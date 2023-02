Мадона предложила брак на Ванила Айс (ВИДЕО)

Преди десетилетия Ванила Айс, чието истинско име е Робърт Матю Ван Уинкъл, и Мадона бяха двойка.



В скорошно интервю за подкаста „Just Jenny“ рапърът, който се прочу с хита „Ice Ice Baby“ разкри историята на своята авантюра с Мадона в началото на 90-те години на миналия век, като разкри подробности за брачните ѝ намерения, пише БГНЕС.

Айс разкри, че двамата са се запознали, когато той е изнасял концерт на разпродадено шоу в прочутия театър "Холивуд Паладиум" в Ню Йорк. Той разказа, че я е видял да танцува и заобиколена от голям антураж. Въпреки че бил развълнуван да я забележи в тълпата, тя му се сторила "плашеща" заради звездния ѝ статус. По онова време той е на 20 години - прохождащ изпълнител, докато Мадона е на 30 години и вече със световна слава.



"Спомням си, че тя дойде в гримьорната и ме поздрави", казва той.

Vanilla Ice says he had the chance to become Mr. #Madonna – and turned it down! pic.twitter.com/oKbEsaHto1