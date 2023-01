Джино Бианкалана стана татко за първи път (СНИМКА)

Победителят във "ВИП Брадър" преди няколко години Джино Бианкалана стана татко.

Джино публикува сладка снимка до креватчето на новородената госпожица, придружена от коментари: "My baby girl it's finally here!".

Той се сгоди за д-р Кристиана Кънева през лятото, а малко след това се разбра, че бъдещата му съпруга е бременна.

Под снимката на бебето заваляха купища красиви пожелания от приятели и почитатели на Джино. Засега името на малката остава в тайна, но най-вероятно скоро родителите ще разбулят и нея.