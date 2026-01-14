Новини
Мария Бакалова разгорещи феновете със СНИМКИ от Бали

Мария Бакалова разгорещи феновете със СНИМКИ от Бали

14 Януари, 2026 11:11 1 329 8

  • мария бакалова-
  • бали



Мария Бакалова разгорещи феновете със СНИМКИ от Бали - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Бакалова отново прикова вниманието на последователите си в социалните мрежи, този път с горещи кадри от Бали, които буквално пренасят в тропически рай. Амбициозната красавица сподели серия снимки край басейн, заобиколена от пищна тропическа зеленина, слънце и спокойствие, пише marica.bg.

Към кадрите тя добави кратко, но силно послание: „Сърцето ми е тук“.

С тези думи Мария ясно показа, че екзотичният остров я е пленил не само с природната си красота, но и с усещането за хармония и вътрешен баланс, което предлага.


Снимките ѝ бързо събраха хиляди харесвания и коментари, а феновете не спестиха комплиментите си.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 10 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Докато Тръмп е на власт няма да стъпи в САЩ.

    11:15 14.01.2026

  • 2 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Тая не може да ме сгорещи никога

    11:31 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИВАН

    3 2 Отговор
    И нашата България си е добро място за живеене, и щеше да е още по добро, без индивиди като тая.

    11:37 14.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПИЩАКС МИ НАПРАЙ ПАЛАТКА

    0 0 Отговор
    НА ГАЩИТЕ МИ

    11:45 14.01.2026

  • 7 ЕстетЪ

    1 0 Отговор
    С тези горещи снимки, да беше се запалил сайта.

    12:01 14.01.2026

  • 8 Гъдю Гъдев Съчманлиев

    1 0 Отговор
    Венелино,искаш ли да се пипкаме?

    12:02 14.01.2026