Риана разпали слухове за четвърта бременност с интригуващ коментар

13 Януари, 2026 18:36 619 11

„Избирате между това да сте горещи и секси или да забременеете през 2026 г.“, написа нейна приятелка, а Риана коментира загадъчно

Риана разпали слухове за четвърта бременност с интригуващ коментар - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Буря от спекулации се разрази сред феновете на световноизвестната певица Риана, след като тя остави загадъчен коментар под публикация в социалните мрежи, който мнозина разчетоха като намек за ново попълнение в семейството ѝ. Само няколко месеца след раждането на третото си дете от рапъра A$AP Rocky, барбадоската звезда отново прикова вниманието на последователите си.

Поводът бе пост на нейната близка приятелка и колежка Монтана Роуз Браун, която в Instagram се пошегува:

„Избирате между това да сте горещи и секси или да забременеете през 2026 г.“.

Вълната от коментари не закъсня, като много жени споделиха, че често се изправят пред подобна дилема. Сред тях се отличи и самата Риана, която с типичния си хумор написа: „Чакай! Значи не съм единствената луда? Заложете!“.


Този небрежен, но многозначителен отговор моментално разпали въображението на феновете, които започнаха да гадаят дали певицата не планира четвърта бременност.

Любовната история между Риана и A$AP Rocky започна през 2020 година и оттогава двамата са неразделни. Двойката вече се радва на три деца – синовете Райът Роуз Майърс и Арза Ателстоун Майърс, както и дъщеричката Роки Айриш Майърс. Дали Риана наистина ще увеличи семейството си с още един наследник, предстои да разберем. Едно е сигурно – всяка нейна дума и действие предизвикват истински фурор в социалните мрежи и оставят феновете ѝ в трепетно очакване.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мисля

    6 0 Отговор
    Че просто си е дебела!

    18:38 13.01.2026

  • 2 Факт

    3 0 Отговор
    Вероятно да забременее от някого с когото се обичат!

    18:43 13.01.2026

  • 3 Камерунеца

    2 2 Отговор
    Сега бях в сградата на войнството , там ме посрещна Анита от почивка. Направи ми хубава трандамия, каза че ставам за Бети кахъра. В тяхното семейство имало традиция, зетя първо през майката минавал да го пробва тя и да каже става или не става 🥳🤭🤣

    Коментиран от #4

    18:45 13.01.2026

  • 4 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Камерунеца":

    Мисля че трябва да се насочите към "дълбоката" група!

    18:49 13.01.2026

  • 5 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    "Райна Плодовитата" й викаме у нащо село.

    Коментиран от #7

    18:50 13.01.2026

  • 6 Само припомням

    4 0 Отговор
    Ако мъжете можеха да раждат деца...
    И конкуренцията й Бионсе, уж все беше бременна, докато не й се смъкна фалшивият корем при влизане в тв студио и всички видяха това, което на нашенци не им се вярва. Те всички са с пре0б. п.00о..лове

    Коментиран от #10

    18:52 13.01.2026

  • 7 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пустиня(к)":

    Кои са другите с които викате?

    Коментиран от #9

    18:55 13.01.2026

  • 8 Бай Асан от Столипиново

    5 0 Отговор
    Тая от наште

    18:59 13.01.2026

  • 9 Викаме

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Тези които дават. Другите никой не ги вика за нищо.

    19:01 13.01.2026

  • 10 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само припомням":

    Секс, Лъжи и Видео!

    19:06 13.01.2026

  • 11 Така става

    2 0 Отговор
    Като не гълта...даже и противозачатъчни:)

    19:32 13.01.2026