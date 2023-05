Хипопотамите на Пабло Ескобар продължават да създават проблеми

Хипопотамите на покойния наркобарон Пабло Ескобар без съмнение са интересна туристическа атракция, но представляват и заплаха, съобщи АФП, цитира БТА. Тези животни, тежащи над два тона, живеят напълно свободно в северната част на Колумбия.

Стадото хипопотами днес вероятно е най-голямата група извън африканския континент, тъй като вече наброяват около 160. Според експертите инцидентите, свързани с тях, ще зачестяват.

Преди няколко месеца един от хипопотамите нахлу в училищен двор. "Избягахме в класните стаи", разказа пред АФП учителката Дуния Аранхо. Ново стадо хипопотами се е заселило близо до малко езеро.

"Децата играят наблизо, рискуваме да се случи трагедия", каза Давид Ецевери от местната община. Докато говори пред Франс прес, зад него спокойно плува семейство от три хипопотама. "Сега изглеждат спокойни. Но тяхното поведение е непредвидимо. Могат да атакуват във всеки един момент."

През 80-те години Пабло Ескобар прави своя зоологическа градина в хасиендата си, намираща се на стотина километра югоизточно от Меделин. Сред животните има и няколко хипопотама.

🇨🇴 Doradal, #Colombia - The hippos, originally brought to Colombia in the 1980s by drug baron Pablo Escobar, have now multiplied to over 150 and are causing a lot of damage.

