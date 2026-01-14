Новини
Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие над две жени

14 Януари, 2026 07:44 630 10

  • хулио иглесиас-
  • обвинения-
  • сексуално насилие

Обвиненията се отнасят за събития от 2021 година

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие над две жени - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певецът Хулио Иглесиас е изправен пред обвинения в сексуално посегателство от две бивши служителки, работили в негови имоти в Карибския басейн, сочи журналистическо разследване. То е публикувано във вторник от испанския новинарски сайт elDiario.es и включва свидетелства на двете жени, съобщава The Times, цитиран от nova.bg. Едната от тях определя имението, в което е работила, като „къща на ужаса“.

Обвиненията се отнасят за събития от 2021 година, когато Иглесиас, който сега е на 82 години, е живял в своите домове в Пунта Кана в Доминиканската република и в Лайфърд Кей на Бахамите. Според публикацията и двете жени били служители и живеели в домовете му - едната работила като домашна помощница, а другата - като физиотерапевт.

Домашната помощница, представена с псевдоним, твърди, че редовно била привиквана в спалнята на Иглесиас в края на работния ден и била подлагана на сексуален контакт без съгласие. По думите ѝ тя била жертва и на физическо, и на словесно малтретиране.

Първата жена разказва пред elDiario.es:

„Чувствах се принудена да правя неща, без да имам възможност да кажа "не". Тази къща трябва да се нарича къща на ужаса, защото е кошмар – ужасно място“.

Тя твърди, че Иглесиас я е викал в стаята си по няколко пъти седмично през нощта, подлагал я е на сексуално насилие, удрял я с шамари и я обиждал. По думите ѝ в някои случаи това ставало с участието или в присъствието на икономки. Насилието спирало, единствено когато съпругата на певеца - Миранда Рейнсбургер, или други гости били в имота. Тя описва предполагаемото насилие в детайли и казва, че с времето се е почувствала като „кукла“ без реална възможност да откаже. Допълва, че след като напуснала дома на Иглесиас, потърсила психологическа помощ.

Втората жена твърди, че Иглесиас я целувал и докосвал без нейно съгласие.

И двете жени заявяват пред elDiario.es, че работната им среда била белязана от контрол, тормоз и унижение. По-младата от двете обвинителки била на 22 години по време на предполагаемите атаки, сочи разследването.

Сайтът съобщава, че е провел множество интервюта с двете жени и е събрал подкрепящи твърденията им доказателства, включително снимки, телефонни обаждания, съобщения в WhatsApp, медицински доклади и трудови документи. Журналисти разговаряли и с други бивши служители, които работили в домакинствата на Иглесиас в различни периоди между края на 90-те години и 2023 година.

Към вторник няма публично оповестяване на повдигнати наказателни обвинения във връзка с твърденията. Съобщава се, че двете обвинителки потърсили правен съвет от международна организация за защита на човешките права и получили психологическа подкрепа.

Иглесиас - един от най-известните певци на Испания, добива популярност през 70-те години на ХХ век, след като кратката му кариера като вратар в младежкия отбор на „Реал Мадрид“ е прекъсната от автомобилна катастрофа. Записите му се превръщат в световни хитове и му носят международно признание.

Той създава приятелства с бившия крал на Испания Хуан Карлос, бившия президент на Съединените щати Роналд Рейгън и семейство Клинтън. Обявяван е за „баща на годината“ от американска семейна организация. Иглесиас и 60-годишната Рейнсбургер са във връзка повече от 30 години. Те се ожениха през 2010 г. Имат пет деца и поддържат дискретен живот заедно, главно в имотите си в Испания и Маями. Хулио Иглесиас е баща на поп звездата Енрике Иглесиас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    15 0 Отговор
    Две флцорци, решили да изкарат някое евро/долар на гърба на известен и заможен мъж. При това с няколко години закъснение отправят обвиненията.Това сме го гледали. Не заслужава и грам доверие случая.

    07:47 14.01.2026

  • 2 Абе

    13 0 Отговор
    Тия са били готови да дадат по кило кръв и метър кожа за да се докопат до Хилио, а сега били изнасилени?!

    07:49 14.01.2026

  • 3 да попитам

    0 10 Отговор
    Синът му на този не беше ли ЖендърМен?

    Коментиран от #5, #7

    07:51 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 самса

    4 0 Отговор
    жените мразят хетеросексуалните мъже - я някоя да се оплаче от Азис

    Коментиран от #10

    08:02 14.01.2026

  • 7 Да ти отговоря

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "да попитам":

    Бъркаш го с оня Чики-Рики Мартин.

    08:04 14.01.2026

  • 8 Мнение

    3 0 Отговор
    Хайде стига де! През 2021 г.е старец на 78 години се разсипал да ги изнасилва, пък те сега се сетили, че могат да изкарат някоя пара.

    08:05 14.01.2026

  • 9 Косто

    0 0 Отговор
    В свят на женска Доминация да говорите за насилие над жени е некоректно, та чак смешно. Като във вица за съдията, иглата и конеца, който трябвало да влезе в иглата. Само дето съдията държал иглата, а не оплакващата се.

    08:11 14.01.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "самса":

    По какво ги разпознават?

    08:12 14.01.2026