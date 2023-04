Карди Би осъди инфлуенсърка за клевета

Известната певица Карди Би осъди инфлуенсърка. Латаша Кебе, известна с прякора Таша К., в клиповете си казва, че Карди Би е работила като проститутка, страда от полово предавани болести и наркомания.

Съдът определя обвиненията като клевета. Сега Кебе ще трябва да плати на певицата 4 милиона долара за неимуществени вреди плюс съдебните разноски.

Cardi B Awarded Over $4 Million in Libel Suit Against YouTuber Tasha K https://t.co/oWr17QzEy3