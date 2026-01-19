Таджикистан ликвидира четирима терористи при пореден граничен сблъсък с Афганистан

Четирима терористи са били убити при нов инцидент по границата между Афганистан и Таджикистан, съобщиха таджикистанските власти, цитирани от ДПА, предава БТА.
По информация на граничната охрана в Душанбе въоръжената група е проникнала на таджикистанска територия от Северен Афганистан. При опит на силите за сигурност да ги задържат и след призив да се предадат, мъжете са оказали въоръжена съпротива. В резултат на сблъсъка те са били неутрализирани, а оръжията и боеприпасите им - иззети.
През последните седмици районът Шамсидин Шохин в югоизточната част на страната е сцена на серия от гранични нарушения, извършени от афганистански граждани. В края на декември при подобни сблъсъци загинаха двама таджикистански граничари и трима терористи. Според властите това е четвъртият подобен инцидент за кратък период, като ситуацията към момента е под контрол.
Граничните служби съобщиха още, че при последния случай са загинали и мирни жители. Сред жертвите има няколко китайски граждани, работили за минна компания, която добива злато и други суровини в района.
Таджикистанските власти нееднократно са отправяли обвинения към ислямисткото правителство на талибаните в Кабул, като го упрекват в безотговорност по отношение на сигурността по общата граница.
Официалните институции в Душанбе заявиха, че страната ще защитава териториалната си цялост от атаки на терористични групи и контрабандисти с всички налични средства.
Таджикистан споделя 1340-километрова граница с Афганистан, която не е напълно обезопасена и често се използва за контрабанда на наркотици към други държави от Централна Азия. В страната са разположени руски войски, които са участвали в обучението на таджикистански военни за охрана на границата по време на съвместни учения, отбелязва ДПА.
В началото на декември Душанбе обяви, че ще поеме самостоятелно охраната на границата с Афганистан и отхвърли възможността за разполагане на руски военнослужещи в района.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
08:35 19.01.2026
2 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
08:35 19.01.2026
3 Лудия козел
08:35 19.01.2026
4 Един
08:39 19.01.2026