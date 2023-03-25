Кой има имен ден днес, 25 март 2026 г. Честито!

25 Март, 2023 05:00, обновена 25 Март, 2026 06:06

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес празнуваме Благовещение. Празникът се пада винаги през Великия пост, но въпреки това на него се разрешава да се яде риба.

Смята се, че годината ти ще бъде такава, както се чувстваш на този ден. За това трябва да си сит, доволен и с пари, за да ти върви през цялата година.

Ето кои имена празнуват имен ден днес:

Блага ,Благо, Благовест, Благовеста, Благой, Благоя, Блаже, Евангелия, Евангелина, Ванга, Вангела, Вангелия, Вангел, Вангелина.

Православната християнска църква празнува този ден в чест на благата вест за раждането на Спасителя, която Архангел Гавраил съобщил на Дева Мария. Българите наричат празника още „Благовец“ или „половин Великден„.

За него се разказва в Евангелието на Лука. Затова празникът се почита от много майки, защото Света Богородица е тяхна закрилница. Всички християни – православни, католици и протестанти, празнуват един от най-големите празници – Благовещение, на който се почита едно от най-големите тайнства в християнството.

Празникът Благовещение е утвърден от православната църква през седми век и е част от Великденския празничен цикъл. Благовещение винаги се празнува на 25 март.

Празникът се нарича още Благовец и се свързва с пролетното равноденствие, когато земята започва да се затопля. В България празникът се свързва и с идването на пролетта, затова на този ден задължително трябва да се яде „нещо зелено“ – коприва, спанак, лапад.

Също така е традиция на трапезата да има риба, като обикновено се приготвя рибник – риба с ориз.

Задължително се пече пита, която намазана с мед, се раздава на съседи и близки.

Според народните вярвания на този „благ ден“ по-леко и бързо зарастват всички рани и затова най-често тогава се продупчват ушите на малките момиченца.

През деня всяка отрова губи силата си. Стопаните премитат къщите и дворовете си, палят огньове, които прескачат, за да не пострадат от змийско ухапване през лятото. Поради същата причина жените не докосват игли, куки или конци.

Вярва се, че, ако на Благовещение се засаждат дръвчета, те ще родят много сладки плодове. На този ден се става рано, за да е богата годината.

Народното поверие гласи, че на Благовец долитат кукувиците и лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е дошло.

Въз основа на народната етимология на названието на празника (Благовец – благо, сладко) се смята, че всяка рана зараства на този ден много бързо. Затова именно на Благовец се пробиват ушите на момичетата за обеци.

Животновъдите дамгосват стадата си и правят резки на ушите на животните, за да могат да ги разпознават, пише sanovnik.at.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    31 12 Отговор
    Чид на Хората Имащи Имен Ден и Празник Бъдете Щастливи Честито Благовещение

    Коментиран от #3, #5

    06:28 25.03.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Весникар

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Амин Дедо Попе...

    06:04 25.03.2024

  • 4 Как кой…

    9 9 Отговор
    Както винаги първи е дежурния оплаквач, козлодуеца.
    И както винаги Генчо, Пенчо, Атанас и аз.
    И Мунчо от Селановци…

    07:43 25.03.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Акула":

    Нямаш Елементарно Възпитание

    Коментиран от #12

    08:15 25.03.2024

  • 7 Мъдрият

    24 6 Отговор
    Честит празник на всички православни християни!

    И особено на майките!

    Днес е истинският празник на всяка майка православна християнка! А не измисления 8-ми март!

    Защото всяка православна християнка майка, също както Пресвета Богородица е получила в свое време благата вест - че ще става майка!

    Статията отново е пълна с глупости - поверия и суеверия - вместо да се цитира Евангелското четиво за този Велик Православен празник!
    И авторе - католиците и протестантите - не ни интересуват! Те са еретици!
    Ние, 83% от българския народ сме православни християни!

    По молитвите на Пресвета Богородица: Господи Иисусе Христе, Сине Божий - помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #10

    08:32 25.03.2024

  • 8 Благой от " Софстрой "

    3 12 Отговор
    Радвам се в днешния ми имен ден , че светът , ми е задължен Ще похапнем и ще пийнем , за да ни помнят и припомнят , че с охолния живот всеки ден е благовещен .

    08:40 25.03.2024

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Идън

    18 4 Отговор
    Хем не пипали игли и конци- хем пробивали ушите на малките момичета.. Отделно усложненията възникнали от това пробиване- мръсни игли и конци висящи до заздравяването.... и психическия тормоз върху децата... Истинският повод за Благовещението е пренебрегнат- за сметка на поверия- отживелици и невежество.Честито Благовещение!

    09:14 25.03.2024

  • 12 Хараре

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Разкрит дедо Козло

    09:32 25.03.2024

  • 14 ☠️ ЕКCXYMATOPЬТ ☠️

    1 1 Отговор
    никой

    06:38 25.03.2025

  • 15 Име

    6 0 Отговор
    Живи и здрави!

    07:31 25.03.2025

  • 16 А майките заченали порочно

    1 3 Отговор
    Празнуват ли?

    07:53 25.03.2025

  • 17 Мъдрият

    13 0 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Статията отново е от миналата година и аз съм написал вече за нея в коментар 7.

    Днес е истинският празник на всяка майка православна християнка! А не измисления 8-ми март!
    Бъдете твърди и силни във вярата и винаги се уповавайте на Бога и на Пресвета Богородица!
    Бог да ни укрепи и благослови!

    По молитвите на Пресвета Богородица: Господи Иисусе Христе, Сине Божий - помилуй и спаси нас! Амин!

    08:17 25.03.2025

  • 18 Мунчо

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "регулатор":

    И затова трябва да се върне "ръчното" теглене със затворени едноцветни топки, които да се отварят пред всички, които са в комисията и пред телевизионните екрани!

    13:46 25.03.2025