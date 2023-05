The Weeknd вече не съществува: Канадската звезда се прероди с рожденото си име

Канадската музикална звезда Уикенд промени сценичното си име и от няколко дни вече се представя във всички социални медии с рожденото си име Ейбъл Тесфайе, след като обяви, че иска да „убие” сценичното си име и „да се прероди”.

Изпълнителят, който е на 33 години, бе познат със сценичното си име от 2009 г. , но сега почитателите му привикват към новото, което всъщност е рожденото му.

В интервю за специализираното издание за култура, мода и развлечения W Magazine по-рано този месец канадският певец разкри плановете си да се раздели със своето отдавнашно алтер его. „Ще продължа да създавам музика, вероятно като Ейбъл, вероятно и като Уикенд. Но искам да убия Уикенд. И ще го направя. Вероятно. Категорично искам да сменя тази кожа и да се преродя”, каза той.

