Разследват Роджърс Уотърс за стрелба с картечница, докато носи нацистка униформа в Берлин (ВИДЕО)

На 17 май в берлинската зала "Mercedes-Benz Arena" по време на концерта си Уотърс е бил облечен в дълъг черен панталон с червена лента на ръката, съобщи Би Би Си. Той също така насочил имитация на картечница към публиката.

Показването на нацистки символи, знамена и униформи е забранено в Германия. Въпреки това законите допускат изключения по артистични или образователни причини, отбелязва БГНЕС.

"Разследваме го по подозрение в подбуждане на обществена омраза, тъй като носеното на сцената облекло може да се използва за възхваляване или оправдаване на нацисткото управление, като по този начин се нарушава общественото спокойствие", заяви говорителят на полицията Мартин Халвег. "Облеклото наподобява облеклото на офицер от СС", добави той.

Якето на Уотърс включва червена лента на ръката с два черни кръстосани чука върху бял кръг.

Great news! Berlin police have launched a criminal investigation into Roger Waters following his concert in which he dressed like a Nazi SS officer holding a gun and denigrated the murder of Anne Frank.



Shockingly @AMCTheatres is promoting Waters currently. pic.twitter.com/6AlIHMmbR2