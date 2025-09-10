Новини
Българите се избиха да купуват билети за The Weeknd

Българите се избиха да купуват билети за The Weeknd

10 Септември, 2025 09:43 767 7

С това турне слага край на тази динамична ера в живота си

Българите се избиха да купуват билети за The Weeknd - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестният певец The Weeknd вчера пусна в продажба билети за предстоящото си турне в Европа. Сайтовете за продажба гръмнаха от заявки, като десетки хиляди българи се хвърлиха да си вземат от билети с цена между 70 и 500 евро.

"Цял ден никой в офиса не работеше. Всички висяха пред компютрите за билети за някакъв негър", заяви пред Lupa.bg Милен Радостинов, собственик на малка столична фирма.

По-рано през годината звездата обяви, че това ще е последната му поява с псевдонима The Weeknd и с това турне слага край на тази динамична ера в живота си.

През последните 5 години канадецът достигна до върха на кариерата си и стана най-слушаният изпълнител в Spotify. В същата платформа има и 25 песни, които са слушани над 1 милиард пъти. С открояващия си глас и музика The Weeknd спечелва милиони фенове по света. Сега те влезнаха в онлайн битка, за да си гарантират място на концерта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факултето

    4 3 Отговор
    Този е наше момче.Целия Табор ще иде да го види.

    09:44 10.09.2025

  • 2 пък писарките

    9 0 Отговор
    се избиха да цъкат сладникави безмислени пълнежи

    Коментиран от #4

    09:48 10.09.2025

  • 7 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    До този момент DJ Snake чупи рекорда за концерт за 3 минути тази година продаде 80 000 билета ,тоест напълни стадиона,билетите свършиха още нямаше реклама .

    10:05 10.09.2025