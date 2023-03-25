Кой има имен ден днес, 25 март 2026 г. Честито!

Днес празнуваме Благовещение. Празникът се пада винаги през Великия пост, но въпреки това на него се разрешава да се яде риба.

Смята се, че годината ти ще бъде такава, както се чувстваш на този ден. За това трябва да си сит, доволен и с пари, за да ти върви през цялата година.

Ето кои имена празнуват имен ден днес:

Блага ,Благо, Благовест, Благовеста, Благой, Благоя, Блаже, Евангелия, Евангелина, Ванга, Вангела, Вангелия, Вангел, Вангелина.

Православната християнска църква празнува този ден в чест на благата вест за раждането на Спасителя, която Архангел Гавраил съобщил на Дева Мария. Българите наричат празника още „Благовец“ или „половин Великден„.

За него се разказва в Евангелието на Лука. Затова празникът се почита от много майки, защото Света Богородица е тяхна закрилница. Всички християни – православни, католици и протестанти, празнуват един от най-големите празници – Благовещение, на който се почита едно от най-големите тайнства в християнството.

Празникът Благовещение е утвърден от православната църква през седми век и е част от Великденския празничен цикъл. Благовещение винаги се празнува на 25 март.

Празникът се нарича още Благовец и се свързва с пролетното равноденствие, когато земята започва да се затопля. В България празникът се свързва и с идването на пролетта, затова на този ден задължително трябва да се яде „нещо зелено“ – коприва, спанак, лапад.

Също така е традиция на трапезата да има риба, като обикновено се приготвя рибник – риба с ориз.

Задължително се пече пита, която намазана с мед, се раздава на съседи и близки.

През деня всяка отрова губи силата си. Стопаните премитат къщите и дворовете си, палят огньове, които прескачат, за да не пострадат от змийско ухапване през лятото. Поради същата причина жените не докосват игли, куки или конци.

Вярва се, че, ако на Благовещение се засаждат дръвчета, те ще родят много сладки плодове. На този ден се става рано, за да е богата годината.

Народното поверие гласи, че на Благовец долитат кукувиците и лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е дошло.

Въз основа на народната етимология на названието на празника (Благовец – благо, сладко) се смята, че всяка рана зараства на този ден много бързо. Затова именно на Благовец се пробиват ушите на момичетата за обеци.

Животновъдите дамгосват стадата си и правят резки на ушите на животните, за да могат да ги разпознават, пише sanovnik.at.