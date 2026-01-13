Риана разпали слухове за четвърта бременност с интригуващ коментар

Буря от спекулации се разрази сред феновете на световноизвестната певица Риана, след като тя остави загадъчен коментар под публикация в социалните мрежи, който мнозина разчетоха като намек за ново попълнение в семейството ѝ. Само няколко месеца след раждането на третото си дете от рапъра A$AP Rocky, барбадоската звезда отново прикова вниманието на последователите си.

Поводът бе пост на нейната близка приятелка и колежка Монтана Роуз Браун, която в Instagram се пошегува:

„Избирате между това да сте горещи и секси или да забременеете през 2026 г.“.

Вълната от коментари не закъсня, като много жени споделиха, че често се изправят пред подобна дилема. Сред тях се отличи и самата Риана, която с типичния си хумор написа: „Чакай! Значи не съм единствената луда? Заложете!“.

View this post on Instagram A post shared by M O N T A N A B R O W N (@montanarosebrown1)



Този небрежен, но многозначителен отговор моментално разпали въображението на феновете, които започнаха да гадаят дали певицата не планира четвърта бременност.

Любовната история между Риана и A$AP Rocky започна през 2020 година и оттогава двамата са неразделни. Двойката вече се радва на три деца – синовете Райът Роуз Майърс и Арза Ателстоун Майърс, както и дъщеричката Роки Айриш Майърс. Дали Риана наистина ще увеличи семейството си с още един наследник, предстои да разберем. Едно е сигурно – всяка нейна дума и действие предизвикват истински фурор в социалните мрежи и оставят феновете ѝ в трепетно очакване.