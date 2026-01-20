Новини
Рецепта на деня: Солсбъри стек със сочен гъбено-лучен сос
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Солсбъри стек със сочен гъбено-лучен сос

20 Януари, 2026 10:05 492 5

  • солсбъри-
  • стек-
  • гъбено-лучен сос-
  • американска кухня-
  • кайма-
  • какво да сготвя

Класика в американската кухня

Рецепта на деня: Солсбъри стек със сочен гъбено-лучен сос - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За стековете:

  • телешка кайма - 600 г;
  • лук - 1 малка глава (около 80 г);
  • яйце - 1 бр.;
  • галета - 40 г;
  • прясно мляко - 50 мл;
  • горчица - 1 ч.л.;
  • уорчестър сос - 1 с.л.
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • олио - 2 с.л.

За гъбения сос:

  • гъби печурки - 300 г;
  • лук - 1 голяма глава (около 150 г);
  • масло - 30 г;
  • брашно - 1 с.л.;
  • телешки бульон - 400 мл;
  • соев сос - 1 с.л.;
  • черен пипер - на вкус;
  • розмарин - 1 малка клонка.

Начин на приготвяне:

Телешката кайма се смесва със ситно нарязания лук, яйцето, галетата, прясното мляко, горчицата, уорчестър соса, солта и черния пипер до получаване на хомогенна смес.

Оформят се овални, леко сплескани стекове.

В широк тиган се загрява олиото на средно силен огън и стековете се запържват от двете страни до златиста коричка, след което се изваждат и се оставят настрана.

В същия тиган се добавя маслото, лукът и гъбите и се задушават, докато омекнат и леко се карамелизират. Поръсва се брашното, разбърква се и постепенно се налива бульонът, като се бърка до гладък сос. Добавя се соевият сос и черният пипер.

Стековете се връщат в тигана, огънят се намалява и ястието се оставя да къкри около 10-12 минути, докато сосът се сгъсти, а месото стане изключително сочно. По желание се ароматизира с розмарин.

Класическият Солсбъри стек често се сервира с картофено пюре или задушен зелен фасул, като сосът играе ключова роля - именно той превръща обикновената кайма в богато и сочно ястие.

Въпреки името си, Солсбъри стекът се прави от кайма и произхожда от САЩ, като носи името на д-р Джеймс Солсбъри - лекар от XIX век, който популяризира ястието като питателна и лесна за храносмилане храна. Днес то е класика в американската домашна кухня, особено в комбинация с богат гъбено-лучен сос, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 един тиган и свиваш кухнята

    0 0 Отговор
    тея чопър , пекарки , фурни , газови котлони , фрайъри . тиган , котлон и хладилник . пържиш и ядеш . доста умна идея .

    10:21 20.01.2026

  • 3 Винкело

    1 0 Отговор
    Това не е стек, това е кюфте, ма.

    Коментиран от #5

    10:23 20.01.2026

  • 4 койдазнай

    0 0 Отговор
    е за тоя стек мишкин и чубакин ходиха в солсбъри!

    10:24 20.01.2026

  • 5 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Винкело":

    Може да е писала в другата си рубрика и да е имала предвид "Солсбъри с тек".

    10:28 20.01.2026