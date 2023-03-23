Кой има имен ден днес, 23 март 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 23 март 2026 г. Честито!

23 Март, 2023 05:00, обновена 20 Март, 2026 14:09 18 227 24

Почитаме Света Лидия

Кой има имен ден днес, 23 март 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес, 23 март, имен ден празнуват всички дами, носещи прекрасното име Лидия. Света Лидия е известна като една от първите жени християнки в Европа и е живяла през 1 век. Тя носи името на областта, от която произхожда – Лидия, Месопотамия. Смята се, че рожденото ѝ име е друго, пише petel.bg.

Лидия е била заможна, произхожда от търговско много религиозно семейство. Бъдещата светица е възпитавана в ценностите на християнската вяра. Когато чула за разпването и последвалото възкръсване на Исус, тя решила да се посвети на благородни дела.

Приютила в дома си апостол Павел и спътниците му Лука и Силас. Когато те напускали града, самият апостол написал благодарствено писмо, в което описвал добрината на Лидия. Домът ѝ се превърнал в молитвено място, събиращо християните. Светицата се смята и за покровителка на художниците. В българския фолклор „Лида” означава „разглезена девойка”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 21 Отговор
    Чид На Именячките

    Коментиран от #3, #22

    08:48 23.03.2023

  • 2 К'во

    10 12 Отговор
    Пич я се стегни! Каква Лидия те гони... Днес е Тодоровден!

    06:49 23.03.2024

  • 3 Механик

    16 15 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Козлодуйски, днес е ТУДОРИЦА бре ! Какви именячки те гонят?
    На тия от сайта не им вярвай! Те са много зле с информацията.
    Преди 2 години, даже писаха, че руснаците са свършили ракетите и се бият с лопати.
    Недей да им вярваш изобщо.

    Коментиран от #11

    07:04 23.03.2024

  • 4 Каква Лидия,журналист че,

    15 10 Отговор
    днес е Тодоровден, Българския празник! Празнуват всички,които се казват Тодор,Тодорка,Теодор,Теодора,и други произлизащи от Тодор!Кога най после ще почитаме нашите си празници,а не чуждите!

    Коментиран от #6

    07:07 23.03.2024

  • 5 Мъдрият

    15 9 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Авторе - в Православието и въобще в църквата и в църковните неща - думата "дама" - не се използва и не се употребява! Използва се думата ЖЕНА!

    Днес като подвижен празник се чества паметта на Свети Теодор Тирон!

    По светите им молитви: Господи Исиусе Христе Сине Божий, помилуй и спаси нас ! Амин!

    Коментиран от #12, #13, #15

    08:05 23.03.2024

  • 6 Ширин Чатлъ

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Каква Лидия,журналист че,":

    Е такава като мен Лидия сега! И не само 23.03 но и на 20.05 имам имен ден

    21:07 24.03.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Глупости.

    5 4 Отговор
    Никон Сицилийски и Лука Одрински.
    Други няма днес.

    07:20 23.03.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хейт

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    А стига с това православие и църква . Статията е написана също и за хора който не са вярващи но празнуват имения си ден. А ДАМА Е УЧТИВО обръщение към някоя жена . Вие религиозните и заблудените имесярващи в светци и измислен бог може и женска като темин да използвате ,че е по лесно.

    07:44 23.03.2025

  • 14 Анонимен

    1 5 Отговор
    А във фолклора как наричат мъж, който сплетничи като жена!

    Коментиран от #16

    07:45 23.03.2025

  • 15 Мъдрец - Молар

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Религиозен заблуден човек си ти . Живееш в миналото , само задръстена религия и ДАМА Е УЧТИВО ОБРЪЩЕНИЕ АКО НЕ ЗНАЕШ. КАТО И ГОСПОДИН . Макар ,че наричам религиозните а познай как , религиозни ..........

    07:47 23.03.2025

  • 16 Аркадия

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Задръстеняк щом питаш и се погледни в огледалото и ще го видиш .

    07:48 23.03.2025

  • 17 Салмонела

    2 7 Отговор
    Всички тези светци са родени из близкия изток или някъде другаде . Поредната СВЕТНАТА .

    08:09 23.03.2025

  • 18 Замбо

    2 9 Отговор
    Поредната измислена светица някой пък пишат ,че е Тодоров ден ,друг ,,че дама не се използва в религията той си знае кой е и без това само за това пише и коментира . И накрая бог и светци няма .

    08:11 23.03.2025

  • 19 Лидия

    0 3 Отговор
    Аз празнувам днес,в Гърция има манастир ,църкви, и едно село което е до Аспровалта

    10:19 23.03.2025

  • 20 Лидия

    0 4 Отговор
    Аз празнувам днес,в Гърция има манастир ,църкви, и едно село което е до Аспровалта

    Коментиран от #24

    10:20 23.03.2025

  • 21 една лидка навремето

    1 4 Отговор
    в русенско поемаше всичко което и подадът👃🐿🦧

    10:35 23.03.2025

  • 22 Аз да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Како Вале, ти кога ще почерпиш ?

    Поискай пари от ТЕЛК, за нови патерици и памперси..

    18:06 23.03.2025

  • 23 Името Лидия

    1 0 Отговор
    произхожда по това на цар Лид в Анатолия, а не Месопотамия. Старите лидийци са българи носещи българакото име люди - хора, луди - луди люди (хора), със старо име меони по речния бог Манес, месечина Менес, кападокийски Минос, по който са минойците - капте (капати), мино-тавър - Менес бикъ, месечина бик, сиреч речен бог Ладон (Ладо), по който са ладийките във формата рога на бик - месечина. Казано бикът Дионис (Бакикос, Букис, Бака). Това са имена едно хилядолетие преди някой да е чувал за данайското хрисо (злато) и християнство. Поздрави от един буден българин!

    06:08 23.03.2026

  • 24 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лидия":

    Къде в Аспровалта? Аз там трескам вдовицата поне веднъж на месец-два. Дай някакъв адрес за тройка. Даже може и 4-ка, ако викнем Танчето.

    06:22 23.03.2026