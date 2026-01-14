Мария Бакалова разгорещи феновете със СНИМКИ от Бали

Мария Бакалова отново прикова вниманието на последователите си в социалните мрежи, този път с горещи кадри от Бали, които буквално пренасят в тропически рай. Амбициозната красавица сподели серия снимки край басейн, заобиколена от пищна тропическа зеленина, слънце и спокойствие, пише marica.bg.

Към кадрите тя добави кратко, но силно послание: „Сърцето ми е тук“.

С тези думи Мария ясно показа, че екзотичният остров я е пленил не само с природната си красота, но и с усещането за хармония и вътрешен баланс, което предлага.

Снимките ѝ бързо събраха хиляди харесвания и коментари, а феновете не спестиха комплиментите си.