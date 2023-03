Кръстиха нов род паяци от Австралия на ABBA (СНИМКА)

Учени от университета "Мърдок" в Пърт, Австралия, които са и запалени почитатели на АББА, са кръстили нов род паяци на легендарната шведската поп група, съобщава Юрикалърт.

"Песните на групата и последвалите ги мюзикъли "Mamma Mia!" и "Mamma Mia! Отново заедно" осигуриха на авторите много приятни часове", пишат изследователите в сп. "Evolutionary Systematics", цитирани от БТА.

Новият род включва само един вид - Abba transversa. Паяците са с размер 3-4 милиметра и обитават крайбрежната зона на щатите Нов Южен Уелс и Куинсланд. Представителите му се различава от своите събратя по двете тъмни петна в средата на коремчето и гъстите косми по първия чифт крака при мъжките екземпляри.

