В Египет ще правят строителен материал от найлонови торбички (ВИДЕО)

Египетски стартъп си е поставил за цел да превърне повече от пет милиарда найлонови торбички в плочки, по-твърди от циментовите, предаде Ройтерс.

Това ще бъде решение на два проблема - тоновете отпадъци, навлизащи в Средиземно море, и високи нива на емисиите, отделяни от строителния сектор, пише БТА.

"Досега сме рециклирали повече от пет милиона найлонови торбички, но това е само началото", обясни съоснователят на "ТайлГрийн" Халед Рафат. "Целта ни е до 2025 г. да сме рециклирали повече от пет милиарда найлонови торбички".

Във фабриката на компанията, намираща се в покрайнините на Кайро, работници носят големи варели, пълни със смесени отпадъци от пластмаса. Те ще бъдат разтопени и компресирани, след което превърнати в плочки. Получените плочки са продавани на предприемачи, занимаващи се с недвижими имоти и на компании, които ги използват за външни настилки.

#TileGreen an Egyptian startup is recycling plastic waste and turning it into bricks that are twice as strong as concrete. The company is aiming to recycle three billion to five billion plastic bags by 2025.#Forbes #Egypt pic.twitter.com/KFM2UCZkml