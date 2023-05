Китайски изследователи доказваха съществуването на древен океан на Марс

Китайски изследователи са открили преки доказателства за съществуването на древен океан в Северната равнина на Марс, съобщават от Китайския университет по геонауки в Ухан, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Chinese researchers have discovered direct evidence that proves the existence of an ancient ocean on the northern plain of Mars, according to the China University of Geosciences, Wuhan. https://t.co/TENf1XwNpc