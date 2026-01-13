Риана разпали слухове за четвърта бременност с интригуващ коментар

Буря от спекулации се разрази сред феновете на световноизвестната певица Риана, след като тя остави загадъчен коментар под публикация в социалните мрежи, който мнозина разчетоха като намек за ново попълнение в семейството ѝ. Само няколко месеца след раждането на третото си дете от рапъра A$AP Rocky, барбадоската звезда отново прикова вниманието на последователите си.
Поводът бе пост на нейната близка приятелка и колежка Монтана Роуз Браун, която в Instagram се пошегува:
„Избирате между това да сте горещи и секси или да забременеете през 2026 г.“.
Вълната от коментари не закъсня, като много жени споделиха, че често се изправят пред подобна дилема. Сред тях се отличи и самата Риана, която с типичния си хумор написа: „Чакай! Значи не съм единствената луда? Заложете!“.
Този небрежен, но многозначителен отговор моментално разпали въображението на феновете, които започнаха да гадаят дали певицата не планира четвърта бременност.
Любовната история между Риана и A$AP Rocky започна през 2020 година и оттогава двамата са неразделни. Двойката вече се радва на три деца – синовете Райът Роуз Майърс и Арза Ателстоун Майърс, както и дъщеричката Роки Айриш Майърс. Дали Риана наистина ще увеличи семейството си с още един наследник, предстои да разберем. Едно е сигурно – всяка нейна дума и действие предизвикват истински фурор в социалните мрежи и оставят феновете ѝ в трепетно очакване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мисля
18:38 13.01.2026
2 Факт
18:43 13.01.2026
3 Камерунеца
Коментиран от #4
18:45 13.01.2026
4 Анонимен
До коментар #3 от "Камерунеца":Мисля че трябва да се насочите към "дълбоката" група!
18:49 13.01.2026
5 Пустиня(к)
Коментиран от #7
18:50 13.01.2026
6 Само припомням
И конкуренцията й Бионсе, уж все беше бременна, докато не й се смъкна фалшивият корем при влизане в тв студио и всички видяха това, което на нашенци не им се вярва. Те всички са с пре0б. п.00о..лове
Коментиран от #10
18:52 13.01.2026
7 Анонимен
До коментар #5 от "Пустиня(к)":Кои са другите с които викате?
Коментиран от #9
18:55 13.01.2026
8 Бай Асан от Столипиново
18:59 13.01.2026
9 Викаме
До коментар #7 от "Анонимен":Тези които дават. Другите никой не ги вика за нищо.
19:01 13.01.2026
10 Факт
До коментар #6 от "Само припомням":Секс, Лъжи и Видео!
19:06 13.01.2026
11 Така става
19:32 13.01.2026