Кога хората са се научили да шият? Археолозите отговарят...

Хората от древността са се научили да изработват кожени дрехи още в епохата на горния палеолит, установи група археолози и антрополози от Испания, цитирани от БТА и Сайънс адвансис.

По време на разкопки в околностите на Барселона те са открили костен фрагмент, който може да е бил част от шивашки инструмент.

Костта не съдържала колаген, така че учените не са успели да я датират. Но артефактът е намерен в културни слоеве на 39 600 години и костта вероятно е била използвана около това време.

През този период Европа и Иберийският полуостров са били студени и климатът им е приличал повече на съвременен Сибир. Хората са се нуждаели от топли дрехи, изработени от животински кожи.

Частите от облеклото е трябвало да бъдат зашити, но иглите с уши все още не са били изобретени. Вместо това, според археолозите, хората са използвали по-примитивен инструмент. Поставяли кожата върху нещо като основа и са правели дупка в нея с остър предмет. Впоследствие в тази дупка е промушвана нишка.

