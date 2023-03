80-годишна канадка е абсолютен рекордьор по даряване на кръв

Жена от канадската провинция Албeрта, която безвъзмездно дарява кръв от почти шест десетилетия насам, постави световен рекорд за най-голямо количество дарена кръв от представителка на нежния пол, предават ЮПИ и БТА.

Според Книгата на рекорди Гинес 80-годишната Джозефин Микалък е започнала да дарява кръв през 1965 г. Тогава тя е била на 22 години. Жената е дарила общо 203 единици кръв (една единица е малко под половин литър).

Congratulations Josephine Michaluk on your 200th donation!

Your generosity has helped countless patients & is an inspiration to new & current donors.



Donors needed in Red Deer Fridays & Saturdays.

Join Josephine in supporting @CanadasLifeline today

Book https://t.co/iMKBoSB3S2 pic.twitter.com/YXQjtdBAks