Снимат документален филм за предстоящото турне на Джанет Джаксън

Снимачен екип ще придружава певицата Джанет Джаксън по време на предстоящото ѝ турне „Отново заедно“, а кадрите ще бъдат включени в бъдещ документален филм, съобщи „Ролинг стоун“, цитира БТА.

