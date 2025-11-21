Новини
The Weeknd стана най-успешният солов изпълнител - мъж с турне, спечелило над 1 милиард долара

21 Ноември, 2025 14:58 1 025 1

Тейлър Суифт си остава изпълнителката с най-успешното турне в историята

The Weeknd стана най-успешният солов изпълнител - мъж с турне, спечелило над 1 милиард долара - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

The Weeknd постави нов рекорд в музикалната индустрия. Световното му турне „After Hours Til Dawn“ вече е най-печелившото в историята сред мъжките соло изпълнители, като реализираните приходи надхвърлят 1 милиард долара. Данните включват и предстоящите дати през 2026 г. в Мексико, Бразилия, Европа и Обединеното кралство. Общият брой продадени билети достига над 7,5 милиона за общо 153 концерта.

Турнето започна през 2022 г. и премина през Северна Америка, Европа, Обединеното кралство, Латинска Америка и Австралия. Успехът му затвърждава статута на The Weeknd като един от най-влиятелните артисти на своето поколение. През 2023 г. Guinness World Records го обяви за „Най-популярния артист в света“, а сингълът му „Blinding Lights“ получи диамантен сертификат на RIAA и бе класиран като най-великия хит в историята на Billboard Hot 100, изпреварвайки „The Twist“ на Чъби Чекър от 1960 г.

Според последните данни само две турнета в света надминават постигнатото от канадския изпълнител: „Music of the Spheres“ на Coldplay с приходи от около 1,5 милиарда долара и „Eras Tour“ на Тейлър Суифт, която премина границата от 2 милиарда долара.

Артистът отделя част от приходите за благотворителност. Даренията му към хуманитарния фонд XO и Global Citizen надхвърлят 8,5 милиона долара, а новият етап от турнето през 2026 г. ще продължи да подкрепя Световната програма по прехранване чрез Global Citizen. Организацията ще предостави и възможност фенове да спечелят безплатни билети за всеки концерт.

Следващият етап, продуциран от Live Nation и спонсориран от Nespresso, започва на 20 април 2026 г. в Мексико Сити. Турнето ще включва концерти в Рио де Жанейро, Сао Пауло, Париж, Амстердам, Милано, Лондон, Мадрид и други големи градове.


