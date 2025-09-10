Българите се избиха да купуват билети за The Weeknd

Световноизвестният певец The Weeknd вчера пусна в продажба билети за предстоящото си турне в Европа. Сайтовете за продажба гръмнаха от заявки, като десетки хиляди българи се хвърлиха да си вземат от билети с цена между 70 и 500 евро.

По-рано през годината звездата обяви, че това ще е последната му поява с псевдонима The Weeknd и с това турне слага край на тази динамична ера в живота си.

През последните 5 години канадецът достигна до върха на кариерата си и стана най-слушаният изпълнител в Spotify. В същата платформа има и 25 песни, които са слушани над 1 милиард пъти. С открояващия си глас и музика The Weeknd спечелва милиони фенове по света. Сега те влезнаха в онлайн битка, за да си гарантират място на концерта.