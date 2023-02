Актьор индианец от „Танцуващият с вълци“ с обвинения в сексуално насилие и трафик на хора

Обвинения в сексуално посегателство над непълнолетни, сексуален трафик на хора и ръководене на секта очакват американския актьор от индиански произход Нейтън Преследващия кон, предаде АП.

46-годишният актьор бе задържан от полицията във вторник, след като специалните части нахлуха в дома му в Северен Вегас, където той живеел с петте си съпруги. Арестът му идва след продължило месеци разследване от полицията в Лас Вегас.

Dances With Wolves Actor Nathan Lee Chasing His Horse Arrested on Sex Abuse Charges in Nevada https://t.co/VAvjbP0POi

Преследващия кон ще бъде изправен пред най-малко две обвинения за сексуален трафик и по едно обвинение за сексуално насилие над дете под 16 години, малтретиране или пренебрегване на деца и сексуално насилие.

Индианецът също е обвинен в записване на сексуални нападения с камера и уреждане на секс с жертвите за други мъже, които са му платили. Според заповедта за обиск от 50 страници се смята, че Преследващия кон също е лидер на религиозна секта, известна като „Кръгът“ („The Circle“). Властите не уточняват кога ще му бъдат повдигнати официални обвинения.

UPDATE: Las Vegas police have released the booking photo for Nathan Lee Chasing His Horse, the actor from "Dances With Wolves" accused of several sex abuse charges >> https://t.co/QZavtvQUUy pic.twitter.com/whbIjhi9cD