пасо хлебарките, които са кръстени на бивши, ще бъдат дадени за храна на животните в зоопарка, като игуани, скинкове и сурикати. Музеят на естествените науки в Хюстън също ви позволява да кръстите хлебарки на бившите си, а в аквариума във Флорида има картички на тема хлебарки за Свети Валентин, които могат да се изтеглят от сайта им.

Зоологическата градина в долината Лехи в Пенсилвания пък предлага щурци. От днес до 14 февруари с дарение от 5 долара можете да дадете име на щурец, който също ще послужи за храна на друг питомец, а зоологическата градина ще публикува ежеседмични видеоклипове, показващи как щурците се дават на животните. По време на храненето те ще споделят и някои интересни факти за животните. "Нашите животни получават вкусна и обогатяваща храна, а вие получавате някои познания за животните и възможността да посрещнете Свети Валентин начисто", казват от зоопарка.

Зоологическата градина в Торонто позволява да осиновите хлебарка, кръстена на бившия ви - но ако пък харесвате празника, можете да осиновите и двойка пингвини за любимия човек в знак на любов за Свети Валентин.

Roses are red; violets are blue… Is there someone in your life that’s bugging you? Give them goosebumps by naming a cockroach in their honour this Valentine's Day ❤️



For more information or to symbolically name-a-roach: https://t.co/maFh8siDB5 🪳 pic.twitter.com/ZdB8EfUSjD