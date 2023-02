Транссексуална двойка от Индия посрещна първото си дете (ВИДЕО)

Индийска транссексуална двойка посрещна първото си дете. За да бъде това възможно, младите родители прекъснали хормоналните терапии за смяна на пола, на която били подложени преди зачеването на бебето си, предаде Ройтерс.

Захад, който е на 23 години и роден като жена, стана първият транссексуален мъж в Индия, който забременя и роди дете, пише bTV.

21-годишната Зия Павал също спира хормоналната си терапия по време на бременността на партньора си.

This transgender couple is marking a milestone for trans representation in India. Ziya Paval, a transgender woman and her partner Zahad, a transgender man, recently celebrated the birth of their baby pic.twitter.com/KE3bAdcWuR