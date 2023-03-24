Кой има имен ден днес, 24 март 2026 г. Честито!

24 Март, 2023 05:00, обновена 24 Март, 2026 06:30 8 521 14

Православната църква почита паметта на Св. преподобни Захария и Св. Артемон Селевкийски

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 24 март, ден преди Благовещение, Православната църква почита паметта на Св. преподобни Захария и Св. Артемон Селевкийски. Преподобни Захария бил син на египтянина Карион, който оставил жена и деца и отишъл в манастир, където приел монашество. Карион взел със себе си и Захария, понеже майката не могла да го изхрани. Макар и по-млад от много старци в манастира, Захария се удостоил с големи благодатни дарове. От благодатта Божия усещал като да му гори цялата вътрешност. На запитването на Св. Макарий, кое нещо прави монаха истински монах, Захари отговорил: Онова, което непрестанно ни принуждава да изпълняваме заповедите Божии.

А на запитването на стареца Мойсей, що значи да бъдеш монах, Захария хвърлил своята килимявка и я стъпкал с нозете си, като казал:

Ако човек не бъде тъй сърдечно съкрушен, не може да бъде монах. Захария е бил голямо светило между монасите в пустинята и млад се преселил при Господа. Блаженият Артемон бил родом от писидийския град Селевкия, където отраснал и бил възпитан. Той водел благочестив живот, когато светите апостоли проповядвали на света Христовото учение. Веднъж Свети апостол Павел дошъл в Селевкия, където сред гражданите, подобно на светилник, който не може да се укрие, блестял с добрите си дела Артемон.

Понеже бил утвърден в Христовата вяра и в него изобилствувала божествената премъдрост, свети апостол Павел го определил за пастир и учител, ръкоположил го за първи епископ на Селевкия Писидийска. Блаженият Артемон ръководил добре и богоугодно повереното му паство. За всички бил пристанище на спасение. За вдовици, сираци и бедни бил незаменим покровител, чудотворен лечител на душите и телата. Прекарал живота си благочестиво и богоугодно и починал в дълбока старост.

Името Захари означава – памет за Бога.

Честит имен ден на всички, които носят сладките имена Захари, Захарина, Зарко и Хари!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Захари Потър

    11 17 Отговор
    Диабетий и Кариесий също празнуват.

    06:46 24.03.2023

  • 2 Как кой…

    4 8 Отговор
    Който му падне, той има имен ден.

    09:02 24.03.2024

  • 3 Мъдрият

    10 7 Отговор
    Честит празник на всички православни християни!

    Днес, първата неделя от Великият пост се нарича Неделя Православна и се чества празникът Тържество на Православието!

    Чества се победата на Православието над всички ереси и езически учения и суеверия!

    Нека и ние винаги твърдо да пазим и отстояваме нашата Православна вяра!
    (Особено в това смутно време)

    Нека Бог ни укрепва, пази, помага и закриля!

    Коментиран от #7, #9, #10, #11, #13

    12:19 24.03.2024

  • 4 Радио Елто

    7 8 Отговор
    ЧИД на Именяците

    Коментиран от #12

    05:47 24.03.2025

  • 5 Име

    7 6 Отговор
    Да са живи и здрави!

    06:05 24.03.2025

  • 6 Налудник

    6 7 Отговор
    Ега ти смешните приказки! 🤣
    Обаче разказани с автиритетен тон, да се връзват баламите... ,😂

    06:14 24.03.2025

  • 7 Гост666

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Кой то постими вярва в легенди да се моли колкото иска . Всичко е напразно. А да посетиш това е вид дие5а преди голям празник.

    06:32 24.03.2025

  • 8 Хейт

    5 10 Отговор
    Празник на захарта и диабета и захарните хора . Поредните светнати хорица .

    06:33 24.03.2025

  • 9 Мъдрец - Молар

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Кога ще коментираш нещо по различно от религия и вярвания и други подобни неща . Само това те интересува и коментираш.

    06:34 24.03.2025

  • 10 Хайл

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Не разбрали човеко Бог няма и светци също всичко е измислица , разни приказки и легенди за няква измислени светци . Отвори очи и виж какво пише за религията каво крият тези с черните дрехи . А скоро ще празнуваме рождения ден на Исус вече наближава Април месец . А вярващите пък празнуват мнимата смърт и илюзията ,че е възкръснал.

    06:38 24.03.2025

  • 11 Салмонела

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Вярвате на тези глупости ,че това е било светец светица , и че който носи това име трябва да се моли и вярва на този светнат , пълен майтап това си е просто едно име и нищо друго . Бог и светци няма и няма и да има АМИН АЗ КАЗАХ.Нали знаеш ,че амин буквално значи Дано .

    06:41 24.03.2025

  • 12 Маленка

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Радио Елто":

    Дедо, пийни една усуканица, ти а ма на обед стори...

    07:03 24.03.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 эа 3 шекела би ли подкрепил тази теза?

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "😈😈😈😈":

    Ама то е писано, че ще слезе, ама като не четеш така става: 2 Петрово 3:10 „Денят Господен ще дойде като крадец през нощта и тогава небесата ще преминат с шум, и пламтящите стихии ще унищожат с огън и земята и всичко, което е на нея, ще бъде изгорено.“

    08:24 27.03.2025