Кой има имен ден днес, 9 май 2026 г. Честито!

Летен Никулден всяка година се празнува на 9 май. Това е църковния празник Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски чудотворец.
Пренасянето се е случило през 10 век. Турците завладели гръцкия град Мира в днешна Турция и поради това мощите на светеца били пренесени в град Бари в Италия.
Народът приема светеца за повелител на дъждовете и повечето обреди на деня са свързани с измолване на дъжд и плодородие.
Имен ден на 9 май могат да празнуват мъже с имена: Кольо, Нено, Никола, Николай и жени с имена: Ненка, Никол, Николета, Николина, Нина. Имайте предвид, че повечето Николаевци и хора с производни имена празнуват имен ден най-вече на 6 декември.
Съгласно поверието на 9 май не трябва да се работи, за да не прати Свети Никола градушка, а жените не трябва да шият.
Повечето обичаи в този ден са свързани с измолването на дъжд. Популярен ритуал в миналото е обичаят „Пеперуда“. По същество представлява „украсяването“ на 10-12 годишно момиче с листа и всякаква зеленина, което след това го водят по къщите, за да го заливат с вода и после да го посипват с брашно през сито. Предвид, че вероятно нормални родители не си давали децата за такива ритуали, традицията повелявала детето да бъде сираче.
Обичаят е известен още и като пеперуга, перунига, перуница, преперуга, перперуда, додола, дудул, дудула, дудулейка, росоманка.
Изночник: mnogoznaiko.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами Старият континент
05:05 09.05.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нашийник
-----
Младеж, тия, дето са ти го продали онова снощи, трябва да ги съдиш...
Коментиран от #5
05:55 09.05.2023
4 Магнолия
06:17 09.05.2026
5 Мда-даааааа
До коментар #3 от "Нашийник":Дори 3 години по-късно не са го оправили.
07:04 09.05.2026