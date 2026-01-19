Kой е по-силен? Сангаре срещу Макун на канадска борба!

В Левски измислят нови и оригинални начини да разчупват времето, докато са на лагер в Турция.

Този път те определиха кой от тях е най-силен. Най-много гласове събра нападателят Мустафа Сангаре. Зад него застанаха цели 13 души. Асен Митков, Гашпер Търдин, Майкон, Радостин Стоилов, Марин Петков и Мартин Луков му определиха достоен съперник в лицето на Макун.

Защитникът от Венецуела обаче не успя да се справи с Муфаса, както го наричат феновете, на канадска борба и отстъпи.