Росица Матева: Ще работим с всеки, който бъде определен да отговаря за изборите

Росица Матева: Ще работим с всеки, който бъде определен да отговаря за изборите

20 Февруари, 2026 13:51

Матева посочи, че до следващия петък трябва да има състав на РИК-овете, които да започнат да работят

Росица Матева: Ще работим с всеки, който бъде определен да отговаря за изборите - 1
Мария Атанасова

"Няма нищо, което да ни притеснява. Вчера в момента, в който президентът подписа указа за насрочване на изборите и го изпрати в ЦИК, ние имахме готовност и приехме доста от решенията, които е необходимо да бъдат направени в първите дни." Това заяви по повод организацията на предстоящите избори говорителят и зам.-председател на Централната избирателна комисия Росица Матева в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По думите ѝ в момента вече тече срокът за свикване на консултации при обласните управители за назначаване на районните избирателни комисии. Матева посочи, че до следващия петък трябва да има състав на РИК-овете, които да започнат да работят.

„Ние сме изпратили за съгласуване решенията, които са необходими за започване на работата между Министерския съвет и ЦИК. Ще работим с всеки, който бъде определен да отговаря за изборите“, коментира Матева във връзка с оставката на вицепремиера Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за провеждането на честни избори.

Тя изрази надежда, че по-късно днес на срещата със служебния премиер Андрей Гюров ще бъдат изяснени обстоятелствата около назначаването на нов вицепремиер или определянето на министър, който да отговаря за изборите. "Когато и ако бъде назначен нов вицепремиер или бъде определен министър, който да отговаря за изборите, ще работим тясно с него, но искам да обърна внимание, че не само министърът, който отговаря за изборите, има отношение към изборния процес", посочи тя.

"Отговорност имат и министърът на финансите, за да бъдат осигурени необходимите средства, министърът на вътрешните работи, на външните работи, на електронното управление във връзка с удостоверяването на машините, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството. Доста са министерствата, които имат отношение и отговорности в изборния процес", допълни Матева. Тя каза още, че на срещата със служебния премиер ще бъде обсъдена и първоначалната организация на изборния процес.

Относно наложеното вето от президента Илияна Йотова над промените в Изборния кодекс, които намаляват броя на секциите в страните извън ЕС, Росица Матева посочи, че ако ветото влезе в регламентирания срок в пленарната зала, то те ще имат време да реагират спрямо решението на депутатите.


  • 1 Рижавата от президентството

    5 1 Отговор
    започна с фалстарт!
    Първо онзи наркоманчето, после Милотинова с отрязаните руски глави по БНТ!

    Коментиран от #8

    13:53 20.02.2026

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Нема де да одиш. Ще работиш с всеки, който ти даде подправения дневник.

    13:53 20.02.2026

  • 3 Майна

    4 1 Отговор
    Ми то е ясно, че вие на всичко сте съгласни
    Стига да е от сектата на пепедейците.
    Стига да мачка човешкото в българите
    Всички сте за съд

    13:54 20.02.2026

  • 4 Дориана

    2 1 Отговор
    Чакаме какво ще подаде английския посланик, затова всеки ден е в министерството
    Той , Радко така е казал на Илианка

    Коментиран от #5

    13:56 20.02.2026

  • 5 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    В момента прави списък на пасажерите по Херкулесите. За по-маловажните, места ще има по колесниците.

    13:59 20.02.2026

  • 6 Няма

    3 0 Отговор
    Нужда

    14:01 20.02.2026

  • 7 СВД

    5 0 Отговор
    Оставка, Матева! Със стара администрация, МВР, прокуратура, съд, ДАНС, ЦИК, РИК и СИК, нови избори не стават! Ще обявите, че Радев е победил с 0,3 % разлика, Греб, Началото и Възраждане заедно имат мнозинство и промяна няма да има! Цицелков ви плашеше, но Умник Гюро бързо се предаде! Жалко за младите диванета от протеста!

    14:03 20.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СВД

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Че има фалстарт има":

    Нищо не може да обясни! С тези кадри Милотинова по скоро се показа не против, а в полза на Русия! Защото мита за лошите руснаци и добрите кавказки патриоти рухна и никой не задаваше въпроси, когато РСЗО Град съсипаха Грозни така, че за световните журналисти бе невъзможно да излъчват в пряк ефир! Точно така се изрази репортер от световна медия - Не можем да ви покажем репортаж, защото руснаците използват Град! И с право! Както Израел в много по голяма степен съсипа Газа.

    14:09 20.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ура,,Ура

    2 1 Отговор
    Ако назначат нов вицепремиер отговарящ за изборите ще бъде добре да е Б.Рашков. И тогава ще видим двойно по голям рев от лакеите на прасетата.

    Коментиран от #13

    14:21 20.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 боклук

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ура,,Ура":

    По добре от Рашков ще е Цветанов! Купувачите на гласове ги има на ведомост!

    14:34 20.02.2026

  • 14 Пешо

    2 1 Отговор
    Да определим Пеевски,той не купува гласове.

    14:44 20.02.2026

  • 15 пешо

    2 0 Отговор
    тая отдавна трябваше да я няма

    15:28 20.02.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Ама най ви е хубаво с пеефски

    15:33 20.02.2026

