Рецепта на деня: Солсбъри стек със сочен гъбено-лучен сос

Необходими продукти:
За стековете:
- телешка кайма - 600 г;
- лук - 1 малка глава (около 80 г);
- яйце - 1 бр.;
- галета - 40 г;
- прясно мляко - 50 мл;
- горчица - 1 ч.л.;
- уорчестър сос - 1 с.л.
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- олио - 2 с.л.
За гъбения сос:
- гъби печурки - 300 г;
- лук - 1 голяма глава (около 150 г);
- масло - 30 г;
- брашно - 1 с.л.;
- телешки бульон - 400 мл;
- соев сос - 1 с.л.;
- черен пипер - на вкус;
- розмарин - 1 малка клонка.
Начин на приготвяне:
Телешката кайма се смесва със ситно нарязания лук, яйцето, галетата, прясното мляко, горчицата, уорчестър соса, солта и черния пипер до получаване на хомогенна смес.
Оформят се овални, леко сплескани стекове.
В широк тиган се загрява олиото на средно силен огън и стековете се запържват от двете страни до златиста коричка, след което се изваждат и се оставят настрана.
В същия тиган се добавя маслото, лукът и гъбите и се задушават, докато омекнат и леко се карамелизират. Поръсва се брашното, разбърква се и постепенно се налива бульонът, като се бърка до гладък сос. Добавя се соевият сос и черният пипер.
Стековете се връщат в тигана, огънят се намалява и ястието се оставя да къкри около 10-12 минути, докато сосът се сгъсти, а месото стане изключително сочно. По желание се ароматизира с розмарин.
Класическият Солсбъри стек често се сервира с картофено пюре или задушен зелен фасул, като сосът играе ключова роля - именно той превръща обикновената кайма в богато и сочно ястие.
Въпреки името си, Солсбъри стекът се прави от кайма и произхожда от САЩ, като носи името на д-р Джеймс Солсбъри - лекар от XIX век, който популяризира ястието като питателна и лесна за храносмилане храна. Днес то е класика в американската домашна кухня, особено в комбинация с богат гъбено-лучен сос, пише gotvach.bg.
