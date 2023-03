Депортират руски турист от Бали - снимал се гол на свещена планина (СНИМКА)

Руски турист ще бъде депортиран от Индонезия, защото съблякъл дрехите си на върха на свещена планина в Бали, съобщи Би Би Си.

Снимка на мъжа, който позира с панталони около глезените си в планината Агунг, се разпространи из социалните мрежи миналата седмица. Туристът, идентифициран само като "Юри", се извини, но ще му бъде забранено да влиза повторно в Индонезия поне шест месеца.

Russian tourist to be deported for mooning Bali’s sacred peak in viral photo https://t.co/SbPd07lQBc pic.twitter.com/XrmBQg0wZ8