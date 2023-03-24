Кой има имен ден днес, 24 март 2026 г. Честито!

На 24 март, ден преди Благовещение, Православната църква почита паметта на Св. преподобни Захария и Св. Артемон Селевкийски. Преподобни Захария бил син на египтянина Карион, който оставил жена и деца и отишъл в манастир, където приел монашество. Карион взел със себе си и Захария, понеже майката не могла да го изхрани. Макар и по-млад от много старци в манастира, Захария се удостоил с големи благодатни дарове. От благодатта Божия усещал като да му гори цялата вътрешност. На запитването на Св. Макарий, кое нещо прави монаха истински монах, Захари отговорил: Онова, което непрестанно ни принуждава да изпълняваме заповедите Божии.
А на запитването на стареца Мойсей, що значи да бъдеш монах, Захария хвърлил своята килимявка и я стъпкал с нозете си, като казал:
Ако човек не бъде тъй сърдечно съкрушен, не може да бъде монах. Захария е бил голямо светило между монасите в пустинята и млад се преселил при Господа. Блаженият Артемон бил родом от писидийския град Селевкия, където отраснал и бил възпитан. Той водел благочестив живот, когато светите апостоли проповядвали на света Христовото учение. Веднъж Свети апостол Павел дошъл в Селевкия, където сред гражданите, подобно на светилник, който не може да се укрие, блестял с добрите си дела Артемон.
Понеже бил утвърден в Христовата вяра и в него изобилствувала божествената премъдрост, свети апостол Павел го определил за пастир и учител, ръкоположил го за първи епископ на Селевкия Писидийска. Блаженият Артемон ръководил добре и богоугодно повереното му паство. За всички бил пристанище на спасение. За вдовици, сираци и бедни бил незаменим покровител, чудотворен лечител на душите и телата. Прекарал живота си благочестиво и богоугодно и починал в дълбока старост.
Името Захари означава – памет за Бога.
Честит имен ден на всички, които носят сладките имена Захари, Захарина, Зарко и Хари!
3 Мъдрият
Днес, първата неделя от Великият пост се нарича Неделя Православна и се чества празникът Тържество на Православието!
Чества се победата на Православието над всички ереси и езически учения и суеверия!
Нека и ние винаги твърдо да пазим и отстояваме нашата Православна вяра!
(Особено в това смутно време)
Нека Бог ни укрепва, пази, помага и закриля!
Коментиран от #7, #9, #10, #11, #13
12:19 24.03.2024
Обаче разказани с автиритетен тон, да се връзват баламите... ,😂
До коментар #3 от "Мъдрият":Кой то постими вярва в легенди да се моли колкото иска . Всичко е напразно. А да посетиш това е вид дие5а преди голям празник.
До коментар #3 от "Мъдрият":Кога ще коментираш нещо по различно от религия и вярвания и други подобни неща . Само това те интересува и коментираш.
До коментар #3 от "Мъдрият":Не разбрали човеко Бог няма и светци също всичко е измислица , разни приказки и легенди за няква измислени светци . Отвори очи и виж какво пише за религията каво крият тези с черните дрехи . А скоро ще празнуваме рождения ден на Исус вече наближава Април месец . А вярващите пък празнуват мнимата смърт и илюзията ,че е възкръснал.
До коментар #3 от "Мъдрият":Вярвате на тези глупости ,че това е било светец светица , и че който носи това име трябва да се моли и вярва на този светнат , пълен майтап това си е просто едно име и нищо друго . Бог и светци няма и няма и да има АМИН АЗ КАЗАХ.Нали знаеш ,че амин буквално значи Дано .
До коментар #4 от "Радио Елто":Дедо, пийни една усуканица, ти а ма на обед стори...
14 эа 3 шекела би ли подкрепил тази теза?
До коментар #13 от "😈😈😈😈":Ама то е писано, че ще слезе, ама като не четеш така става: 2 Петрово 3:10 „Денят Господен ще дойде като крадец през нощта и тогава небесата ще преминат с шум, и пламтящите стихии ще унищожат с огън и земята и всичко, което е на нея, ще бъде изгорено.“
08:24 27.03.2025