Собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

18 Януари, 2026 18:03 711 4

Радослав Христов разказа, че за кратко време научил дори адресите на разпространителите

Собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Собственик на магазин от Казанлък проведе свое собствено разследване, за да установи разпространители на фалшиво евро, попаднало в касата му. И само за 2 часа успява да научи дори адресите им, съобщи Нова тв.

В предаването „На фокус” Радослав Христов обясни, че разпространителите отишли в магазина през нощта и си купили със 100 евро, нещо дребно за около 4 евро.

„Консултирахме се с нашия юрист, който ни каза да подадем сигнал на 112. Дойдоха момчетата, които не бяха попадали още на такъв случай. В крайна сметка дежурният ги пренасочи и каза да отидем в РПУ-Казанлък”, разказа Радослав Христов.

Той отишъл. Към тогавашния момент обаче имал оскъдна информация, която дал на полицаите.

След това се прибира и сваля записите от камерите. Качва кадрите в социалните мрежи. Минути по-късно се сдобива и с адресите на разпространителите. „Качих ги в моя работна страница с хиляди последователи. За 13 минути имахме адреси, телефони. Не очаквах, че ще е толкова бързо. Получих Facebook профилите им, телефонни номера, месторабота”, каза Христов.

Същата вечер се връща в полицията и дава още информация.

На следващия ден единият от тези, които трябвало да бъдат задържани, се явил в магазина, за да се извинява и да връща парите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лора Крумова ново начало

    3 0 Отговор
    Ето как се води безопасно - като каниш никому неизвестни никои.

    18:04 18.01.2026

  • 2 Мамо, мамо

    1 0 Отговор
    Дават ме по телевизията

    18:15 18.01.2026

  • 3 Спецназ

    2 0 Отговор
    100 евро особено от старото гръцко- не взимайте и на майтап.

    Има такива, дето в банка ще ги лющят 2 минутии гледат и пак неса на 100%,
    а за вас,

    папурчета- нЕма щанс да ги различите!

    ФАКТ!

    Иска некой да ти даде 100 евро-
    да ходи да си ги развали на по 20!

    18:20 18.01.2026

  • 4 Браво на тоя

    2 0 Отговор
    Повече сигнали. Да ги хващат крадците.

    18:20 18.01.2026

