Шер се раздели с 40 години по-младото си гадже

Шер и Александър Едуардс решиха да продължат живота си поотделно.

76-годишната изпълнителка е прекратила взаимоотношенията с 36-годишния си приятел. Източници съобщават, че двамата са били разделени от дълго време, но чак сега споделят новината със света. По думите на техни близки, раздялата е била по взаимно съгласие и няма драма, за която медиите да пишат. Феновете пък веднага предположиха, че разликата в годините е изиграла основна роля за края на връзката, но засега тези слухове не са потвърдени.

