НАСА отчете тревожна аномалия в магнитното поле на Земята

НАСА наблюдава с повишено внимание странна аномалия в магнитното поле на Земята: гигантски регион с по-нисък магнитен интензитет в небето над планетата, простиращ се между Южна Америка и югозападна Африка.

Този огромен, развиващ се феномен, наречен Южноатлантическа аномалия, заинтригува и тревожи учените от години, информира vesti.bg.

Сателитите и космическите кораби на НАСА са особено уязвими към отслабената сила на магнитното поле в рамките на аномалията и произтичащото от това излагане на заредени частици от Слънцето.

Южноатлантическата аномалия (SAA) – оприличена от НАСА на „вдлъбнатина“ в магнитното поле на Земята или „дупка в Космоса“ – обикновено не засяга живота на Земята, но същото не може да се каже за космическите кораби в орбита (включително Международната космическа станция), които преминават директно през аномалията, докато обикалят планетата.

Намалената сила на магнитното поле вътре в аномалията означава, че технологичните системи на борда на сателитите могат да дадат късо съединение и да се повредят, ако бъдат ударени от високоенергийни протони, излъчвани от Слънцето.

Тези произволни удари обикновено могат да доведат само до неизправности на ниско ниво, но носят риск от причиняване на значителна загуба на данни или дори трайно увреждане на ключови компоненти – заплахи, задължаващи сателитните оператори рутинно да изключват системите, преди навлизане в зоната на аномалията.

Намаляването на тези опасности в Космоса е една от причините НАСА да наблюдава SAA. Друга причина е, че мистерията на аномалията представлява чудесна възможност за изследване на сложен и труден за разбиране феномен, а широките ресурси и изследователски групи на НАСА са уникално добре подготвени да проучат събитието.

„Магнитното поле всъщност е суперпозиция на полета от много текущи източници“, обясни през 2020 г. геофизикът Тери Сабака от Центъра за космически полети Годард на НАСА в Грийнбелт, Мериленд.

Първичният източник се счита за въртящ се океан от разтопено желязо във външното ядро на Земята, на хиляди километри под земята. Движението на тази маса генерира електрически токове, които създават магнитното поле на Земята, но то изглежда не е равномерно.

Маса плътни скали, наречен Африканска голяма провинция, разположена на около 2900 километра под африканския континент, смущава генерирането на полето, което води до драматичното му отслабване.

Макар че има много учени, които все още не разбират напълно аномалията и нейните последици, нови изследвания непрекъснато хвърлят светлина върху този странен феномен.

