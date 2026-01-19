Новини
Kой е по-силен? Сангаре срещу Макун на канадска борба!

19 Януари, 2026 07:59

Най-много гласове събра нападателят Мустафа Сангаре

Kой е по-силен? Сангаре срещу Макун на канадска борба! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Левски измислят нови и оригинални начини да разчупват времето, докато са на лагер в Турция.

Този път те определиха кой от тях е най-силен. Най-много гласове събра нападателят Мустафа Сангаре. Зад него застанаха цели 13 души. Асен Митков, Гашпер Търдин, Майкон, Радостин Стоилов, Марин Петков и Мартин Луков му определиха достоен съперник в лицето на Макун.

Защитникът от Венецуела обаче не успя да се справи с Муфаса, както го наричат феновете, на канадска борба и отстъпи.


  • 1 ООрана държава

    5 2 Отговор
    Еее тия са от изборната секция в Буковлък

    08:02 19.01.2026

  • 2 Офанзивен дефанзив

    3 1 Отговор
    Браво, точно така трябва! Че българският футбол не става за футбол, знаем всички. Дано поне на канадска борба да измислите нещо, което да става за гледане и за коментиране!

    08:10 19.01.2026

