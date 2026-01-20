Доц. Иво Инджов: Не е подбран точния момент за оставката на президента

"Ако Румен Радев беше скочил на есен, щяха да му остават няколко месеца до края на мандата. Тогава щеше най-вероятно да се е провалило едно следващо Народно събрание, което не е успяло да излъчи управленска програма, управляващо мнозинство и Радев щеше да обере всички лаври и най-важното нямаше да бъде така уязвим за критики, че абдикира от своите конституционни и морални задължения като държавен глава". Това коментира пред БНР политологът доц. Иво Инджов:

"Смятам, че не е подбран точния момент за оставката на президента, но от друга страна, ако анализираме рекламата, която всички противници, привърженици, анализатори направиха на Радев, коментирайки поне от половин година много засилено предстоящата му поява на политическия терен, той най-вероятно ще се възползва от тази реклама, все пак няма лоша реклама. Във всеки случай той вече е на терен".

"Със сигурност на базата на предходни проучвания, допускания, настроения в обществото може да се прогнозира, че Радев ще се бори за първото или за второто място в тези предстоящи избори, като намали шансовете на "Продължаваме промяната - Демократична България" за едно значително по-добро представяне, каквото те имаха преди да стане ясно, че той влиза в играта", подчерта политологът в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт":

"Големият губещ в случая са ГЕРБ и ДПС "Ново начало" на Пеевски".

Радев не отхвърля еврозоната, но искаше да използва референдума като средство за набиране на популярност, за да каже, че трябва да се чуе гласът на народа, посочи още Инджов.