Диана Габровска е на прага за награда на "Порно Оскарите"

България е на крачка от първото си голямо отличие на най-престижните награди в света на филмите за възрастни. Диана Габровска – първата официална българска актриса в розовата индустрия – е номинирана сред най-добрите на планетата на т.нар. порно "Оскари", които ще бъдат връчени след броени дни в Лас Вегас, пише show.blitz.bg.
Нашето момиче е сред фаворитите в категорията "Най-добра международна групова секс сцена", а според фенове и наблюдатели Диана почти сигурно ще се нареди в ТОП 3, дори и да не грабне статуетката.
Наградите се провеждат за 43-ти пореден път и са смятани за най-голямото признание в индустрията за филми за възрастни.
Номинираната сцена е заснета на усамотен гръцки плаж и бързо обикаля света, не само заради високия си рейтинг, но и заради куриозен инцидент. След края на снимките партньорите на Диана – Мани Коко и Ромео Фърст – са спрени от патрулиращи полицаи, които ги взели за амбулантни търговци.
"Това за мен е огромен скок, не просто стъпка напред. Наслаждавам се на момента и съм изцяло отдадена на това, което правя. Еуфорията ми е огромна – за първи път българка попада сред номинираните за тези награди", споделя Диана Габровска пред "България днес".
Интересен детайл е, че точно по време на церемонията ще излезе и най-новото видео с нейно участие, което бележи нов етап в кариерата ѝ. В проекта участват само номинирани и утвърдени имена от индустрията, което го превръща в своеобразен „филм на звездите“.
Дали Диана Габровска ще донесе първата голяма награда за България от порно „Оскарите“, ще стане ясно на 24 януари в Лас Вегас.
