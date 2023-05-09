Кой има имен ден днес, 9 май 2026 г. Честито!

9 Май, 2023 05:00, обновена 8 Май, 2026 19:26 16 385 5

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Летен Никулден всяка година се празнува на 9 май. Това е църковния празник Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски чудотворец.

Пренасянето се е случило през 10 век. Турците завладели гръцкия град Мира в днешна Турция и поради това мощите на светеца били пренесени в град Бари в Италия.

Народът приема светеца за повелител на дъждовете и повечето обреди на деня са свързани с измолване на дъжд и плодородие.

Имен ден на 9 май могат да празнуват мъже с имена: Кольо, Нено, Никола, Николай и жени с имена: Ненка, Никол, Николета, Николина, Нина. Имайте предвид, че повечето Николаевци и хора с производни имена празнуват имен ден най-вече на 6 декември.

Съгласно поверието на 9 май не трябва да се работи, за да не прати Свети Никола градушка, а жените не трябва да шият.

Повечето обичаи в този ден са свързани с измолването на дъжд. Популярен ритуал в миналото е обичаят „Пеперуда“. По същество представлява „украсяването“ на 10-12 годишно момиче с листа и всякаква зеленина, което след това го водят по къщите, за да го заливат с вода и после да го посипват с брашно през сито. Предвид, че вероятно нормални родители не си давали децата за такива ритуали, традицията повелявала детето да бъде сираче.

Обичаят е известен още и като пеперуга, перунига, перуница, преперуга, перперуда, додола, дудул, дудула, дудулейка, росоманка.

Изночник: mnogoznaiko.com


  • 1 Ами Старият континент

    6 10 Отговор
    Тогава се роди за втори път,днес навършва 78 и вече ухае на карамфили,а трети път няма да има..

    05:05 09.05.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нашийник

    16 1 Отговор
    Изночник: ............
    -----
    Младеж, тия, дето са ти го продали онова снощи, трябва да ги съдиш...

    Коментиран от #5

    05:55 09.05.2023

  • 4 Магнолия

    1 0 Отговор
    Софийска вода има имен ден. Жалко е, че франсетата я съсипаха.

    06:17 09.05.2026

  • 5 Мда-даааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нашийник":

    Дори 3 години по-късно не са го оправили.

    07:04 09.05.2026