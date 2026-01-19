Таджикистан ликвидира четирима терористи при пореден граничен сблъсък с Афганистан

Четирима терористи са били убити при нов инцидент по границата между Афганистан и Таджикистан, съобщиха таджикистанските власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

По информация на граничната охрана в Душанбе въоръжената група е проникнала на таджикистанска територия от Северен Афганистан. При опит на силите за сигурност да ги задържат и след призив да се предадат, мъжете са оказали въоръжена съпротива. В резултат на сблъсъка те са били неутрализирани, а оръжията и боеприпасите им - иззети.

През последните седмици районът Шамсидин Шохин в югоизточната част на страната е сцена на серия от гранични нарушения, извършени от афганистански граждани. В края на декември при подобни сблъсъци загинаха двама таджикистански граничари и трима терористи. Според властите това е четвъртият подобен инцидент за кратък период, като ситуацията към момента е под контрол.

Граничните служби съобщиха още, че при последния случай са загинали и мирни жители. Сред жертвите има няколко китайски граждани, работили за минна компания, която добива злато и други суровини в района.

Таджикистанските власти нееднократно са отправяли обвинения към ислямисткото правителство на талибаните в Кабул, като го упрекват в безотговорност по отношение на сигурността по общата граница.

Официалните институции в Душанбе заявиха, че страната ще защитава териториалната си цялост от атаки на терористични групи и контрабандисти с всички налични средства.

Таджикистан споделя 1340-километрова граница с Афганистан, която не е напълно обезопасена и често се използва за контрабанда на наркотици към други държави от Централна Азия. В страната са разположени руски войски, които са участвали в обучението на таджикистански военни за охрана на границата по време на съвместни учения, отбелязва ДПА.

В началото на декември Душанбе обяви, че ще поеме самостоятелно охраната на границата с Афганистан и отхвърли възможността за разполагане на руски военнослужещи в района.