Диана Габровска е на прага за награда на "Порно Оскарите"

19 Януари, 2026 08:47 3 099 60

Според фенове и наблюдатели Диана почти сигурно ще се нареди в ТОП 3, дори и да не грабне статуетката

Диана Габровска е на прага за награда на "Порно Оскарите" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

България е на крачка от първото си голямо отличие на най-престижните награди в света на филмите за възрастни. Диана Габровска – първата официална българска актриса в розовата индустрия – е номинирана сред най-добрите на планетата на т.нар. порно "Оскари", които ще бъдат връчени след броени дни в Лас Вегас, пише show.blitz.bg.

Нашето момиче е сред фаворитите в категорията "Най-добра международна групова секс сцена", а според фенове и наблюдатели Диана почти сигурно ще се нареди в ТОП 3, дори и да не грабне статуетката.

Наградите се провеждат за 43-ти пореден път и са смятани за най-голямото признание в индустрията за филми за възрастни.

Номинираната сцена е заснета на усамотен гръцки плаж и бързо обикаля света, не само заради високия си рейтинг, но и заради куриозен инцидент. След края на снимките партньорите на Диана – Мани Коко и Ромео Фърст – са спрени от патрулиращи полицаи, които ги взели за амбулантни търговци.

"Това за мен е огромен скок, не просто стъпка напред. Наслаждавам се на момента и съм изцяло отдадена на това, което правя. Еуфорията ми е огромна – за първи път българка попада сред номинираните за тези награди", споделя Диана Габровска пред "България днес".

View this post on Instagram

A post shared by Diana Gabrovska (@diana_gabrovska_official)


Интересен детайл е, че точно по време на церемонията ще излезе и най-новото видео с нейно участие, което бележи нов етап в кариерата ѝ. В проекта участват само номинирани и утвърдени имена от индустрията, което го превръща в своеобразен „филм на звездите“.

Дали Диана Габровска ще донесе първата голяма награда за България от порно „Оскарите“, ще стане ясно на 24 януари в Лас Вегас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    74 3 Отговор
    Браво другари !!! Нашите ховри - най долните ховри в целият свят !!! Грандиозен успех !!!

    08:49 19.01.2026

  • 2 Тома

    47 1 Отговор
    Мдаммм, нашето момиче се оказва отличен отборен играч!

    08:50 19.01.2026

  • 3 Тази като я гледам

    62 1 Отговор
    Те всички фолкаджийки и всички в скъпите коли са като точно копие на тази….
    Изводите оставям на вас…

    08:50 19.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    43 1 Отговор
    А МЪЖЪТ И , ДАЛИ Я ЦЕЛУВА ПО УСТАТА?

    08:51 19.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Миусукамадото

    40 1 Отговор
    Проблема е да стъпим на форум, стъпим ли, обираме наградите. Ние сме велика нация, смисълът е нов Секс и Демокрация. Да ни е жива и здрава и да ни радва. Не съм я гледал, но се надявам по Нова да я пуснат да оплакнем окото с дарбите на кандидат-кметицата.

    08:52 19.01.2026

  • 7 А така

    51 0 Отговор
    Браво на Диди, само така,и без това България е абсолютен лидер в този жанр. После да не забравиш да представиш наградата в Народното събрание, там са истинските промоутъри ,и да им благодариш, ей.

    08:52 19.01.2026

  • 8 Мъж

    8 5 Отговор
    Тая Диана където я познавам аз я чакат билюка с козите 🥳🤣🤣🤣

    08:53 19.01.2026

  • 9 морския

    20 0 Отговор
    моля, публикувайте снимка на статуетката !

    08:54 19.01.2026

  • 10 хехе

    35 0 Отговор
    Ако вземе оскара да стане преподавател във НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

    Коментиран от #16

    08:54 19.01.2026

  • 11 Анита мулти прошляка

    12 1 Отговор
    Важното е да има хубава храна заведения и почивки 🤭

    08:54 19.01.2026

  • 12 Мемет

    26 0 Отговор
    Българките са големи мръсници. Сигурно черните са били издоени здраво от нашенката и едва са ходили по плажа.

    08:55 19.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ааа... Не !

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чичо Митко":

    Обикновен , но с осем скорости и литиево - йонна батерия !

    08:57 19.01.2026

  • 16 Ехех

    33 0 Отговор

    До коментар #10 от "хехе":

    Да пишем до Министерството на културата! Защо още няма такава специалност в НАТФИЗ?

    Коментиран от #22, #28, #57

    08:59 19.01.2026

  • 17 123456

    32 1 Отговор
    Давате ли си сметка с какво се гордеете ! Какво е днес ценното за вас и какъв пример давате на децата ?

    09:00 19.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    Гледах я с двамата негри. Много яка. Направо за първо място.

    Коментиран от #26

    09:03 19.01.2026

  • 19 И ний сме дали

    17 0 Отговор
    нещо на света, ценности.... маани, маани

    Коментиран от #47

    09:03 19.01.2026

  • 20 Закривай....

    18 2 Отговор
    тая псевдодържава!

    09:03 19.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Как

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ехех":

    Що бе ?! Щото не могат да четат лекции ! Устата им все пълна !

    09:06 19.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ззз

    18 0 Отговор
    Кат не остана кво друго да изнасяме, да изнасяме пopну и kуpви!

    09:07 19.01.2026

  • 25 провинциалист

    18 0 Отговор
    Нека позная, Габровска намалява руското влияние у нас.

    09:07 19.01.2026

  • 26 Нина

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Негрите не бяха нищо особено. Белите в другите клипове са доста по надарени.

    09:08 19.01.2026

  • 27 Трол

    7 0 Отговор
    Заслужава жената награда.

    09:09 19.01.2026

  • 28 хехе

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ехех":

    Какъв ще е приемния изпит за мераклиите.

    09:09 19.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факти

    17 0 Отговор
    Какво огромно постижение на капиталистическа България !!!

    09:11 19.01.2026

  • 31 Георги

    14 0 Отговор
    "Най-добра международна групова секс сцена" - да се чете "чуждоезична рazпорeтuнa"

    09:11 19.01.2026

  • 32 Васо

    32 0 Отговор
    С какво възхищение говори авторката на статията, с какво въодушевление, с ккаъв патос и патриотизъм. България можела да се гордее с Габровска. Едно време се гордеехме с учените си, сега се гордеем с дърти порно актриси. Гордей се, Българийо, гордейте се българи. Резили.

    09:13 19.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Титак

    16 0 Отговор
    Щастливо омъжена, майка на две деца.....как ли им обяснява какво работи...не знам.

    09:18 19.01.2026

  • 35 Разбирач

    12 0 Отговор
    Браво, след 4-тото място в САЩ94, това е следващия огромен успех в груповите отборни спортове на американска земя

    09:19 19.01.2026

  • 36 Хмм

    18 0 Отговор
    награда за проституция, голяма гордост

    09:19 19.01.2026

  • 37 Ако и я присъдят

    12 0 Отговор
    Да я подаритна Тръмп, срещу поткпване по дупарата!

    09:20 19.01.2026

  • 38 Това е

    14 0 Отговор
    Голямо международно признание както за България, така и за българската политика.

    09:20 19.01.2026

  • 39 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Каква радост ме е обзела, че и ние сме дали нещо на света.

    09:22 19.01.2026

  • 40 Едно време

    13 0 Отговор
    Едно време, какви к@рви имаше - актриси !
    Това сегашното актриси лиса бе - к@рви !

    09:22 19.01.2026

  • 41 Тома

    9 0 Отговор
    А дано.Нека и ние имаме чувство за гордост след като ни приеха в ЕС НАТО и еврозоната сега оскар за порно

    09:25 19.01.2026

  • 42 Спиро

    6 0 Отговор
    В държава без правителство, скоро и без президент, Габровска е наща гордост!

    09:29 19.01.2026

  • 43 Ама тая е оная

    13 0 Отговор
    От Момин проход, дето преди години рева ,че ѝ откраднали компа и пуснали порно с нея, а тя не била такава. Е явно е била . Ужаст и това е било кандидат за кмет!!!

    Коментиран от #55

    09:29 19.01.2026

  • 44 Асен

    17 0 Отговор
    Останалият свят се гордее с технически прогрес а ние с порно статуетки май сме ударили дъното.

    Коментиран от #51

    09:30 19.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гост

    8 0 Отговор
    Първият български носител на Оскар. Престиж!

    09:42 19.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 БеГемот

    2 0 Отговор
    Да си даде наградата на Тръмп!

    09:48 19.01.2026

  • 49 фен

    6 0 Отговор
    Няма да е зле да и се даде орден ,,Стара Планина ,, за принос към държавата .

    09:52 19.01.2026

  • 50 то и такива ли има

    0 0 Отговор
    веднага могат да ги забранят . все кат има нещо дето у нас го няма и излиза някой да кряка . сега ревят за гренландия .

    09:56 19.01.2026

  • 51 Ааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Асен":

    Не сме, не сме, тепърва ни предстои да копаме. Още много има докато се покаже дъното, бая работа ни чака.

    09:56 19.01.2026

  • 52 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ще има празненства в махалата ако спечели

    09:56 19.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Браво!

    4 0 Отговор
    НАТФИЗ пасти да яде. Всички да заминават при Диана на опреснителни курсове. На успешно взелите изпита - диплома.

    09:58 19.01.2026

  • 55 Ама ти

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ама тая е оная":

    що си мислиш, че другите кметове, и кметици не са същите?

    09:59 19.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Как да

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ехех":

    няма? То си е същото, само дето не е официално.

    10:08 19.01.2026

  • 58 Мъж

    1 0 Отговор
    Ало безплодния няма ли да си осиновиш едно дете хахахахахахаах 🤭🤭🤣🥳

    10:08 19.01.2026

  • 59 АТЕИСТ

    0 0 Отговор
    Божеее, боже,,, от какво взехме да се възхищаваме, вместо да се срамуваме.
    До нея ли допряхте, при наичието на толкова заслужили момичета и жени в други полезни области

    10:18 19.01.2026

  • 60 ЗРИТЕЛ

    0 0 Отговор
    аАА, така не е бройно,.. без да пуснете някое видеонце, да погедаме щом ще спечели награда

    10:20 19.01.2026