"Зарков: Пророчествата за края на БСП няма да се сбъднат".

На първото си заседание след конгреса, на който Крум Зарков беше избран за председател на Българската социалистическа партия, Националният съвет на БСП избра новия състав на Изпълнителното бюро на партията.
Решението бе взето по предложение на самия Зарков и бележи официалното стартиране на подготовката на партията за предстоящите парламентарни избори на 19 април.
„Пленумът премина успешно в другарство и разбирателство. Това отговаря на концепцията ни за обновление чрез уважение", каза Зарков на пресконференция.
Според Сергей Станишев Крум Зарков е дал силна заявка за промени в БСП, за да бъде полезна за обществото.
„За мен е най-важното БСП да се представи по възможно най-добрия начин на предстоящите парламентарни избори“, заяви Борислав Гуцанов.
До днешния пленум БСП бе в преходен период – тясното ръководство подаде оставка още през декември, а тогавашният председател Корнелия Нинова обяви, че ще напусне поста по време на конгреса.
Зарков коментира и прогнозите за "погрома" на БСП:
„Пророчествата за края на БСП няма да се сбъднат. Напротив – партията върви към възстановяване. И това няма да стане само с кадрови промени. Партията ще се завърне в българската и в европейската политика със собствен облик и ясни позиции.“
По отношение на спекулациите, че част от симптатизантите и членовете на левицата гледат към бъдещия проект на Румен Радев Крум Зарков бе категоричен:
„Започнахме да задържаме нашите членове и симпатизанти. Те не могат да бъдат заменени от друга партия – това е тяхното политическо семейство. Онези, които говорят за оттичане от БСП, не познават достатъчно добре партията.“
Сергей Станишев: БСП трябва да запази своята самостоятелност и модерна левица
Пълен списък с членове на Изпълнителното бюро на БСП:
Заместник-председатели:
Атанас Тодоров Мерджанов, 62 г., народен представител в периода 1997–2001 и 2005–2017 г., бивш областен председател на БСП-Ямбол.
Донка Иванова Михайлова, 66 г., кмет на Троян от 2011 г., народен представител 2005–2009 г., заместник-председател на НСОРБ.
Жельо Иванов Бойчев, 51 г., магистър по икономика, общински съветник и бивш народен представител.
Иван Янчов Таков, 45 г., общински съветник в София, председател на ГС на БСП-София от 2022 г., завършил „Финанси“ в Университета Макгил, Канада.
Членове на Изпълнителното бюро:
Атанас Димитров Телчаров, 39 г., председател на Общинския съвет на Садово, магистър по „европейско земеделие и селски райони“.
Валери Мирчев Жаблянов, 60 г., доктор по политология, бивш народен представител и зам.-председател на НС.
Владимир Петров Александров, 48 г., кмет на Етрополе от 2023 г., магистър по „Открит добив“ и „Корпоративен мениджмънт“.
Габриел Георгиев Вълков, 29 г., народен представител и експерт в областта на енергийни пазари и спорт.
Еньо Енев Савов, 37 г., доктор по международно право, общински съветник в СОС и преподавател.
Йордан Стоянов Младенов, 46 г., втори мандат кмет на Пещера и бивш народен представител.
Мина Антонова Кутева, 29 г., експерт по социални мрежи и медии, член на БСП от 2014 г.
Павел Енев Раличков, 44 г., специалист по авиационна логистика, председател на ГС и ОС на БСП-Варна.
Петко Емилов Димитров, 33 г., собственик на финансова компания и общински съветник в СОС.
Пламен Владимиров Владимиров, 38 г., ръководител на отдел „Организационна дейност, избори и кампания“ на НС на БСП.
Сергей Дмитриевич Станишев, 59 г., бивш председател на БСП, министър-председател и председател на ПЕС.
Светлана Стефанова Шаренкова, 64 г., професор по геополитика, дългогодишен член на НС на БСП и издател.
Соня Тенева Келеведжиева, 65 г., преподавател по българска филология, бивш председател на Общинския съвет в Сливен и областен лидер на БСП.
Трифон Руенов Панчев, 37 г., завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“.
