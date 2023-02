Джесика Частейн падна на сцената на наградите на Гилдията на актьорите (ВИДЕО)

Джесика Частейн падна, докато се качваше на сцената на наградите на Гилдията на филмовите актьори (SAG) за 2023 г., и преживя "момента на Дженифър Лорънс" в неделя вечер, пише БГНЕС.

Частейн се спъна в роклята си, докато отиваше да приеме наградата си за най-добра женска роля в телевизионен филм или сериал за работата си в "Джордж и Тами" на наградите SAG 2023. Актрисата от "Добрата сестра" падна напред, докато вървеше по стълбите, и протегна ръка към пода, за да балансира. Тя получи помощ от Кортни Ванс и Пол Мескал. Мескал, който вече беше на сцената, хвана ръката на Частейн, за да ѝ помогне да извърви останалата част от пътя до подиума, след като Ванс ѝ се притече на помощ.

Частейн произнесе трогателна реч, като посвети наградата си на своя колега Майкъл Шанън и сподели съвета, който е получила от покойния Филип Сиймур Хофман.

В разговор с Extra след звездната церемония Частейн, облечена в розова рокля, дълга до пода, каза: "Просто трябваше да ме откарат с въздушен транспорт, не можех да го направя, цялото ми тяло се тресеше."

Jessica Chastain wins best female actor in a limited series at #SAGAwards for “George & Tammy.” pic.twitter.com/7Wta8CZWh2