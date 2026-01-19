Новини
Таджикистан ликвидира четирима терористи при пореден граничен сблъсък с Афганистан

19 Януари, 2026

Властите съобщават за загинали цивилни и засилено напрежение по неохраняваната граница

Таджикистан ликвидира четирима терористи при пореден граничен сблъсък с Афганистан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четирима терористи са били убити при нов инцидент по границата между Афганистан и Таджикистан, съобщиха таджикистанските власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

По информация на граничната охрана в Душанбе въоръжената група е проникнала на таджикистанска територия от Северен Афганистан. При опит на силите за сигурност да ги задържат и след призив да се предадат, мъжете са оказали въоръжена съпротива. В резултат на сблъсъка те са били неутрализирани, а оръжията и боеприпасите им - иззети.

През последните седмици районът Шамсидин Шохин в югоизточната част на страната е сцена на серия от гранични нарушения, извършени от афганистански граждани. В края на декември при подобни сблъсъци загинаха двама таджикистански граничари и трима терористи. Според властите това е четвъртият подобен инцидент за кратък период, като ситуацията към момента е под контрол.

Граничните служби съобщиха още, че при последния случай са загинали и мирни жители. Сред жертвите има няколко китайски граждани, работили за минна компания, която добива злато и други суровини в района.

Таджикистанските власти нееднократно са отправяли обвинения към ислямисткото правителство на талибаните в Кабул, като го упрекват в безотговорност по отношение на сигурността по общата граница.

Официалните институции в Душанбе заявиха, че страната ще защитава териториалната си цялост от атаки на терористични групи и контрабандисти с всички налични средства.

Таджикистан споделя 1340-километрова граница с Афганистан, която не е напълно обезопасена и често се използва за контрабанда на наркотици към други държави от Централна Азия. В страната са разположени руски войски, които са участвали в обучението на таджикистански военни за охрана на границата по време на съвместни учения, отбелязва ДПА.

В началото на декември Душанбе обяви, че ще поеме самостоятелно охраната на границата с Афганистан и отхвърли възможността за разполагане на руски военнослужещи в района.


Таджикистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лудия козел

    4 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    08:35 19.01.2026

  • 2 Лудия козел

    1 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    08:35 19.01.2026

  • 3 Лудия козел

    2 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    08:35 19.01.2026

  • 4 Един

    4 0 Отговор
    Ей така трябва да е по границите! Има си КПП за преминаване на границата! Преминаване през граничната бразда - "стой, ще стрелям" , предупредителен , ... на поражение!

    08:39 19.01.2026