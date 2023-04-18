Кой има имен ден днес, 18 април 2026 г. Честито!

18 Април, 2023 08:15, обновена 17 Април, 2026 19:54 40 335 17

Църквата почита Виктор Никомедийски

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 18 април имен ден празнуват Виктор, Виктория.

На този ден църквата почита Виктор Никомедийски.

Виктор е войник от 2 век. По това време в Римската империя управлявал Марк Аврелий. Той накарал всички войници да дадат в жертва по едно животно. Християнската същност на Виктор не му позволила да стори това и той отказал да се подчини. Тогава той бил измъчван жестоко, за да се прекърши неговият дух и вяра. Виктор обаче не се предал. Християнството му помогнало да премине през всички изпитания, на които го подложили, при това невредим.

Името Виктор, а от там и Виктория, произхождат от латинското victori, което означава победа, пише imenni-dni.net


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вихър

    18 7 Отговор
    ЧИД на именниците

    06:17 18.04.2024

  • 3 българин 777

    3 10 Отговор
    страшни победители - в бг има няколко човека победители ама толкоз са побеждавали че нямате на идея победите са в цифри и то мнооооого големи

    06:38 18.04.2024

  • 4 Както обикновено

    6 13 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз…

    09:08 18.04.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мъдрият

    14 6 Отговор
    Честит празник на всички православни християни!

    Авторе, откъде ги копирате тези измислени статии за честването на православните светци?
    Казах ви вече: ПОЛЗВАЙТЕ ПРАВОСЛАВНИТЕ САЙТОВЕ, където има качени Житията на светиите!
    Това са Православен храм, Православието com

    Виктор/Виктория имат "официален" имен ден на 11-ти ноември.

    А днес се честват следните православни светци:
    1. Преподобния наш отец Иоан, ученик на свети Григорий Декаполит
    2. Светите мъченици Виктор, Зотик, Зинон, Акиндин и Севериан
    3. Светия наш отец Козма изповедник, епископ Халкидонски, и преподобния Авксентий
    4. Свети мъченик Иоан Нови

    Да, има сред днес честваните светци и свети Виктор, но защо сте писали само за него?

    Освен това - днешната дата не е така да го кажем официалният имен ден на хората с името Виктор/ ВИктория. Разбира се това не пречи да почерпят:)

    Коментиран от #11, #12, #14

    09:10 18.04.2024

  • 8 Ироничен

    5 7 Отговор
    Виктор е войник от 2 век. По това време в Римската империя управлявал Марк Аврелий. Той накарал всички войници да дадат в жертва по едно животно. Християнската същност на Виктор не му позволила да стори това и той отказал да се подчини.

    Пък станал войник.......

    Коментиран от #16

    21:53 18.04.2024

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Име

    6 2 Отговор
    Да са живи и здрави!

    07:35 18.04.2025

  • 11 Гост666

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    А стига с реклама на тези сайтове само супер вманиачените и вярващите и много религиозните се завират по тези право славни сайтове .Не всички вярват фанатично или са на божни. Има кръстени хора който единственото им стъпване в църква е на кръщенето илиюна някое погребение , не ходят да палят свещи по празни и не спазват нищо на такива като велия ден .

    07:45 18.04.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не е така.

    3 3 Отговор
    Виктор и Виктория празнуват на 11 ноември!

    08:38 18.04.2025

  • 14 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    А,аз кога ще имам имен ден??

    08:52 18.04.2025

  • 15 Мъж

    1 6 Отговор
    Като нежелаете някого трвбва да го показвате много открито 🤭

    08:52 18.04.2025

  • 16 до ироничния

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ироничен":

    1. Римляните не са приемали в армията по желание!
    2. Възможно е първо да е станал войник, после да е станал християнин. Има много такива случаи. За конкретния случай няма информация кога точно се е случило.

    12:39 18.04.2025

  • 17 кой мy дpeмe

    2 1 Отговор
    честито на всички с името Кой Коя Ко и т н

    09:01 18.04.2026