Кой има имен ден днес, 23 март 2026 г. Честито!

Днес, 23 март, имен ден празнуват всички дами, носещи прекрасното име Лидия. Света Лидия е известна като една от първите жени християнки в Европа и е живяла през 1 век. Тя носи името на областта, от която произхожда – Лидия, Месопотамия. Смята се, че рожденото ѝ име е друго, пише petel.bg.

Лидия е била заможна, произхожда от търговско много религиозно семейство. Бъдещата светица е възпитавана в ценностите на християнската вяра. Когато чула за разпването и последвалото възкръсване на Исус, тя решила да се посвети на благородни дела.

Приютила в дома си апостол Павел и спътниците му Лука и Силас. Когато те напускали града, самият апостол написал благодарствено писмо, в което описвал добрината на Лидия. Домът ѝ се превърнал в молитвено място, събиращо християните. Светицата се смята и за покровителка на художниците. В българския фолклор „Лида” означава „разглезена девойка”.