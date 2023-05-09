Кой има имен ден днес, 9 май 2026 г. Честито!

Летен Никулден всяка година се празнува на 9 май. Това е църковния празник Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски чудотворец.

Пренасянето се е случило през 10 век. Турците завладели гръцкия град Мира в днешна Турция и поради това мощите на светеца били пренесени в град Бари в Италия.



Народът приема светеца за повелител на дъждовете и повечето обреди на деня са свързани с измолване на дъжд и плодородие.



Имен ден на 9 май могат да празнуват мъже с имена: Кольо, Нено, Никола, Николай и жени с имена: Ненка, Никол, Николета, Николина, Нина. Имайте предвид, че повечето Николаевци и хора с производни имена празнуват имен ден най-вече на 6 декември.



Съгласно поверието на 9 май не трябва да се работи, за да не прати Свети Никола градушка, а жените не трябва да шият.



Повечето обичаи в този ден са свързани с измолването на дъжд. Популярен ритуал в миналото е обичаят „Пеперуда“. По същество представлява „украсяването“ на 10-12 годишно момиче с листа и всякаква зеленина, което след това го водят по къщите, за да го заливат с вода и после да го посипват с брашно през сито. Предвид, че вероятно нормални родители не си давали децата за такива ритуали, традицията повелявала детето да бъде сираче.



Обичаят е известен още и като пеперуга, перунига, перуница, преперуга, перперуда, додола, дудул, дудула, дудулейка, росоманка.

