Новини
България »
Всички градове »
Доц. Иво Инджов: Не е подбран точния момент за оставката на президента

Доц. Иво Инджов: Не е подбран точния момент за оставката на президента

20 Януари, 2026 11:41 929 16

  • иво инджов-
  • оставка-
  • румен радев-
  • точен момент

"Със сигурност на базата на предходни проучвания, допускания, настроения в обществото може да се прогнозира, че Радев ще се бори за първото или за второто място в тези предстоящи избори, като намали шансовете на ПП-ДБ за едно значително по-добро представяне, каквото те имаха преди да стане ясно, че той влиза в играта", коментира политологът

Доц. Иво Инджов: Не е подбран точния момент за оставката на президента - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Ако Румен Радев беше скочил на есен, щяха да му остават няколко месеца до края на мандата. Тогава щеше най-вероятно да се е провалило едно следващо Народно събрание, което не е успяло да излъчи управленска програма, управляващо мнозинство и Радев щеше да обере всички лаври и най-важното нямаше да бъде така уязвим за критики, че абдикира от своите конституционни и морални задължения като държавен глава". Това коментира пред БНР политологът доц. Иво Инджов:

"Смятам, че не е подбран точния момент за оставката на президента, но от друга страна, ако анализираме рекламата, която всички противници, привърженици, анализатори направиха на Радев, коментирайки поне от половин година много засилено предстоящата му поява на политическия терен, той най-вероятно ще се възползва от тази реклама, все пак няма лоша реклама. Във всеки случай той вече е на терен".

"Със сигурност на базата на предходни проучвания, допускания, настроения в обществото може да се прогнозира, че Радев ще се бори за първото или за второто място в тези предстоящи избори, като намали шансовете на "Продължаваме промяната - Демократична България" за едно значително по-добро представяне, каквото те имаха преди да стане ясно, че той влиза в играта", подчерта политологът в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт":

"Големият губещ в случая са ГЕРБ и ДПС "Ново начало" на Пеевски".

Радев не отхвърля еврозоната, но искаше да използва референдума като средство за набиране на популярност, за да каже, че трябва да се чуе гласът на народа, посочи още Инджов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агрими

    11 14 Отговор
    Пустина видя че от копейкин файда няма и сложи глава и представител на руските интереси Крадев

    11:44 20.01.2026

  • 2 Момент

    5 7 Отговор
    за оставка е само ако хората я поискат. Ама да подава оставка, за да се става политик на терен е странно.

    11:47 20.01.2026

  • 3 Нали

    4 7 Отговор
    му намазаха ските.

    11:47 20.01.2026

  • 4 Бай Киро

    19 1 Отговор
    Аман от компетентни "специалисти",

    11:49 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 То кога ли е моментът?

    6 2 Отговор
    Почти го улучи.

    11:51 20.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Линейката беше охранявана от НСО

    11:53 20.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Боци и шиши може да нямат позиция още, но са напускали слугите си по всички медии. Пяна им излиза от устата и фъфлят нещо за крим, путин, тръмп, орбан и гражданското общество в Бг.

    11:56 20.01.2026

  • 9 Хмм

    2 0 Отговор
    къде е нинова да се изкаже, толова се надяваше да отмъкне електората на БСП, а президентът ѝ го взе изпод носа

    11:59 20.01.2026

  • 10 Лост

    1 0 Отговор
    Ама що така ? Нали Боко и Шиши казваха:Радев излез на терена.

    11:59 20.01.2026

  • 11 Георгиев

    1 0 Отговор
    Грешиш, г-н Инджов. В този критичен за България момент, има нужда от правилния човек и правилните му действия. Какво значение имат лаврите, важна е България. Сега важно е да няма купени избори, фалшификации, удари под кръста. Шиши се е умълчал, смята изборните пари, задкулисието му набива канчето. Няма да се спре. Боко се присламчва към Радев. И т.н. Важни са и глобалните световни и европейски процеси: войната в Окраина, случаят Гренландия, Венецуела и другите заплашени, ЕС с тази ЕК с Урсула начело, европейските процеси в Германия, Франция, Италия, групата около Орбан... Пък ти ми говориш за сметки, пропуснати ползи и други.
    Аз на мястото на Радев бих обявил такава платформа: ПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ ОТ НАРОДА! Насищане с референдуми по ключови въпроси; Народното събрание облича решенията в тях със закони; изпълнителната власт ги изпълнява. Вижте Швейцария за пример. Нищо ново, всичко е измислено. Така имаме народовластие, народоуправление и всички са доволни. Няма да може да се използва правната конюнктура да с налага мнение от малка група хора, каквито са случаите до сега. Ще видим.

    11:59 20.01.2026

  • 12 Амиии

    1 0 Отговор
    Така е много закъсня, но по-добре късно отколкото никога😉 Да им е гадно на Дебелите!

    12:00 20.01.2026

  • 13 Хаха

    1 0 Отговор
    Доцент е купено звание като му чета хаотичните бъртвежи

    12:00 20.01.2026

  • 14 Хмм

    1 0 Отговор
    след Фицо и Бабиш време е за промяна и в България

    12:01 20.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Айде

    0 0 Отговор
    Много важно! Ще му видим акъла и на този!

    12:02 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол