Новини
Любопитно »
Скандал за милиони: Британско семейство стигна до съд заради имота от снимките на "Телетъбис"

Скандал за милиони: Британско семейство стигна до съд заради имота от снимките на "Телетъбис"

17 Януари, 2026 08:15 567 2

  • телетъбис-
  • великобритания-
  • британско семейство-
  • съд-
  • имот

Майка и дъщеря съдят синовете си за продажбата на емблематичния имот във Великобритания, оценен на 6,6 млн. паунда

Скандал за милиони: Британско семейство стигна до съд заради имота от снимките на "Телетъбис" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Във Великобритания избухна голям семеен спор заради популярна ферма и магазин, които някога са били място за снимки на култовото детско предаване „Телетъбис“, пише Daily Mail.

86-годишната Джун Маршал и дъщеря ѝ Шарън заведоха дело срещу синовете ѝ, като поискаха разтрогване на семейното им съдружие и продажба на парцел земя на стойност 6,6 милиона британски лири. Братята Гари и Дийн, от друга страна, искат да запазят бизнеса, основан от баща им Питър през 70-те години на миналия век. Оттогава той се е разраснал от малък парцел от около хектар до масивен комплекс с ресторант и градински център, обхващащ 80 хектара.
Майката и дъщерята се обърнаха срещу братята след смъртта на основателя на фермата през 2017 г. Делата, които петнят семейната част, вече са им стрували повече от 200 000 британски лири, похарчени за съдебни такси и адвокатски хонорари. Маршалови, които са съсобственици на фермата, не могат да се споразумеят дали съдружието им е било автоматично прекратено след смъртта на Питър Маршал.

През януари съдия Джон Линвуд отхвърли искането на братята да преразгледат предишните си правни искания и призова страните да потърсят споразумение преди съдебното производство, за да избегнат допълнителни разходи. Делото ще бъде разгледано в съда скоро, ако семейството не успее да постигне споразумение.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита и Бети уроспеите

    0 0 Отговор
    Най добрите мъже са камерунците 🤭🤣🥳

    08:21 17.01.2026

  • 2 Кахъровите парцаливки

    0 0 Отговор
    Май е време да заминем за почивка , почивката е много важно нещо 🥳🤣🤭

    08:47 17.01.2026