Зарков: Пророчествата за края на БСП няма да се сбъднат

Зарков: Пророчествата за края на БСП няма да се сбъднат

21 Февруари, 2026 21:03, обновена 21 Февруари, 2026 20:08 1 595 89

  • крум зарков-
  • партия-
  • бсп

Партията има ново Изпълнително бюро

Зарков: Пророчествата за края на БСП няма да се сбъднат - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На първото си заседание след конгреса, на който Крум Зарков беше избран за председател на Българската социалистическа партия, Националният съвет на БСП избра новия състав на Изпълнителното бюро на партията.

Решението бе взето по предложение на самия Зарков и бележи официалното стартиране на подготовката на партията за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

„Пленумът премина успешно в другарство и разбирателство. Това отговаря на концепцията ни за обновление чрез уважение", каза Зарков на пресконференция.

Според Сергей Станишев Крум Зарков е дал силна заявка за промени в БСП, за да бъде полезна за обществото.

„За мен е най-важното БСП да се представи по възможно най-добрия начин на предстоящите парламентарни избори“, заяви Борислав Гуцанов.

До днешния пленум БСП бе в преходен период – тясното ръководство подаде оставка още през декември, а тогавашният председател Корнелия Нинова обяви, че ще напусне поста по време на конгреса.

Зарков коментира и прогнозите за "погрома" на БСП:

„Пророчествата за края на БСП няма да се сбъднат. Напротив – партията върви към възстановяване. И това няма да стане само с кадрови промени. Партията ще се завърне в българската и в европейската политика със собствен облик и ясни позиции.“

По отношение на спекулациите, че част от симптатизантите и членовете на левицата гледат към бъдещия проект на Румен Радев Крум Зарков бе категоричен:

„Започнахме да задържаме нашите членове и симпатизанти. Те не могат да бъдат заменени от друга партия – това е тяхното политическо семейство. Онези, които говорят за оттичане от БСП, не познават достатъчно добре партията.“

Сергей Станишев: БСП трябва да запази своята самостоятелност и модерна левица

Пълен списък с членове на Изпълнителното бюро на БСП:

Заместник-председатели:

Атанас Тодоров Мерджанов, 62 г., народен представител в периода 1997–2001 и 2005–2017 г., бивш областен председател на БСП-Ямбол.

Донка Иванова Михайлова, 66 г., кмет на Троян от 2011 г., народен представител 2005–2009 г., заместник-председател на НСОРБ.

Жельо Иванов Бойчев, 51 г., магистър по икономика, общински съветник и бивш народен представител.

Иван Янчов Таков, 45 г., общински съветник в София, председател на ГС на БСП-София от 2022 г., завършил „Финанси“ в Университета Макгил, Канада.

Членове на Изпълнителното бюро:

Атанас Димитров Телчаров, 39 г., председател на Общинския съвет на Садово, магистър по „европейско земеделие и селски райони“.

Валери Мирчев Жаблянов, 60 г., доктор по политология, бивш народен представител и зам.-председател на НС.

Владимир Петров Александров, 48 г., кмет на Етрополе от 2023 г., магистър по „Открит добив“ и „Корпоративен мениджмънт“.

Габриел Георгиев Вълков, 29 г., народен представител и експерт в областта на енергийни пазари и спорт.

Еньо Енев Савов, 37 г., доктор по международно право, общински съветник в СОС и преподавател.

Йордан Стоянов Младенов, 46 г., втори мандат кмет на Пещера и бивш народен представител.

Мина Антонова Кутева, 29 г., експерт по социални мрежи и медии, член на БСП от 2014 г.

Павел Енев Раличков, 44 г., специалист по авиационна логистика, председател на ГС и ОС на БСП-Варна.

Петко Емилов Димитров, 33 г., собственик на финансова компания и общински съветник в СОС.

Пламен Владимиров Владимиров, 38 г., ръководител на отдел „Организационна дейност, избори и кампания“ на НС на БСП.

Сергей Дмитриевич Станишев, 59 г., бивш председател на БСП, министър-председател и председател на ПЕС.

Светлана Стефанова Шаренкова, 64 г., професор по геополитика, дългогодишен член на НС на БСП и издател.

Соня Тенева Келеведжиева, 65 г., преподавател по българска филология, бивш председател на Общинския съвет в Сливен и областен лидер на БСП.

Трифон Руенов Панчев, 37 г., завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“.


България
Оценка 1.5 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ!!!

    46 1 Отговор
    Тъй, тъй!!! С мултимилионера от Гела БСП ще цъфне! Може даже и да върже?!

    20:12 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Смях.....

    65 1 Отговор
    Станишевци, таковци, мерджановци, жабляновци и какви ли не скелети от миналото отново изпълзяха в очакване на тлъсти депутатски заплати, привилегии и излъган народ. Партия съставена от милионери се нарича социалистическа. Смях.....

    20:13 21.02.2026

  • 4 Помак

    37 1 Отговор
    Хм ...Ами ...то е факт Бате Крум Зарков ..явно живееш в друго измерение ...Нинова я започна, занфироф ликвидира БСП ...Бат Милене крака на Линдзи вон как е лекува ли се ? ..ето този въпрос не вълнува и интересува повече от БСП !

    20:14 21.02.2026

  • 5 Да да да

    37 2 Отговор
    Поклон на хората които разбират от апаратни хватки. Поклон на хората които разбират от усвояване на народна пара. Дълбок Поклон от мен Зарков

    20:15 21.02.2026

  • 6 късно

    27 2 Отговор
    Е либе за китка ... и где е мочата

    20:15 21.02.2026

  • 7 Позор сте бре

    38 2 Отговор
    Да върнете Станишев. Мизерници...

    20:18 21.02.2026

  • 8 хех

    28 1 Отговор
    Нищо против дамата Кутева - не я познавам.
    Ама ескперт по Фейсбук това каква специалност е?
    Всяка Бг мама е поне профи про фейспук и социални медии.

    20:18 21.02.2026

  • 9 Просто човек

    29 7 Отговор
    Отдавна трябваше да бъде забранена!

    20:18 21.02.2026

  • 10 БСП

    2 10 Отговор
    се завръща на червен кон!

    Коментиран от #22

    20:20 21.02.2026

  • 11 само един шанс

    19 2 Отговор
    има бесепето. Да се огледа за ограбените и прецаканите си симпатизанти и членове / бивши/ които не са се оклепали с кражби, далавери и не са кретенясали от удоволствия и угаждане.
    Събират ги 500-600 такива, правят си структури и могат да получат нов живот.
    Инак - или 4. 0000% тези избори с последващ падане под бариерата или направо падане още сега.

    20:20 21.02.2026

  • 12 Позор сте всички ей

    32 1 Отговор
    Сергей Дмитриевич Станишев....а? член на Изпълнителното бюро на БСП ? Съвсем ще го отнесете сега. Мина Антонова Кутева а? ....

    20:21 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Румен

    17 1 Отговор
    БСП си отива,идва БКП !

    20:23 21.02.2026

  • 15 Оле майко и

    16 1 Отговор
    Габриел Георгиев Вълков ....

    20:23 21.02.2026

  • 16 За Благоденствието на

    4 6 Отговор
    Родината - ДАНО се сбъднат!

    20:23 21.02.2026

  • 17 Боруна Лом

    25 1 Отговор
    ВЕРВАЙ СИ! БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЛИГАНА УТЕКОХТЕ

    20:24 21.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тцъ!

    17 2 Отговор
    Щом котките са мяукнали проклятие, спукана ти е работата!

    20:26 21.02.2026

  • 20 Последен валс

    21 1 Отговор
    Сбогом любима.....

    20:26 21.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Боруна Лом

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "БСП":

    АМА МНОГО КУЦ КОН! И ТО ЗЕНЕН КОН!

    20:26 21.02.2026

  • 23 е как да не

    27 1 Отговор
    гледам и СерГей Станишев се връща, подмладява се с млади лица, хахаххахаха

    Коментиран от #28

    20:27 21.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ветеран

    3 12 Отговор
    Пожелавам ти Успех!

    Коментиран от #29

    20:29 21.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Крумчо

    17 1 Отговор
    свали розовите очила!

    20:30 21.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 1234

    13 1 Отговор
    Със Светлана Шаренкова начело 4 процентната бариера е прескочена. Липсва Искра Баева. Крумчо, Крумчооо???

    20:35 21.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гледам

    18 1 Отговор
    Че е пълно с пролетарии и хора на наемният труд. Ама истински социалисти от всякъде.... Никога няма повече да гласувам за тази фалшива партия

    20:43 21.02.2026

  • 39 Стига лъжи

    14 1 Отговор
    ШАРЕНКОВА НЕ Е И НИКОГА НЕ Е БИЛА ПРОФЕСОР!

    20:44 21.02.2026

  • 40 Истински пролетарий

    12 1 Отговор
    Петко, собственик на финансова компания ...

    20:45 21.02.2026

  • 41 Станишко ши въ опрай

    13 1 Отговор
    Ама категорично и кардинално. А пък другите ква картинка са, олее майко ... от пролетарий по голям пролетарий

    20:48 21.02.2026

  • 42 БСП не е нужна

    8 2 Отговор
    WSWS на България е нужна ! БСП са менте. Позорно и гнусно

    20:51 21.02.2026

  • 43 Симо

    11 1 Отговор
    Зарков, чао!

    20:53 21.02.2026

  • 44 Зомбиландия

    14 1 Отговор
    Те се сбъднаха вече. Просто се опитвате да съживите един политически труп. Такава е съдбата на всички цункали се Бою синганина. Сдс-то, атаката, пепейцидебейци, интн-то, дпс-то, вмро-то и разните там обединени патреотаре. Народа плюе, отвращава се и не ще да гласува, а старите кримки дупедати, осладила им се народната паричка и привилегиите, се опитват непрекъснато да съживят тези вече мъртви партии. И така българската политика се превръща в страната на зомбитата. Където мъртви партии, са пълни с гладни наведени дупедавци, които обикалят наляво надясно, лъжат и повтарят - Дайте ни народните парици, искаме народните парици, че много ни се услаждат

    Коментиран от #49

    20:54 21.02.2026

  • 45 Зарков

    8 2 Отговор
    виж си "новите" лица на партията. Виж например Перник - водач на листата на БСП е бивш борец, доста приближен на ГЕРБ, съставящ сложно изречение с трудност, с 1000 думи речник, който бих платил да видя как обяснява какво е социалистическа партия. И това е в един от доскоро традиционно силните райони на партията, където имаше кмет от нея, един от много малкото в онзи момент такъв на областен град. Сигурно предишните лица са компрометирани или неподходящи по някоя линия, сигурно високо се оценява, че работи с деца и популяризира спорта, но това е водач на листа за супер популистка партия от типа на ГЕРБ. Аз не мога да си представя как Зарков води разговор с него повече от минута, наистина не мога.

    Коментиран от #62

    20:54 21.02.2026

  • 46 Зарков ще довърши БСП

    11 2 Отговор
    Ще се сбъдне,ако не се върне към марксистите си корени и разграничи от капитализма и НАТО в борба за демократичен социализъм! Иначе мяма нужда от такава партия!

    20:54 21.02.2026

  • 47 Зарков, Зарков

    7 1 Отговор
    По добре си давай оставката момче. Едно голямо нищо сътворихте ...язък за парата в свирката

    20:54 21.02.2026

  • 48 Петрич

    12 1 Отговор
    Имате всичко ,НО ИЗБИРАТЕЛИТЕ КЪДЕ СА ,НЯМА ГИ

    20:57 21.02.2026

  • 49 Пешо

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Зомбиландия":

    Не е вярно това, което си написал. ГЕРБ управляваха с ППДБ, а те са си на линия, даже вожда им се надява на 120 депутата. Този пример е достатъчен има и други.

    Коментиран от #52

    20:57 21.02.2026

  • 50 бивш

    16 1 Отговор
    Круме,този път наистина БСП приключва.Казвам ти го като дългогодишен симпатизант на БСП! Лъгахте ни много пъти,но винаги има край! Няма симпатизант на БСП,който да искаше евро! Вие гласувахте "за"! Ела сега да ми платиш сметките! Приключих с вас,завинаги!

    Коментиран от #51, #58

    20:58 21.02.2026

  • 51 Че Гевара

    0 13 Отговор

    До коментар #50 от "бивш":

    Ти за рублата ли си?

    20:59 21.02.2026

  • 52 Как да не е вярно?

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "Пешо":

    Не виждаш ли, какви сизифови усилия се полагат да се съживи и това зомби пепедебе? На практика никой не гласува за тях, даже и техните роднини, а се опитват непрекъснато да ги вкарат в политиката през задния вход. Така сега и Радев ще им се яви ракета носител на партия с по-малко от 7% избиратели(по признанието на самия Кирчо). Така че не заблуждавай хората моля те. То и не можеш, хората го виждат

    Коментиран от #54

    21:01 21.02.2026

  • 53 Атанасов

    15 1 Отговор
    Зарков,вие сте за Истанбулската конвенция! Електората е против! Кво правим?

    21:01 21.02.2026

  • 54 Естествено

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Как да не е вярно?":

    че не е вярно, това което пишеш. ППДБ даже управляват в момента.

    21:03 21.02.2026

  • 55 Лилов

    6 2 Отговор
    Защото е генералска секта ,именно за това ще фалира ! Днес е 2026 година почти март и кой го Брига генералското движение на Кацамунски ? Виждаме ,че Бриго го няма ,а и други знакови “червени сърца “
    Ето личи си похватът на Румен Петков и Първанов ,личи си че няма партия ,а само интереси !

    21:05 21.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 аман този цял ден ни го

    9 1 Отговор
    изтъпанчвате тук с тва бсп

    21:13 21.02.2026

  • 58 Същото

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "бивш":

    И аз повече от 15 години съм приключил с тях...но и за други не съм гласувал...
    Така и на 19.04. не виждам за...КОГО?

    21:39 21.02.2026

  • 59 Горски

    11 3 Отговор
    Този Зарков ми е ясен отдавна. Постановката беше в ход още с напускането му на президентството. Тези думи срещу въоръжаването( разбира се да не се обиди Русия) ги слушаме от дълго време от бившият му шеф в президентството. И цялата смяна на ръководството на БСП беше за да може след изборите да се коалират с Радев и пак да са в управлението. Какво обновление, какви пет лева, вас вече ви няма на картата, още ли не сте се събудили? Какво е мнението на БСП за американските военни самолети на летището в София,което е обект от националната сигурност? Изобщо някой от властта ще каже ли нещо на народа по това предателство и че България е застрашена? Къде е Йотова, главно командващата армията? В България трябва да се основе нова партия - "Партия против наследниците". Всичкото вожд - наследник. Лидер, до лидер. Роднина - милционер, роднина - млиционер. Круме, кажи сега за позицията си за джендър идеологията ! Признай си и да се приключва с тази партия. Сега пък курс против милитаризацията на Европа (не за повишаването на стандарта на българските граждани). Има още един, който демитализира и денацифицира в Европа.

    21:41 21.02.2026

  • 60 Смешник

    4 6 Отговор
    Не трябваше да допускате такива като тая селска пръчка Нинова и пияницата Зафиров да ви яхнат партията Сега бсп трудно ще се съвземе особено при наличието на Радев и ще гледа парламента през крив макарон

    21:53 21.02.2026

  • 61 604

    5 3 Отговор
    още има изкукали бабички да ги къжете с мантрите за бкп, нищо повече!

    22:09 21.02.2026

  • 62 Феликс Дж

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Зарков":

    Защо - тия двамата са на едно и също ниво, що се касае до морални и духовни ценности. Все пак по фамилията на дядо е Кацамунски. Ласкаво преправена в МВР средите на каца.маймунски.

    22:09 21.02.2026

  • 63 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор
    На Зарков се пада честта да затвори врата и да дръпне шалтера. Няма никаква трагедия. От всички комунистически партии от времето на Соца, само в България и Македония все още съществуват. Другите изчезнаха отдавна.

    22:19 21.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 зарков

    1 2 Отговор
    предопределен съм да властвам!!!

    22:26 21.02.2026

  • 66 бсп

    3 1 Отговор
    е в КИРЕЧА!!!

    22:29 21.02.2026

  • 67 Ива

    5 1 Отговор
    Със Станишев ,Мерджанов ...няма да се подобри БСП...

    22:33 21.02.2026

  • 68 ХА ХА ХА

    9 1 Отговор
    СТАНИШЕВ ТАКОВ И Т.Н. СА ПИРОНИ В КОЧЕГА.ОСВЕН ИНТРИГИ И МРЪСОТИИ ДРУГА НЕ УМЕЯТ. ЖАЛКО.

    22:55 21.02.2026

  • 69 Сбогом,

    6 1 Отговор
    либералноКацамунче мамино!

    22:57 21.02.2026

  • 70 Опа

    4 1 Отговор
    Явно са се разбрали с Радев и олигарсите братя Бобокови и Гергов да им купят гласове, за да ги добутат до парламента и да станат патерица на Радев. Само ППДБ и Радев няма да са достатъчни за сглобка.

    Коментиран от #71

    23:17 21.02.2026

  • 71 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Опа":

    Това с купуването на гласове стана малко сложно. Купъвачи много, продавачи малко. Цената на един глас поскъпна.

    23:28 21.02.2026

  • 72 Симо

    5 1 Отговор
    С този пе... БСП дълбаят дъното. В което няма нищо лошо.

    23:31 21.02.2026

  • 73 Боклук

    4 1 Отговор
    ИЗЧЕЗНИ!

    23:33 21.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Единствената опозиция

    3 2 Отговор
    са Възрааждане и ДПС .

    Всички други са клекнали пред Радев.

    До скоро и Нинова даваше опозиционен вид, но напоследък съвсем млъкна и изчезна. Явно Радев я упои с обещания!
    ИТН имат опозиционно поведение , но само срещу ППДБ. Но ППДБ са просто маши, те не са източника на проблема.

    Така че- подкрепете Възраждане и ДПС. За да има опозиция!

    23:56 21.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 БСП приключи, всички търчат към ДПС

    2 1 Отговор
    "Зарков: Пророчествата за края на БСП няма да се сбъднат".
    Е, кюрпето то горкото никак не е в час. СТАНИШЕВ СБЪДВА МЕЧТИ!!!

    01:15 22.02.2026

  • 79 БСП приключи, всички търчат към ДПС

    2 1 Отговор
    Оставете зарков, мчуйте една хубава песничка:

    Mohsen Namjoo and Eendo - Rooberoo

    Коментиран от #80

    01:19 22.02.2026

  • 80 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "БСП приключи, всички търчат към ДПС":

    Благодаря.

    02:41 22.02.2026

  • 81 Уса

    1 0 Отговор
    Майката на мутрите трябва да изчезне от България завинаги....Мрте бе мрте

    03:34 22.02.2026

  • 82 Ню ню

    0 0 Отговор
    Трябват си млади и дръзновени момчета които да носят ковчега на 130-годишната червена бабичка по последния и път. Амин.

    04:56 22.02.2026

  • 83 Винету

    1 0 Отговор
    БСП е във вечните ловни полета. Скалпа на БСП виси на моя пояс.

    05:08 22.02.2026

  • 84 Нострадамус

    0 0 Отговор
    никога не е отписвал БСП!

    07:18 22.02.2026

  • 85 Баценката

    0 0 Отговор
    След няколко месеца ще ти припомним, какво си казал.. БСП е при избирателите си, на едно по-добро място R.I.P!

    08:02 22.02.2026

  • 86 Наско

    0 0 Отговор
    Същото казваше преди години един приярел за вечните съперници по футбол у нас - от всички визможни варианти в ръководството на Левски,Гонзо е най-добрия пример и вариант,пълен некадърник,като ръководител!Та същото прави и Зарков - пердето,ще съживява мъртвеца БСП!

    08:15 22.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Смешник

    1 0 Отговор
    С със Станишеф ви е сигурна поритическата гибел. Там сте се събрали само държавни хрантутници, дето и един ден не сте работили за България. Сбогом. Само с ала-бала може да ви пробутат в следващото НС.

    08:25 22.02.2026

  • 89 Бай Ристо - мотористо

    0 0 Отговор
    Казвал съм го вече. Монумента на София е висок 24м. Нека отляво и отдясно се сложат още 2 по 23м.
    Единия да е с лика на К. Нинова, а другият да е на Д. Пеевски, че ни отърваха вече ментално (скоро и физически) от 2-те най-ненужни ,,големи" партии.
    Сбогом!

    08:54 22.02.2026

