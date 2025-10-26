Новини
Любопитно »
Есенната смяна на часовото време води до проблеми със съня

26 Октомври, 2025 08:21 1 513 21

Есенната смяна на часовото време води до проблеми със съня

  • смяна на времето-
  • зимно часово време-
  • сън-
  • безсъние

Преминаването от лятно към зимно часово време е свързано с краткотрайно увеличаване на нарушенията на съня, включително трудности при заспиване или задържане на съня

Есенната смяна на часовото време води до проблеми със съня - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Смяната на часовниците всяка пролет и есен е предизвикателство, но ново проучване разкрива, че само една от тези промени има тенденция да увеличава нарушенията на съня, съобщава ЮПИ.

Преминаването от лятно към зимно часово време през есента - когато хората печелят един час през нощта - е свързано с краткотрайно увеличаване на нарушенията на съня, включително трудности при заспиване или задържане на съня.

Изненадващо, това не се наблюдава при преминаването обратно към лятно часово време през пролетта.

“Предишни изследвания са свързвали преминаването към и от лятно часово време с по-висока честота на злополуки, както и с повишен риск от инсулт и инфаркт”, казва авторът на изследването д-р Рон Постума, невролог и изследовател в университета “Макгил” в Монреал. “Необходими са обаче бъдещи проучвания, които да проследяват отделните индивиди във времето, включително хора, живеещи в райони с различно излагане на светлина и сезонни промени”, добавя той.

Д-р Постума отбелязва, че сънят играе съществена роля за поддържане на добро здраве, настроение, познавателни способности, работоспособност и социална активност. „Той се влияе от циркадния ритъм - вътрешния часовник, който регулира процесите в тялото. Добрата новина е, че нарушенията на съня, които наблюдавахме след преминаването към стандартно часово време, бяха кратки и вече не се проявяваха две седмици след смяната”, отбелязва специалистът.

За целите на проучването са анкетирани повече от 30 000 души на възраст от 45 до 85 години. Участниците са попитани за продължителността и удовлетвореността от съня, за способността им да заспиват и да остават заспали, както и за прекомерната сънливост през деня. Въпросите включва: “През последния месец колко често ви отнемаше повече от 30 минути, за да заспите?” Друг въпрос беше: “През последния месец колко често се събуждахте посред нощ или твърде рано сутрин и ви беше трудно да заспите отново?” Приема се, че хората, които отговарят на тези въпроси, че това им се случва три или повече пъти на седмица, имат проблеми със съня.

Изследователите сравняват отговорите на хората, които са попълнили въпросника една седмица преди преминаването към стандартно часово време, с тези, които са го попълнили една седмица след това.

При анкетираните една седмица след това рискът от неудовлетвореност от съня е с 34 % по-висок. Около 28% заявяват, че са недоволни от съня си, в сравнение с 23% от анкетираните една седмица преди това.

При тези, които са попълнили въпросника след промяната на времето, рискът от проблеми със заспиването, както и от прекомерна сънливост в будно състояние, е над два пъти по-висок. При тях също така рискът от трудности при заспиването е с 64 % по-висок.

Когато изследователите сравняват отговорите на хората, анкетирани седмица преди и седмица след пролетното преминаване към лятно часово време, те не откриват разлика в проблемите със съня.

Участниците, попълнили въпросника през лятото, имат най-кратка продължителност на съня - средно 6,76 часа. Хората, попълнили анкетата през зимата, съобщават за средно 6,84 часа сън дневно.

“Колкото и смущаващи да са тези преходи в краткосрочен план, може да има твърде ограничени дългосрочни последици от многократното преминаване от лятно към зимно часово време”, казва д-р Постума.

В проучването са включени само хора на средна възраст и по-възрастни, така че резултатите може да не се отнасят за по-млади хора, обясняват изследователите, предава БТА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно обратното е

    23 3 Отговор
    Аман от простотии.

    14:48 09.05.2023

  • 2 Да бе

    19 3 Отговор
    Не е вярно това.

    14:51 09.05.2023

  • 3 кочо

    16 3 Отговор
    като сменихте астрономическото време с лятно правтелството се изплю в лицето на всички който работят на открито.

    14:58 09.05.2023

  • 4 морски

    13 8 Отговор
    Стига сте писали глупости !!! През 8 дена пресичаме атлантика от Европа до Америка ,и всеки ден въртим часовниците , и един не се е оплакал или умрял !!

    15:33 09.05.2023

  • 5 12783

    9 2 Отговор
    ПЪЛНИ ГЛУ!!!!!!ПОСТИ. ПОДГОТВЯТ НИ ЗА ФАЛШИВОТО НЕ АСТРОНОМИЧЕСКО ГАДНО ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ ДА ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    09:18 10.05.2023

  • 6 софийски моряк

    2 2 Отговор
    това е най-малкият проблем !

    08:24 26.10.2025

  • 7 Именяк

    3 1 Отговор
    Снощи пийнах-днеска ПАК

    08:27 26.10.2025

  • 8 1488

    7 0 Отговор
    а мисирлька дето вместо да каже нещо ново, претопля едни и същи заглавия и теми според деня в годината за лесни кинти, вреди повече

    Коментиран от #10

    08:27 26.10.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    Госпожо авторке,
    няма зимно часово време, нарича се астрономическо!
    Първо научете кое какво е и после сядайте да пишете статии и мнения.
    Всъщност преминаването от астрономическо към лятно часово време причинява проблеми на хората.
    Фалшивото часово време всъщност е лятното.
    Организмът е настроен по астрономическото време, така както е било с хилядолетия, а лятното часово време е въведено преди стотина години в началото на 20 век.
    Четете ги тия учебници бе!
    Необразовани индивиди без капка обща култура учат народа кое как е....

    08:30 26.10.2025

  • 10 Ели

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Така е, извинявам се, причината е че Милен рано-рано се беше разгонил и ме извика в кабинета си за да задоволявам животинските му страсти.

    08:32 26.10.2025

  • 11 За къв чеп

    8 0 Отговор
    го сменяхте тогава 40 години?
    Хората се побъркват от тази смяна!
    Върнете истинското време каквото е от хиляди години, негодници!

    08:32 26.10.2025

  • 12 мъкаааа

    6 0 Отговор
    И на кого от ония 240-те му дреме за това?!

    08:33 26.10.2025

  • 13 1357

    6 1 Отговор
    Ако има истинско запитване повечето хора ще искат астрономическото време, лятното е измислено и само се натоварва организма да става по рано

    08:35 26.10.2025

  • 14 Часовникарски

    7 0 Отговор
    Стига сте дърпали тези стрелки! Научно доказано ли е, че има ефект от смяна на часа? Какво и колко ще се спести, като живеем в ерата на технологиите? Пълна простотия! Да не живеем в средновековието!

    08:35 26.10.2025

  • 15 Киро

    0 1 Отговор
    Есенната смяна на часовото време води до проблеми със съня. Ела има питай мене.

    08:37 26.10.2025

  • 16 Анита от почивка

    0 1 Отговор
    Не ме интересува времето заминавам за почивка 🤣🤣🤣💯🥳🎊

    08:39 26.10.2025

  • 17 кастроли

    0 0 Отговор
    Есенната смяна на часовото време води до проблеми със сеха с жена ми.

    08:40 26.10.2025

  • 18 Нищо не спестява,

    4 1 Отговор
    само измества с един час всичко.
    За сметка на човешкото здраве.
    Олио да ви попари, нещастници!

    08:42 26.10.2025

  • 19 ИВАН

    5 1 Отговор
    Целта е, да им е гадно на хората, няма никакви икономически или други ползи, но някой е решил, да вреди на хората.

    Коментиран от #20

    08:42 26.10.2025

  • 20 Просто копираха

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "ИВАН":

    Понеже всички го правеха и ние да не останем назад.
    В Русия и в турция вече не сменят часа.
    И много правилно.
    Само ние шарените папагали и верните песове още го въртим.

    08:49 26.10.2025

  • 21 Ко речи?

    2 1 Отговор
    Това колко часът е в момента е чисто субективно. Никой на никого не пречи да ляга и става когато си иска. Часовникът е измислица на човека, както и 24-часовия ден. Защо не 10-часов, защо не 30-часов, защо 60 минути в 1 час?...
    Аз лично бих искал да тръгвам за работа по светло и лятото да ми е светло до късно.

    09:07 26.10.2025