Собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Собственик на магазин от Казанлък проведе свое собствено разследване, за да установи разпространители на фалшиво евро, попаднало в касата му. И само за 2 часа успява да научи дори адресите им, съобщи Нова тв.
В предаването „На фокус” Радослав Христов обясни, че разпространителите отишли в магазина през нощта и си купили със 100 евро, нещо дребно за около 4 евро.
„Консултирахме се с нашия юрист, който ни каза да подадем сигнал на 112. Дойдоха момчетата, които не бяха попадали още на такъв случай. В крайна сметка дежурният ги пренасочи и каза да отидем в РПУ-Казанлък”, разказа Радослав Христов.
Той отишъл. Към тогавашния момент обаче имал оскъдна информация, която дал на полицаите.
След това се прибира и сваля записите от камерите. Качва кадрите в социалните мрежи. Минути по-късно се сдобива и с адресите на разпространителите. „Качих ги в моя работна страница с хиляди последователи. За 13 минути имахме адреси, телефони. Не очаквах, че ще е толкова бързо. Получих Facebook профилите им, телефонни номера, месторабота”, каза Христов.
Същата вечер се връща в полицията и дава още информация.
На следващия ден единият от тези, които трябвало да бъдат задържани, се явил в магазина, за да се извинява и да връща парите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лора Крумова ново начало
18:04 18.01.2026
2 Мамо, мамо
18:15 18.01.2026
3 Спецназ
Има такива, дето в банка ще ги лющят 2 минутии гледат и пак неса на 100%,
а за вас,
папурчета- нЕма щанс да ги различите!
ФАКТ!
Иска некой да ти даде 100 евро-
да ходи да си ги развали на по 20!
18:20 18.01.2026
4 Браво на тоя
18:20 18.01.2026