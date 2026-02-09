Влюбена двойка сключи брак по време на шоуто на Bad Bunny на Супербоул (ВИДЕО)

Любовта се превърна в централна тема по време на зрелищното шоу на Бед Бъни (Bad bunny) на полувремето на Супербоул LX, организирано от Епъл Мюзик. Двойката младоженци, включена в сценичната концепция на изпълнението, действително е сключила брак на живо на терена на Стадион „Левис“ в Санта Клара, Калифорния, потвърдиха източници пред Page Six.

По информация, разпространена първоначално от репортер на Ен Би Си Нюз, младоженците първо поканили Бeд Бъни на своята сватба, а той на свой ред им предложил да сключат брак по време на самото му изпълнение на Супербоул. По-късно новината беше официално потвърдена и от представител на изпълнителя пред Варайъти.

По време на шоуто двойката се появяваше на няколко пъти – в отделни моменти танцуваше, а в друг беше видян и сватбен служител. Булката беше облечена в рокля на дизайнерката Хейли Пейдж с корсетен силует, сърцевидно деколте и изцяло дантелена изработка. „Никога не съм си представяла, че една от сватбените ми рокли ще се появи на Супербоул. Това, че е носена от истинска булка в деня на сватбата ѝ, прави момента още по-значим“, заяви дизайнерката в изявление.

31-годишният изпълнител, с рождено име Бенито Антонио Мартинес Окасио, използва шоуто и като възможност да отдаде почит на родното си Пуерто Рико. В различни части на изпълнението бяха подчертани елементи от местната култура, включително танците и традиционната кухня.

Сред музикалните изненади бяха появите на Лейди Гага, която изпълни песента „Die with a Smile“ заедно с Бруно Марс, както и Рики Мартин с „Lo Que Pasó a Hawaii“. На терена, танцуващи под ритмите на хитовете, бяха забелязани и Карди Би, Джесика Алба, Педро Паскал, Карол Джи и други знаменитости.

Бeд Бъни включи и препратка към историческото си постижение на наградите „Грами“, след като албумът му Un Verano Sin Ti стана първият испаноезичен проект, номиниран за „Албум на годината“ - награда, която той спечели. В края на изпълнението той произнесе „God bless America“ и вдигна футболна топка с надпис „Together, we are America“.

По-рано през седмицата изпълнителят загатна, че участието му на Супербоул ще бъде „огромно парти“, без да разкрива детайли. „Хората трябва просто да се забавляват и да танцуват“, заяви той по време на пресконференцията преди събитието.