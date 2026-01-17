Скандал за милиони: Британско семейство стигна до съд заради имота от снимките на "Телетъбис"

Във Великобритания избухна голям семеен спор заради популярна ферма и магазин, които някога са били място за снимки на култовото детско предаване „Телетъбис“, пише Daily Mail.

86-годишната Джун Маршал и дъщеря ѝ Шарън заведоха дело срещу синовете ѝ, като поискаха разтрогване на семейното им съдружие и продажба на парцел земя на стойност 6,6 милиона британски лири. Братята Гари и Дийн, от друга страна, искат да запазят бизнеса, основан от баща им Питър през 70-те години на миналия век. Оттогава той се е разраснал от малък парцел от около хектар до масивен комплекс с ресторант и градински център, обхващащ 80 хектара.

Майката и дъщерята се обърнаха срещу братята след смъртта на основателя на фермата през 2017 г. Делата, които петнят семейната част, вече са им стрували повече от 200 000 британски лири, похарчени за съдебни такси и адвокатски хонорари. Маршалови, които са съсобственици на фермата, не могат да се споразумеят дали съдружието им е било автоматично прекратено след смъртта на Питър Маршал.

През януари съдия Джон Линвуд отхвърли искането на братята да преразгледат предишните си правни искания и призова страните да потърсят споразумение преди съдебното производство, за да избегнат допълнителни разходи. Делото ще бъде разгледано в съда скоро, ако семейството не успее да постигне споразумение.